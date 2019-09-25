Хочу туда: 8 самых красивых спортивных площадок мира

Чёрный теннисный корт, плавучее футбольное поле и другие места, в которых вам точно захочется поиграть. Такое есть и в России.

Что нужно для занятий спортом? Время, настрой, и, конечно же, место. Не для каждого вида спорта необходимо специальное оборудование, но пространство — обязательно. При этом намного комфортнее заниматься в приятном глазу месте, чем приходить на тренировку в зал с обшарпанными стенами или на поле с огородом вместо газона. Именно поэтому архитекторы и дизайнеры всё чаще уделяют внимание не только функциональной готовности спортивных объектов, но и их эстетичности. Мы собрали восемь самых красивых спортивных площадок со всего света, играть на которых — одно удовольствие.

Футзал на крыше, Япония

Вероятно, самая живописная площадка для игры в мини-футбол находится на крыше универмага Tokyu, рядом со станцией Сибуя, в Токио. В 2001 году, за год до ЧМ по футболу в Японии и Южной Корее, там открылся Adidas Futsal Park. Он приобрёл невероятную популярность. Час игры на крыше в обычное время стоит от $ 54, а в часы пик цена может превышать $ 205.

Поле для гольфа в «Кёр-д`Ален», США

Курорт «Кёр-д`Ален» расположен на северном берегу озера Кёр-д`Ален в городе Кёр-д`Ален, штат Айдахо. Над названиями там явно недолго думали. Видимо, вся фантазия ушла на благоустройство главного городского курорта. На его территории построили уникальное поле для гольфа, 14-я лунка которого находится на передвижном островке. Остров, построенный на барже на погружённых в воду рельсах, ежедневно передвигается на расстояние от 87 до 183 м при помощи компьютера. К 14-й лунке игроков подвозит водное такси.

Дизайнер Скотт Миллер спроектировал площадку для игры таким образом, чтобы она походило на парк. Престижные издания Golf Digest и Golf Magazine признали это поле одним из лучших в США.

Чёрный теннисный корт, Кубок Лэйвера

Кубок Лэйвера — выставочный турнир между командой Европы и командой мира. Впервые в истории он проводился в Праге в 2017 году. Одна из главных отличительных черт турнира — чёрный корт. У этого цвета даже есть официальное название — Laver Cup Black. Чёрный цвет не используется ни в одном из турниров «Большого шлема». Разработкой дизайна корта занималась британская компания Designwerk, которая до этого уже работала с UEFA, Nike и «Манчестер Юнайтед».

Тони Годсик, генеральный директор турнира, объясняет выбор цвета для корта тем, что чёрный является символом искушённости. Организаторы турнира специально замедляли покрытие корта, чтобы розыгрыши становились длиннее. Для этого они добавляли в краску песок, но в небольших количествах, чтобы её не осветлить.

Чтобы привлечь внимание к турниру, в феврале 2017 года теннисисты Роджер Федерер и Томаш Бердых сыграли на мини-версии чёрного корта, установленного прямо на лодке. Дрейфующая площадка предстала глазам многочисленных зрителей в Праге, на реке Влтаве. В ней тогда пропало немало мячей.

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Теннисный корт на башне Бурдж-эль-Араб, ОАЭ

Этот теннисный корт — самый высоко расположенный в мире. Он находится почти на самой вершине отеля Бурдж-эль-Араб, высота которого составляет 321 метр. Корт обладает круглой формой, и в те дни, когда на нём не проводятся матчи, используется как вертолётная площадка.

Сам отель находится на искусственном острове в 280 метрах от пляжа Джумейра и соединяется с берегом частным изогнутым мостом. В 2005 году во время теннисного турнира в Дубае Роджер Федерер и Андре Агасси провели небольшой матч на корте в Бурдж-эль-Араб.

Наверняка многие из вас задались вопросом: а что если в погоне за мячом оступиться и вылететь за пределы корта? Не волнуйтесь. Упасть с площадки практически невозможно — по её краям внизу установлена глубокая проволочная сетка.

Плавучий стадион, Сингапур

Этот стадион находится на плавучей платформе в заливе Марина-Бэй в Сингапуре. Трибуны расположены на берегу и вмещают 30 тыс. зрителей. Само поле используется и как концертная площадка, являясь самой большой плавучей сценой в мире.

Длина изготовленной из стали платформы — 120 м, а ширина — 83 м. Бояться за игроков не стоит, она выдерживает 1070 тонн веса, что примерно равно весу 9 тыс. человек.

Площадка используется и для гонок Формулы 1. Между трибунами и стадионом во время гран-при Сингапура проходит участок трассы Марина Бей.

Стадион Отмара Хитцфельда, Швейцария

Швейцарский футбольный клуб «Гспон» не может похвастать спортивными успехами, однако его стадион поистине впечатляет. И дело совсем не в больших размерах, оригинальных архитектурных решениях и современных технологиях, а в месторасположении. Арена находится в швейцарских Альпах рядом с курортом Церматт, над долиной Саастал на высоте около 2 тыс. метров, что делает стадион самым высоко расположенным в Европе.

Строители с трудом отыскали плоскость, пригодную для постройки стадиона. Места оказалось недостаточно для размещения полноразмерного поля, так что его масштабы составляют 3/4 от принятых. Газон посадили на искусственном торфе. Сделать это пришлось потому, что на такой высоте плохо растёт трава.

Забавный факт: стадион расположен слишком высоко для того, чтобы туда мог добраться транспорт, поэтому все игроки, включая тренерский персонал, добираются на матчи с помощью канатной дороги из соседней деревни Стальден. Кроме того, на площадке предусмотрены только стоячие места.

Баскетбольная площадка Pigalle Duperré, Франция

Эта баскетбольная площадка расположена между двумя жилыми домами в Париже, в районе Пигаль. Напротив неё находится магазин фэшн-бренда Pigalle, основатель которого, бывший баскетболист Стефан Ашпул, в 2009 году решил превратить этот двор в место для занятий его любимым спортом. В 2015 году художники Ill-Studio совместно с Pigalle покрасили её в духе авангарда начала XX века, используя красный, жёлтый, голубой и белый цвета. Получилось настоящее произведения искусства. Художники выбирали палитру, вдохновившись картиной Казимира Малевича «Спортсмены» (1930 г.).

В 2017 году дизайн площадки вновь был изменён. На этот раз основу цветовой гаммы составили «синтетические» оттенки синего, розового, фиолетового и оранжевого. Баскетбольные щиты сзади выполнены из полупрозрачного флуоресцентно-розового пластика.

Из-за крайне маленьких размеров двора площадка не соответствует баскетбольным стандартам. Также в разметке отсутствует трёхочковая линия.

Футбольное поле в Мещерском парке, Москва

Уникальное футбольное поле в отличном состоянии находится в Мещерском парке в Москве. Оно расположено прямо посреди деревьев, что создаёт неповторимую атмосферу единения с лесом, а вид сверху — просто сказка!

Этим местом восхищаются не только в России, но и в других странах мира. Мексиканский журналист Альберто Лати с телеканала Fox Sports, прибыв в Москву, не смог устоять перед искушением и преодолел нелёгкий путь, чтобы найти это поле. «Рай для футбола», — вот что он сказал об увиденном.

С утра до 16:00 поле открыто всем желающим, а чтобы поиграть с 16:00 до 22:00, необходимо заранее бронировать стадион за отдельную плату. На поле постелен искусственный газон из материала последнего поколения с добавлением кокосовой стружки. Тренироваться на таком будет намного комфортнее. Размер площадки небольшой: 60x40 м.

Хочу туда: отель, где можно покачаться на качелях над пропастью Продолжаем исследовать самые невероятные и фотогеничные места нашей планеты.