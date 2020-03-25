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Кто работает во время карантина в России? Обращение Путина

Что ещё будет работать после введения карантина?
Полина Иноземцева
Крайние меры. Кто будет работать во время карантина в России
Нерабочая неделя официально начинается 28 марта.
Lifestyle / Тренды 0

На протяжении трёх месяцев во всём мире ведётся упорная борьба с распространением коронавирусной инфекции. На этот раз серьёзные меры настигли и нашу страну. Сегодня Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором рассказал, что неделя с 28 марта по 5 апреля официально объявляется нерабочей. Но выходные наступят не для всех организаций. Рассказываем, что ещё будет работать после введения карантина.

Медицинские учреждения

В предстоящие выходные врачи и персонал больниц, поликлиник и частных учреждений продолжит трудиться. Если вы вдруг растянете мышцу или перегрузите коленный сустав во время домашней тренировки, то сможете обратиться в медучреждения в любой день, чтобы проконсультироваться и получить необходимую медицинскую помощь.

Помните, что сейчас особенно важно прислушиваться к собственному здоровью, соблюдать правила гигиены и социальное расстояние, а также укреплять иммунитет, чтобы не заразиться.

Фото: istockphoto.com

Аптеки

В них вы можете беспрепятственно получить все необходимые лекарства и средства личной гигиены. Конечно, если они остались в наличии. Помните, что для покупки некоторых серьёзных медикаментов требуются рецепт от врача. И не ругайтесь с фармацевтами, если в аптеке не окажется нужного препарата или маски. Поверьте, им сейчас тоже нелегко.

Магазины

Это касается как крупных супермаркетов и сетей магазинов, так и маленьких торговых точек у дома. Поэтому заранее закупаться тоннами безглютенового хлеба и других ПП-продуктов совершенно ни к чему. К слову, онлайн-шоппинг тоже продолжит работать. При желании вы можете купить всё необходимое в интернете и заказать доставку курьером на дом.

Магазины со спортивным инвентарём и экипировкой тоже продолжают обслуживать клиентов. И пока в стране не предприняли ещё более жёсткие меры, советуем успеть закупиться гантелями и фитнес-резинками для домашних тренировок. Ведь спорт не только поддерживает тело в тонусе, но и положительно влияет на здоровье.

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Банки

И все остальные учреждения, обеспечивающие банковские и финансовые расчёты. Так что снять наличные в банкомате, положить деньги на счёт, завести или восстановить карту и оплатить различные услуги вы можете в ближайшем отделении. А сотрудники банка по-прежнему помогут во всём разобраться.

Транспорт

Метро, электрички, автобусы, трамваи, троллейбусы и маршрутки продолжат работу в штатном режиме. Вы всё ещё можете добраться до любой точки города на общественном транспорте, хотя этого лучше избежать и отдавать предпочтение пешим прогулкам. Они лишат вас возможности потрогать грязные поручни и окажутся неплохой кардио-нагрузкой для организма.

Фото: istockphoto.com

Однако жителям столицы, которые пользуются социальными картами, придётся на время забыть о бесплатных поездках и скидках. С 26 марта по 14 апреля льготный проезд не будет действовать для школьников, студентов и пожилых людей.

Органы власти всех уровней

Как высшего, так и муниципального. Также это касается всех отделений суда. Но вам нарушать карантин и посещать их необязательно, так как большинство вопросов уже можно решить с помощью обращений в режиме онлайн.

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