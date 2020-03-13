Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Главная / Lifestyle / Статьи /

Как повысить иммунитет? Лучшие продукты для повышения иммунитета

Какие продукты укрепляют иммунитет?
Анна Берсенева Полина Иноземцева
,
Против вирусов. Какие продукты помогут укрепить иммунитет
Забиваем холодильники, чтобы избежать болезней.
Lifestyle / Тренды 0

Заботиться о состоянии здоровья необходимо всегда. В особенности же сейчас, когда коронавирус достаточно быстро распространяется по миру. Вместо того чтобы бессмысленно впадать в панику, куда лучше начать укреплять собственный иммунитет. Сделать это можно, включив в рацион полезные продукты. Рассказываем, какие правила питания пойдут на пользу нашей иммунной системе.

Ешьте продукты, содержащие витамин C

Он укрепляет иммунитет и предохраняет его от вирусов и бактерий. Говорят, достаточно лишь дольки лимона в день, чтобы получить оптимальную порцию витамина. А вот апельсин вдобавок помогает справиться с депрессией, позитивно влияет на пищеварение, способствует заживлению ран и обладает противовоспалительным и противомикробный эффектами.

Фото: istockphoto.com

На самом деле, больше всего витамина С не во фруктах, как многие ошибочно думают, а в болгарском перце и квашенной капусте. Также полезное вещество можно найти в ягодах.

Включите в рацион цветные овощи

Речь идёт о красных, оранжевых, жёлтых, пурпурных овощах и зелени. В их составе есть бета-каротин — вещество, которое называют предшественником витамина А. Он, в свою очередь, стимулирует выработку клеток, которые борются с микробами.

Диетолог и нутрициолог Анна Берсенева также отметила, что цветные овощи богаты эфирными маслами.

Анна: В ярко окрашенных цветных овощах содержится много эфирных концентрированных масел, которые укрепляют наш иммунитет, заряжают каждую клетку организма и делают их более жизнестойкими.

В зоне риска. Какие мероприятия могут отмениться из-за коронавируса
В незавидном положении оказались летняя Олимпиада в Токио и Евро-2020. Чего все боятся?
Еда: живая и мёртвая. Что есть, чтобы дожить до 100 лет?
Джейми Оливер изучает кухни стран с самой высокой продолжительностью жизни. Вот что он узнал.

Потребляйте больше полноценных белков

Они являются строительным веществом для иммуноглобулинов — антител, которые выполняют роль защитных клеток. Чтобы восполнить баланс белков, включите в рацион мясо, рыбу, молочные продукты, бобовые и яйца.

Не забывайте о чесноке, луке и хрене

Нет, дело не в том, что после них остаётся неприятный запах и другие попросту не будут подходить к вам близко. А в том, что чеснок, лук, хрен, свёкла, сельдерей и морковь богаты фитонцидами — активными веществами, убивающими бактерии или подавляющими их рост — и растительной клетчаткой.

Фото: istockphoto.com

Разнообразьте меню продуктами, содержащими цинк

Диетологи уверенно отмечают влияние цинка на иммунную систему. Этот микроэлемент содержится в морепродуктах и орехах. Кроме него, в зёрнах есть и другие полезные вещества.

Анна: Орехи содержат большое количество ценных масел, жирных кислот Омега-3, 6 и 9. Они необходимы для здорового функционирования мозга. Ведь всё у нас зависит от его деятельности! Соотвественно, укрепляя мозг и нервную систему (мы должны понимать, что здесь не обходится без психосоматики), мы также укрепляем здоровье, иммунитет и жизненные силы.

Правда, к орехам следует относиться с осторожностью и не съедать больше горсти в день. Иначе вы рискуете навредить фигуре, потому что зёрна очень калорийны.

10 продуктов с высоким содержанием белка. Что съесть после тренировки
Протеиновая бомба. Не только вкусная, но и полезная еда.
Что произойдёт с вашим телом, если есть орехи каждый день
Одни говорят, что этот продукт приносит пользу, а другие поправляются на ореховых снеках.

Поддерживайте уровень витамина E

Его не зря причисляют к мощным антиоксидантам. То есть веществам, выполняющим роль природного щита для человека. Конечно, в нашем организме есть как бы «встроенные» антиоксиданты, но иногда их бывает недостаточно. Особенно в холодное время года. Поэтому витамин Е — отличный помощник осенью и зимой. Его можно найти в орехах, авокадо, растительных маслах, яичных желтках и цельнозерновом хлебе.

Избегайте вредной пищи и не переедайте

Этот совет можно назвать по-настоящему универсальным. Диетологи считают, что иммунитету может навредить жирная, тяжёлая пища с большим показателем калорийности. То есть рафинированные, копчёные, маринованные, содержащие много сахара и соли продукты.

Фото: istockphoto.com

Переедание же ослабляет иммунную систему в силу того, что на переваривание большого количества пищи требуется слишком много энергии. А ведь этот ресурс может в любой момент понадобиться организму для защиты от вирусов.

Осенний авитаминоз. Каких витаминов не хватает вашему организму?
Лайфхаки, которые избавят вас от сезонной хандры и слабости.
Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Читайте также
Популярные материалы
Восстановление для мышц. Как правильно делать растяжку после тренировки
Восстановление для мышц. Как правильно делать растяжку после тренировки
Без паники. Как защититься от коронавируса
Без паники. Как защититься от коронавируса
TOP 3
Идеальная кожа. Как австралийская модель избавилась от акне с помощью ПП
Фото
Идеальная кожа. Как австралийская модель избавилась от акне с помощью ПП
Тренды
Имитация для веганов. Почему растительное мясо стоит дороже мраморной говядины
Имитация для веганов. Почему растительное мясо стоит дороже мраморной говядины
Тренды
В зоне риска. Какие мероприятия могут отмениться из-за коронавируса
В зоне риска. Какие мероприятия могут отмениться из-за коронавируса
Тренды
© championat.com 2000–2020