Пустые прилавки. Какие продукты скупают москвичи из-за коронавируса

В последние дни столичные учебные заведения вводят карантин, работодатели рекомендуют коллегам выполнять дела удалённо, а все досуговые мероприятия в городе отменяются. Всё это происходит из-за масштабного распространения коронавирусной инфекции. Кажется, ситуация настолько испугала жителей Москвы, что они стали скупать продукты в супермаркетах. Рассказываем, чем именно запасаются москвичи и что делать, если нужный товар закончился.

Какие продукты скупают москвичи на время карантина?

Сейчас в крупных магазинах людно даже днём, в рабочее время. Повышенный интерес москвичей вызывают дешёвые продукты, которых хватает надолго. Покупатели массово запасаются крупами (гречкой, овсянкой, рисом и др.), макаронными изделиями, картофелем, солью, сахаром, мясом и полуфабрикатами.

Крупы, макароны твёрдых сортов и картофель во время карантина хороши не только низкой стоимостью, но и способностью насытить организм. В них содержатся сложные углеводы, которые усваиваются медленно и равномерно. Таким образом, эти вещества не вызывают резких скачков сахара в крови и избавляют от чувства голода на длительное время.



Полуфабрикаты тоже отличаются невысокой ценой. Несмотря на то что в них содержится мало полезных веществ, на приготовление таких продуктов уходит всего лишь несколько минут. Пожалуй, в этом их главное преимущество.

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Белки, содержащиеся в мясе, крайне необходимы организму. Особенно в период распространения вируса. Они являются строительным веществом для иммуноглобулинов — антител, которые играют роль защитных клеток.



Ещё один товар, который с быстрой скоростью исчезает с прилавков, — туалетная бумага. Вероятно, её практичность не стоит дополнительно объяснять.

Что делать, если нужный товар закончился в супермаркете?

Некоторые крупные магазины не упускают возможности извлечь выгоду из сложившейся ситуации. Например, в одном из столичных «Ашанов» стали продавать целые тележки, наполненные товарами первой необходимости. Цена карантинного набора — более 2,5 тыс. рублей.

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Мы искренне рекомендуем не поддаваться всеобщей панике и покупать только то, что вам действительно нужно. Если такой товар закончился в супермаркете, загляните в небольшой магазин у дома. Как правило, в маленьких торговых точках нет ажиотажа вокруг продуктов.



Также можно воспользоваться услугами интернет-магазинов. Конечно, в настоящее время они переполнены заказами, поэтому, возможно, ваши покупки доставят чуть позже, чем обычно.

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