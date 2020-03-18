Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Главная / Lifestyle / Статьи /

Какие продукты скупают москвичи из-за коронавируса? Пустые полки в магазинах, видео

Какие продукты скупают из-за коронавируса?
Полина Иноземцева
Пустые прилавки. Какие продукты скупают москвичи из-за коронавируса
Полки столичных супермаркетов медленно пустеют. Как быть?
Lifestyle / Тренды 0

В последние дни столичные учебные заведения вводят карантин, работодатели рекомендуют коллегам выполнять дела удалённо, а все досуговые мероприятия в городе отменяются. Всё это происходит из-за масштабного распространения коронавирусной инфекции. Кажется, ситуация настолько испугала жителей Москвы, что они стали скупать продукты в супермаркетах. Рассказываем, чем именно запасаются москвичи и что делать, если нужный товар закончился.

Какие продукты скупают москвичи на время карантина?

Сейчас в крупных магазинах людно даже днём, в рабочее время. Повышенный интерес москвичей вызывают дешёвые продукты, которых хватает надолго. Покупатели массово запасаются крупами (гречкой, овсянкой, рисом и др.), макаронными изделиями, картофелем, солью, сахаром, мясом и полуфабрикатами.

Крупы, макароны твёрдых сортов и картофель во время карантина хороши не только низкой стоимостью, но и способностью насытить организм. В них содержатся сложные углеводы, которые усваиваются медленно и равномерно. Таким образом, эти вещества не вызывают резких скачков сахара в крови и избавляют от чувства голода на длительное время.

Полуфабрикаты тоже отличаются невысокой ценой. Несмотря на то что в них содержится мало полезных веществ, на приготовление таких продуктов уходит всего лишь несколько минут. Пожалуй, в этом их главное преимущество.

Против вирусов. Какие продукты помогут укрепить иммунитет
Забиваем холодильники, чтобы избежать болезней.
7 домашних тренировок. Как не поправиться за время карантина
Для того чтобы быть в форме, необязательно выходить за порог квартиры.

Белки, содержащиеся в мясе, крайне необходимы организму. Особенно в период распространения вируса. Они являются строительным веществом для иммуноглобулинов — антител, которые играют роль защитных клеток.

Ещё один товар, который с быстрой скоростью исчезает с прилавков, — туалетная бумага. Вероятно, её практичность не стоит дополнительно объяснять.

Что делать, если нужный товар закончился в супермаркете?

Некоторые крупные магазины не упускают возможности извлечь выгоду из сложившейся ситуации. Например, в одном из столичных «Ашанов» стали продавать целые тележки, наполненные товарами первой необходимости. Цена карантинного набора — более 2,5 тыс. рублей.

Видео можно посмотреть в инстаграм-аккаунте Volzskonline.

Мы искренне рекомендуем не поддаваться всеобщей панике и покупать только то, что вам действительно нужно. Если такой товар закончился в супермаркете, загляните в небольшой магазин у дома. Как правило, в маленьких торговых точках нет ажиотажа вокруг продуктов.

Также можно воспользоваться услугами интернет-магазинов. Конечно, в настоящее время они переполнены заказами, поэтому, возможно, ваши покупки доставят чуть позже, чем обычно.

Формула-1, Пеле и мюнхенская трагедия: что посмотреть, пока сидишь дома
Подборка фильмов и сериалов для того, чтобы скоротать время.
Что калорийнее? Выбираем менее опасные для фигуры продукты
Капучино или раф, молоко или кефир, зефир или мармелад.
Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Читайте также
Популярные материалы
Отмены туров. Какие страны уже закрыты из-за коронавируса?
Отмены туров. Какие страны уже закрыты из-за коронавируса?
Всё серьёзно: актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
Всё серьёзно: актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
TOP 3
Против вирусов. Какие продукты помогут укрепить иммунитет
Против вирусов. Какие продукты помогут укрепить иммунитет
Тренды
7 домашних тренировок. Как не поправиться за время карантина
Видео
7 домашних тренировок. Как не поправиться за время карантина
Фитнес
Формула-1, Пеле и мюнхенская трагедия: что посмотреть, пока сидишь дома
Видео
Формула-1, Пеле и мюнхенская трагедия: что посмотреть, пока сидишь дома
Тренды
© championat.com 2000–2020