Как правильно носить маску и сможет ли она защитить от вируса

В разгар пандемии коронавируса не стоит пренебрегать, казалось бы, банальными средствами защиты. Необходимо бережно относиться к своему здоровью и здоровью близких. И стараться максимально соблюдать меры гигиены.

Рассказываем, какие маски помогут обезопасить от вируса, и делимся советами от Всемирной организации здравоохранения.

Какие бывают маски?

С точки зрения обычного потребителя, все одноразовые медицинские средства защиты лица можно разделить на две большие группы: медицинские хирургические маски и медицинские респираторы. Отличаются они не только внешним видом, но и степенью защиты.

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Обычные аптечные хирургические маски – прямоугольные и выполнены из нетканого материала. Такие маски в первую очередь защищают окружающих людей, а не того, кто их носит. Врачи используют их, чтобы обеспечить стерильность в операционной, а пациенты, болеющие ОРВИ или гриппом, – чтобы никого не заразить. Всё, чем нам может помочь эта маска из нетканого материала, – задержать частицы слюны, в которых могут быть микробы. Здоровых людей они защищают слабо, потому что закрывают только нос и рот, чего недостаточно, чтобы оградить себя от вируса. Хотя бы потому, что ваши лоб и скулы никак не защищены, и есть шанс занести вирус, лишь коснувшись лица, а потом губ, например.

Фото: istockphoto.com

Медицинские респираторы же изготавливают из фильтрующего материала, они плотно прилегают к лицу, закрывая подбородок, рот и нос. В ряд моделей даже встраивают специальный фильтр вдоха и выдоха. И, в отличие от обычных хирургических масок, респираторы защищают именного тех, кто их носит. Респираторы способны очистить воздух, который вдыхает человек, от частиц размером 0,04-1,3 мкм. Поскольку новый вирус также имеет частицы размером 0,08-0,09 мкм, медицинские респираторы могут хоть минимально, но защитить вас от заражения.

Почему маски не могут обеспечить 100-процентную защиту от вируса?

Это объясняется тем, что, будь это банальный грипп, ОРВИ или коронавирус, все они имеют очень маленькие частицы, которые без особых проблем смогут проникнуть на слизистую через фильтрующий слой маски. Эксперт в области здоровья и научный журналист Борис Цацулин рассказал в одном из своих видеороликов о том, что тканевые маски не только не уберегут от инфекции, но и могут повысить риск заражения.

Борис: Бумажные, пенополеуретановые маски не отфильтровывают мелкие частички, которые ответственны за перенос инфекции. И даже если вы обзаведётесь респиратором, это вам не особо поможет. Подобные маски не защищают от воздушных капель, от вдыхания аэрозоля, не закрывают полностью нос и рот. Даже респираторные маски не подходят для детей и для людей с волосами на лице. Это вроде театра безопасности. Вирус оседает на коже, на слизистых, на глазах, на волосах, а тряпка на лице может спасти от него? Если вы носите маску, вероятность того, что вы будете трогать лицо, глаза, выше. Соотвественно, вы переносите вероятную инфекцию с рук.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает: ношение медицинской маски является лишь одной из профилактических мер по ограничению распространения некоторых респираторных заболеваний, в том числе и коронавируса (2019-nCoV). Однако для обеспечения достаточного уровня защиты одних масок не хватит, необходимо принять и другие не менее важные меры, например, соблюдать гигиену рук.

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Общие правила пользования медицинскими масками

маска должна плотно прилегать к лицу;

во время и при завершении использования маски не стоит касаться её материала;

оптимальное время ношения маски – 40-60 минут, потом следует поменять на новую;

использованную маску необходимо выкинуть, после тщательно вымыть руки с мылом.

Медицинские маски – новый фэшн-тренд?

На фоне пандемии коронавируса на них увеличился спрос. Модники по всему миру не упустили случая органично вписать маски в свой образ, а дизайнерские дома сделали их главным аксессуаром на своих показах:

Берегите себя, старайтесь избегать общественных мест, тщательно мойте руки и почаще протирайте телефон и другую технику.