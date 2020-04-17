«Похож на бездомного». Что случилось с главным спартанцем Голливуда Джерардом Батлером

К шотландскому актёру Джерарду Батлеру мировая известность пришла уже в зрелом возрасте. У него был не типичный голливудский путь к славе через Диснеевские мюзиклы и съёмки в молодёжных сериалах. Зато когда этот успех пришёл, Батлер наслаждался им сполна. А его роль в эпическом боевике «300 спартанцев» вознесла его в ранг суперзвёзд Голливуда.



Бородатый шотландский мужчина с отличным чувством юмора влюбил в себя поклонников по всему миру. А женская половина человечества едва сдерживала эмоции, глядя на накаченное тело актёра. Однако потом что-то пошло не так, и Джерард перестал быть похожим на себя. От мышц не осталось и следа, проблемы с весом проявлялись всё активнее. А гантели в руках заменила банка пива. Что же произошло со звездой киноиндустрии и чем он занимается сейчас?

Звёзды Голливуда, которые распрощались с идеальной формой Эталоны в прошлом, борцы с лишним весом в настоящем.

Фитнес-кошмар Батлера

Джерард снялся во многих культовых картинах, среди которых «Рок-н-рольщик» Гая Ричи, признанный лучшим британским фильмом 2019 года. Были в его карьере также отличный триллер «Законопослушный гражданин» и комедии «Голая правда» и «Охотник за головами», где его напарницей стала сама Дженнифер Энистон.



Но главной ролью Батлера считается персонаж спартанского царя Леонида в «300 спартанцев». Актёр понимал, что для того, чтобы полностью вжиться в роль, он должен быть в лучшей физической форме и в жизни. Джерард потом признавался, что подготовка к съёмкам стал для него настоящим фитнес-кошмаром.

Это было просто необходимо. Каждая капля пота, падающая со лба, каждый поднятый килограмм и выжатый сквозь зубы повтор всё равно потом зачтутся. Надевать на себя боевой шлем с плащом и не думать: «Чёрт возьми, надо было больше тренироваться!» — было запредельно круто. Я стоял перед строем спартанцев и чувствовал себя настоящим львом.

«300 подходов»

Для роли Батлер проводил настолько тяжёлые тренировки, что они в конечном итоге едва не выжали из него все соки. Сначала Джерард привлёк Марка Твайта – известного скалолаза и тренера, совершенно сумасшедшего в плане подхода к занятиям. После тренировок Батлера часто тошнило, настолько он был истощён. Твайт давал ему комплекс из «300 повторов», который включал в себя подтягивания и отжимания, становую тягу, запрыгивания на ящик, жим гири, маятник лёжа. И всё по 50 повторов, что в сумме давало те самые 300.

Но и это ещё было не всё. Батлер переворачивал покрышки от грузовиков, занимался на гимнастических кольцах, бегал по пересечённой местности. А чтобы это всё зашлифовать, в конце нанял ещё и бодибилдера из Венесуэлы, который сделал его тело не только сильным, но и красивым. Джерард очень не хотел выглядеть пафосным актёром, который снимается в крутом фильме, а у него выпирает пивной живот.

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Работа не прошла даром. Джерард был настоящим секс-символом киноиндустрии. У фильма был большой успех, Батлер закрепился в топе Голливуда, но побочные эффекты всё же были. Изнурительные тренировки буквально чуть не погубили его. У актёра была настолько большая перетренированность, что врачи порекомендовали ему не заниматься спортом в ближайшие 8 месяцев.

Фото: Getty Images

А такая резкая остановка тренировок неизбежно ведёт к набору веса и потере мышечной массы. Конечно, после «300 спартанцев» Джерард продолжал сниматься в качественных фильмах и был там очень хорош. Но проблемы с лишним весом часто возвращались. Учитывая, что Батлер не равнодушен к алкоголю и некоторым запрещённым препаратам, порой актёр выглядел совсем печально. «Он стал похож на бездомного», — писали его поклонники после того, как шотландца заметили на улице в неприглядном виде.

Снова в форме?

Несмотря на эти метаморфозы с внешним видом, Батлеру продолжали поступать хорошие предложения о ролях в Голливуде. Всё-таки сумасшедшая харизма брала своё. Подтверждение этому – главные роли в боевиках «Охота на воров» и «Падение ангела», где его напарниками были такие люди как 50 cent и Морган Фримэн.

В последнее время Джерард сильно похудел. Настолько сильно, что поклонники начали строить различные теории, почему это могло произойти. Всплывали версии с наркотиками, но сам актёр опровергал все сомнения, отмечая, что просто вернулся в хорошую форму. И хочется верить, что главный спартанец Голливуда подарит зрителям ещё немало великолепных картин со своим участием.