Однажды в Голливуде. Почему Ди Каприо с пузиком, а у Питта — кубики пресса?

Разбираемся, почему в новом фильме Тарантино Леонардо Ди Каприо набрал в весе, а Брэд Питт все ещё в форме.

Пока новый фильм режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» продолжает уверенно завоевывать сердца и кошельки зрителей по всему миру, в социальных сетях, более менее ориентированных на фитнес и ЗОЖ, вспыхнула нешуточная дискуссия вокруг внешнего вида двух главных звезд проекта.

Герой с плаката: как выглядят кинозвёзды 90-х сейчас Кто из них смог сохранить спортивную форму? Удалось не всем.

«Аквамен» уже не тот. Кинозвезду раскритиковали за «папочкин живот» Джейсона Момоа высмеяли в «Инстаграме» за пару лишних килограммов. Испанская пресса заступилась за актёра.

Сравнивают, как водится, внешний вид Брэда Питта и Леонардо Ди Каприо. И нещадно критикуют последнего, потому что несмотря на 11 лет разницы в возрасте Лео выглядит физически не так привлекательно как старший товарищ.

«Лео, как ты себя так запустил?»

Полезли в фильмографию, насобирали кучу кадров из разных фильмов и вынесли вердикт — Ди Каприо «толстоват», «кубиков» нет. А оказалось, что и не было никогда, разве что намеком в далеком уже 2000, на съемках фильма «Пляж». Да и то. В общем, припечатали 44-летнего актера-миллионера ярлыком «dad body». Термин, появившийся, если не ошибаюсь, в 2015 году и являющийся сокращением от «dad body» — «папочкино тело». Отличительные признаки — в целом вполне приемлемая физическая форма, но обязательно с небольшим, но вполне отчетливым животом.

Леонардо Ди Каприо потолстел 2019

На контрасте в те же ленты и паблики выкладывают фотки Брэда Питта, кинокарьера которого во множестве изобилует ролями, в которых он демонстрирует стальной пресс и рельефную мускулатуру. Ну и, конечно, вопрос-упрек: «Ну как же так, Леонардо, почему ты так себя запустил?»

Избавится от пузика можно, но… нужно ли?

Конечно, как это водится в социальных сетях, находятся сердобольные с советами Ди Каприо не отчаиваться, заняться собой и наконец-то «привести тело в порядок». Вторая часть им возражает, что заиметь six-pack ABS не каждому дано, что генетика, телосложение и все такое.

Счастье для Ди Каприо, что он наверняка не углубляется в штудирование всех постов, репостов и так далее. А то бы наверняка приуныл. Но для него есть хорошая новость! Правы те, кто говорит, что если он займется собой, начнет регулярно ходить в спортзал, наймет тренера, диетолога, то к следующей роли вполне сможет наконец-то победно задрать майку и продемонстрировать, что от «dad body» не осталось и следа.

Вопрос — а зачем? Его я адресую и всем, кто обращается ко мне за советами, как им побыстрее похудеть и привести себя в состояние, приближенное к фитнес-стандартам. Зачем доводить свой организм до столь низких процентов жировой ткани, что он начнет воспринимать это как угрозу выживания, со всеми вытекающими из этого последствиями?

Так ли уж украсит вашу (или Леонардо Ди Каприо) жизнь возможность в любой момент времени продемонстрировать супер-форму? При условии, что цена у такой возможности ой как высока. Не получится отделаться 2-3 визитами в фитнес-центр, из которых львиная доля времени уйдет на настройку кардио-тренажера и отдых в сауне. Придется «пахать», часто очень тяжело, иногда — почти на грани физических возможностей. Но это еще не самое худшее. Гораздо печальнее дело обстоит с рационом. Ты просто лишаешься возможности питаться «на глазок». Все должно быть посчитано, сверено с таблицами БЖУ. Да, можно иногда съедать огромные куски пиццы в прикуску с мороженым, но ключевое слово тут «иногда», даже «совсем иногда».

Некоторым везёт

Да, кому-то везет и его организм изначально так настроен, что ему комфортно существовать с низким процентом жира. И даже не очень утруждаясь подсчетом калорий и спортивными нагрузками, есть возможность победительно оглядывать соседей по пляжному отдыху. Но таких все-таки единицы. Дело в том, что все мы потомки людей, которые эволюционно были запрограммированы уметь запасать жиры. Иначе во времена, когда добывание еды поставками в супермаркеты не обеспечивалось, было не выжить. «Пока толстый сохнет, худой сдохнет». Именно поэтому наш организм замечательно умеет накапливать жиры практически в безграничных объемах. Зато потом он сможет на этих запасах дотянуть до того момента, когда удастся догнать и завалить очередного мамонта.

Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо Фото: Кадр из фильма «Однажды в Голливуде»

На примере Лео. Как понять, что ваша фигура в норме?

Поэтому прежде чем осуждать Ди Каприо, стоит критически посмотреть на его физические кондиции, но не с позиций фитнес-стандартов, а с точки зрения здоровья и физиологии. И тогда получится, что внешний вид и процентное соотношение жировой массы вполне себе укладывается в «золотой стандарт». Можете, к слову, быстро проверить, соответствуете ли вы этим параметрам. Для этого понадобится портняжный метр. Окружность талии у мужчин должна быть меньше 94 см, а у женщин — 80. Если результат оказывается больше, то тут уже речь не про красоту, а про угрозу жизни и здоровью. Ожирение и все сопутствующие ему заболевания, среди которых сахарный диабет второго типа даже не самое страшное. Вот в этом случае походы в спортзал и пристальное внимание к питанию очень даже оправданы.

Питт: диетолог, тренировки и любовь к ограничениям

А что же тогда Брэд Питт? Чего ему так наймется, что он в 55 лет очевидно тратит по несколько часов в неделю на тренировки, да еще и раскошеливается на услуги диетолога (может, впрочем, и сам с едой разбирается, это не сложно)?

В отличие от занятых в индустрии фитнеса, для которых призовые за участие в конкурсах и спонсорские контракты с производителями спортивного питания и одежды основной источник дохода, он очевидно может позволить себе выбирать роли, где не требуется каждый раз выставлять на камеру мускулистый торс. Ну и дублеров (роль которого Питт, к слову, исполняет в «Однажды в Голливуде») тоже никто не отменял.

Брэд Питт Фото: Кадр из фильма «Однажды в Голливуде»

Лично с актером не знаком, могу лишь предположить, что ему это просто… нравится. Да, представьте себе, такой образ жизни (хардкорные тренировки в зале, заморочки с едой, привычка игнорировать чувство голода и т.п.) тоже могут доставлять кайф. Объяснить это на словах у меня не получится, поэтому желающим предлагаю просто попробовать. Но предупреждаю, есть риск, что понравится. И станете в глазах окружающих носителем диагноза «фитнес головного мозга». Но, как по мне, игра стоит свеч.