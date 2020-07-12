«Ультра», «Хулиганы Зелёной улицы» и ещё 5 фильмов про футбольных фанатов

Картины, которые можно посмотреть до, после и вместо вечернего матча.

Что делать, когда матч любимой команды ещё не скоро, а футбола уже очень хочется? Правильно – смотреть околофутбольное кино. «Чемпионат» собрал семь фильмов о фанатах, которые должен увидеть каждый уважающий себя болельщик.

«Хулиганы Зелёной улицы», 2005

Фильм, который стал культовым. Многообещающий журналист был отчислен из Гарвардского университета из-за ложного доноса своего однокурсника. После этого он приезжает в Лондон, где знакомится с лидером фанатской группировки «Вест Хэма», который является другом его семьи. И это меняет жизнь героя, которого играет Элайджа Вуд, навсегда. Он вливается в футбольную тусовку и получает от неё всё, что она может дать: победы, поражения, друзей и, конечно, жёсткие стычки с фанатами соперников. Фильм обязателен к просмотру.

«Ультра», 1991

Картина о болельщике «Ромы» по прозвищу Принц, который выходит из тюрьмы после срока за хулиганство. Изменения, произошедшие за время его отсидки, не радуют его. Фанатов притесняют, его друг перестал быть активным болельщиком, стал юристом, а ещё встречается с бывшей девушкой самого Принца. И всё это на фоне того, что через пару дней «Роме» предстоит матч в Турине против «Ювентуса». Главный герой, конечно, отправляется туда. Очень атмосферная картина, которая ещё больше ценна тем, что при съёмках создатели пообщались с огромным количеством настоящих тиффози.

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Крылатые свиньи, 2010 год

Фильм польского производства, получивший награду «Золотой лев». Картина о маленьком футбольном клубе из польского городка. Фанаты команды пытаются отстоять клуб. Фильм рассказывает о том, до чего доводит футбольный фанатизм. Хорошая картина, которую можно посоветовать всем болельщикам футбола.

Фабрика футбола, 2004

Ещё одна классика фильмов про болельщиков. Это масштабное исследование английского фанатизма. Сюжет рассказывает о четырёх болельщиков «Челси», которые отправляются на битву с фанами «Милуолла». На фоне этих событий происходит рассказ о фанатском укладе в Англии.

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Удостоверение, 1995

В группировку болельщиков клуба второго дивизиона «Шэдевл» под названием «Псы» внедряются четыре полицейских, чтобы вычислить главаря и главных активистов. По ходу расследования полицейские вынуждены посещать домашние матчи команды и проводить много времени с истинными поклонниками. Постепенно полицейские понимают, что им начинает нравиться футбол. Их жизнь меняется на 180 градусов. Полиция становится для них злодеями, а подозреваемые – лучшими друзьями.

Футбольные гладиаторы, 2009

Фильм рассказывает о группе молодых ребят, которые не могут найти себе место в жизни. От этого они спасаются наркотиками и фанатизмом. Главный герой – 19-летний Пол Кантри пытается попасть в комьюнити болельщиков «Транмир Роверс». Главными событиями в картине будут взаимоотношения Пола и лидера группировки, которому не нравится герой. Кантри придётся постараться, чтобы выжить.

Фирма, 2009

Картина о фанатизме Англии 80-х годов. Главный герой – парень по имени Доминик. Он очень хочет заслужить авторитет и признание среди ультрас. Но, попав внутрь, герой понимает, как он ошибался. Однако пути назад у него уже нет.

Хочется разнообразия и посмотреть что-то, кроме футбола? Обратите внимание на лучшие спортивные фильмы в нашей подборке.

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