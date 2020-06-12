Спортивная дилемма: что будет, если выпить алкоголь после тренировки

Про вред и пользу алкоголя в спорте существует много споров и рассуждений. Одни считают, что спиртное помогает расслабиться и восстановить силы после тяжёлой тренировки, другие выступают против любых горячительных напитков, считая, что они плохо влияют на рост мышц и организм в целом. Давайте попробуем разобраться в этом вопросе.

Мнение профессиональных спортсменов

Среди профессиональных спортсменов нет единого мнения. Например, Криштиану Роналду совсем не употребляет алкоголь. Он не позволяет себе никаких послаблений, придерживается строгой диеты и в 35 лет показывает феноменальные результаты. А вот хоккеист Илья Ковальчук считает, что пара кружек пива после матчей лучше всего восстанавливает силы.

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О пользе пива также говорил футболист Дмитрий Комбаров: «Научно доказано, что 0,5 пива никакого влияния на организм не окажет. Не повлияет и на следующий день — на восстановление. А иногда в психологическом и физическом плане пиво играет только положительную роль. Я этому доверяю. После игры могу выпить бокал. Некоторые врачи рекомендуют пиво, так что всё нормально».

Эксперт в области здоровья и научный журналист Борис Цацулин в одном из роликов на своём YouTube-канале объяснил, почему атлеты ещё в прошлых веках прибегали к алкоголю во время и после занятий спортом.

Борис: И в 19, и в 20 веке спортсмены время от времени пили пиво с низким содержанием алкоголя. Зачем? Они восполняли потерю воды, минералов, электролитов и энергию в организме. Когда пиво в процессе варки кипит, таким образом вода стирилизуется. И пиво было более безопасным вариантом, чем вода из неизвестно какого источника. Но это было тогда.

В теле Криштиану Роналду всего 7% жира. Как футболист этого добился? Судя по биологическим параметрам, португальцу всего 23 года.

В настоящее время ситуация сильно изменилась. Теперь мы можем восполнять потраченные во время тренировок ресурсы гарантированно чистой водой, изотониками и специальными биодобавками. Так что стоит задуматься — нужно ли лишний раз повышать градус?

Как алкоголь влияет на организм после тренировок?

Прежде чем заказать себе алкогольный напиток, нужно понимать все плюсы и минусы. Алкоголь оказывает негативное влияние на сердечно-сосудистую систему и печень, замедляет обмен веществ и повышает аппетит. Кроме того, алкоголь влияет на уровень мужского гормона тестостерона в организме, отвечающего за рост мышечной массы. Но и это ещё не всё.

Мешает похудеть

Если вы хотите похудеть, то употребление алкоголя лучше свести к минимуму. Может быть, определённые напитки содержат мало калорий и не принесут большого вреда организму. Зато, как показывает практика, выпив, мы переедаем и увлекаемся вредной пищей. И отсюда лишние килограммы на следующий день. Поэтому следите за качеством еды и старайтесь не выходить за рамки дневного калоража.

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Повышает уровень гормона стресса

Употребление алкоголя даже в небольших количествах замедляет процесс синтеза белка, влияет на процесс восстановления тела после тренировки, повышает уровень кортизола. Это так называемый гормон стресса, а он разрушает наши мышцы и способствует накоплению жира. Его повышенный уровень несёт массу проблем со здоровьем: утомляемость, ослабление иммунитета и выработки тестостерона, проблемы с ЖКТ.

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Приводит к обезвоживанию

Алкоголь – причина обезвоживания организма. Он является мочегонным средством, то есть побуждает тело выделять больше жидкости. Эффективность тренировки в случае обезвоживания сильно снижается, ведь вода играет важную роль в построении мышц. Кроме того, это основная причина головных болей с утра. Поэтому важно восстанавливать водно-солевой баланс.

«Когда мы тренируемся, особенно при высокой интенсивности или в жарком климате, мы теряем большое количество жидкости, истощаем электролиты. Важно восстановить эти уровни жидкости после тренировки, но употребление алкоголя может задержать этот процесс», — объясняет доктор наук Роджер Адамс.

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Препятствует росту мышц и ухудшает силовые показатели

Спиртные напитки негативно влияют на мышечный рост и силовые показатели. Существуют исследования, доказывающие, что алкоголь выводит из организма витамины, минералы и прочие полезные вещества, которые играют важную роль в построении мышечной массы. Замедление синтеза белка затормаживает процесс восстановления и снижает силу мышц.

Алкоголь истощает запасы гликогена в печени и, следовательно, негативно влияет на выносливость, скорость и энергию.

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Пить или не пить – решать вам. Здесь всё зависит от целей. Скорее всего, алкоголь в малых дозах не окажет сильного негативного влияния на показатели. Но если вы хотите достичь серьёзных результатов в спорте, то даже редкое злоупотребление будет мешать. Нужно чётко понимать, что вы можете загубить потенциал распитием спиртных напитков. Самое главное – чтобы послабления не привели к бесконтрольной вредной привычке.