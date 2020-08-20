Скандальные кроссовки: как обувь может быть оскорбительной

Даже известные спортивные бренды могут ошибаться – где заканчивается креатив и начинается дискриминация?

Казалось бы, как обувь может быть нетолерантной? Однако случается и такое. В истории известных брендов немало подобных примеров. Мы собрали пять самых ярких историй, когда кроссовки оказывались предметом дискриминации.

Джереми Скотт и adidas

Креативный директор Moschino Джереми Скотт не раз попадал в неприятные ситуации, связанные с расизмом. Так, в 2012 году он совместно с Adidas выпустил кроссовки Jeremy Scott X Adidas Roundhouse Mid 'Handcuff'.

Фото: Официальный сайт adidas

Многие креатив Скотта не оценили. Дело в том, что кроссовки с кандалами на щиколотках вызывают весьма однозначные ассоциации, особенно у американцев. Под давлением со стороны общественности производство этой модели быстро прекратилось.

Однако не успел этот скандал угаснуть, как всего год спустя Джереми оказался в центре другой нелицеприятной истории. Модельер создал коллекцию кроссовок, отсылающих к культуре коренных американцев, – Jeremy Scott X Adidas Originals JS Totem. В США культурная апроприация – больная тема, а особенно остро этот вопрос встаёт, если дело касается коренного и темнокожего населения. Безусловно, и эта ситуация не прошла мимо прессы и активистов и вызвала большую шумиху.

Фото: Официальный сайт adidas

Фаррелл Уильямс и adidas

Известный исполнитель Фаррелл Уильямс не раз сотрудничал с брендом Adidas, а в 2018 году они выпустили линейку Adidas X Pharrell Williams Originals ‘Hu Holi’. Коллекция была вдохновлена священным индийским праздником Холи. Несмотря на то, что это яркое событие, которое сопровождается фестивалем красок, Холи всё же остаётся серьёзной религиозной традицией.

Фото: Официальный сайт adidas

Тем не менее хотя дизайнеров и обвинили в искажении индуизма, производство кроссовок продолжилось, а продажи не упали.

Колин Каперник против Nike

В 2019 году Nike снял с производства популярную модель Air Max 1 Quick Strike, посвященную Дню Независимости США. Инициатором этого стал Колин Каперник, известный игрок американского футбола.

Фото: Официальный сайт Nike

По его мнению, проблема заключалась в том, что на задней части кроссовка, у пятки была изображена ранняя версия флага Соединённых Штатов. А именно такую эмблему использовали в Американской нацистской партии. Спортсмен обвинил Nike в пропаганде дискриминации – и многие его поддержали.

Adidas и Black History Month

Ежегодно в феврале в США и Канаде отмечают месяц чёрной истории – в это время вспоминают историю афроамериканцев и отдают должное их роли в культурном и политическом развитии стран.

В Black History Month люди также напоминают о том, насколько важно бороться с расизмом и иными проявлениями расовой дискриминации, быть толерантными и уважать права каждого человека.

Фото: Официальный сайт adidas

В 2019 году Adidas решил внести свой вклад в празднование месяца чёрной истории. Но почему-то для кроссовок, посвящённых этому событию, выбрал абсолютно белый дизайн. Это вполне ожидаемо спровоцировало бурное обсуждение в социальных сетях, а также волну недовольства со стороны американцев.

Консервативный New Balance

Несмотря на популяризацию равенства и толерантности New Balance продолжает поддерживать образ милитаризированного бренда, который носят «только белые». Компания старалась всячески избегать тем ЛГБТ-сообщества и расовой дискриминации.

Апогеем же консервативной политики бренда стала поддержка Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года. Тогда New Balance направил $400 000 на предвыборную агитацию. Так, компания стала своего рода символом революции Трампа, а в истории бренда прочно закрепился слоган «New Balance – обувь для белых людей».

Фото: Официальный сайт New Balance

Однако надо признать, что сейчас бренд всеми силами пытается избавиться от клейма нетолерантности. Например, в 2020 году они выпустили «веганские кроссовки» в коллаборации с афроамериканским актёром и рэпером Джейденом Смитом.