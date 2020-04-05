Чем опасен бодибилдинг? История Дэвида Лэйда, который в 20 лет чувствует себя на 80

22-летний эстонский бодибилдер Дэвид Лэйд обрёл большую популярность в интернете, а на его «инстаграм» уже подписано почти полтора миллиона человек. Парни берут с него пример, а девушки восхищаются его телом. Но в прошлом году спортсмен объявил о том, что приостанавливает свои занятия в тренажёрном зале и берёт перерыв на неопределённый срок.

Кто такой Дэвид Лэйд и как он стал бодибилдером?

Лэйд родился в Таллине в 1998 году, но сейчас проживает в Нью-Йорке. В двухлетнем возрасте он потерял своего отца в результате трагического несчастного случая. После смерти отца мать Дэвида приняла решение переехать вместе с сыном в США.

В 14 лет над Лэйдом стали издеваться из-за его худого телосложения. На тот момент он весил всего 45 кг. Из-за этого парень чувствовал себя некомфортно, что, в дальнейшем, переросло в проблемы с уверенностью в себе. Без отца, который бы поддерживал его, ситуация только усугублялась.

Стало хуже, когда у Дэвида был диагностирован сколиоз. Затем врачи посоветовали ему начать силовые тренировки, но издевательства со стороны его сверстников продолжались. Позже Дэвид утверждал, что это оказало негативное влияние на его жизнь:

Каждый аспект моей жизни сильно пострадал из-за того, что я был не уверен в себе.

Тем не менее Дэвид со временем понял, что эти проблемы мешают ему жить своей жизнью в позитивном ключе. Именно в этот момент Дэвид принял решение изменить свою жизнь и начать ходить в тренажёрный зал.

Как фитнес изменил жизнь и сделал Лэйда популярным?

Дэвид решил добавить объёмов своему худому телу. Он начал искать различные способы наращивания мышечной массы через обучающие видео.

Я смотрел видео в YouTube, ел, ходил в спортзал, шёл домой, опять смотрел видео, ложился спать. И так изо дня в день.

Из-за своего стройного телосложения Дэвид быстро начал наращивать мышечную массу. Это мотивировало его, ведь Лэйд хотел получить отличное тело.

В конце концов, после нескольких месяцев тяжёлых тренировок в тренажёрном зале, Дэвид добился значительных успехов. Отсутствие ощущения безопасности и низкая самооценка остались уже в прошлом.

С самого начала его занятий фитнесом социальные сети Дэвида начали быстро расти. Парень все свои тренировки выкладывал в «Инстаграм», где делился с подписчиками изменениями в своём теле. Таким образом, он стал источником вдохновения для многих людей по всему миру. Пример Лэйда показал всем, что каждый человек способен перевернуть свою жизнь, заработав при этом отличное тело. Дэвид часто показывал свой прогресс, что давало ему мотивацию продолжать двигаться вперёд.

В качестве своих любимых упражнений Лэйд всегда перечислял тяги, приседания и жим лежа. Дэвид часто использовал эти три упражнения, чтобы постоянно улучшать своё телосложение. Он тренировался в тренажёрном зале на регулярной основе шесть раз в неделю, чтобы добиться максимальных результатов тренировок, которые длились по шесть часов. Со временем такая нагрузка на организм привела не к очень хорошим последствиям.

Проблемы со здоровьем

В прошлом году бодибилдер обратился в больницу, так как его стали мучать сильные боли в спине. Дэвиду была сделана магнитно-резонансная томография, благодаря которой парню поставили 19 диагнозов: грыжи всех отделов, лордоз (исчезновение естественных изгибов позвоночника, в норме он S-образный), протрузии и т.д. Несколько позвонков сместились и начали сжимать остистыми отростками нервы, что и вызвало боли.

Врачи запретили Лэйду любые физические нагрузки, в том числе силовые упражнения. Ему порекомендовали поднимать вес не более 10 кг. В 21 год Лэйд стал инвалидом, так как даже быстрая ходьба вызывала у него боль в спине.

Сейчас Дэвид продолжает выкладывать фотографии из тренажёрного зала у себя в «инстаграме», но увидеть парня со штангой в руках уже практически невозможно. В основном, он поднимает гантели, занимается йогой и избегает больших весов. Недавно он прошёл курс физиотерапии и продолжает принимать обезболивающие лекарства. Сможет ли он избавиться от таких острых болей – остаётся под большим вопросом, но пример Дэвида Лэйда показал нам, что давать своему организму такие чрезвычайные нагрузки всё же не стоит.