Морская, гималайская, чёрная: какая соль полезнее

В некоторых видах содержится больше микроэлементов, а другие при обработке теряют все полезные свойства. Как не ошибиться в выборе?

Соль – жизненно необходимый пищевой продукт, обеспечивающий нормальную жизнедеятельность организма. Ион хлора обеспечивает синтез соляной кислоты – важного элемента желудочного сока. А натрий — основной минерал в составе плазмы крови, обеспечивающий оптимальный водно-электролитный баланс. Он необходим для нормального роста, здорового функционирования мышц и нервных импульсов.

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Однако избыток натрия задерживает жидкость в организме, повышает кровяное давление. Согласно рекомендациям ВОЗ, суточное количество соли в рационе не должно превышать 5 г для взрослого человека.

Сегодня в продаже имеются различные виды соли. Чтобы выбрать наиболее полезную и безопасную, разберёмся в особенностях каждой вместе с Владимиром Некрасовым, врачом высшей категории в области лабораторной диагностики, подполковником медицинской службы, и Алисой Бальцевич, руководителем компании AGreen Altai Agroecological Company.

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Поваренная соль

Поваренная соль – популярный продукт, используемый огромным количеством людей. Она проходит тщательную очистку от примесей, что также удаляет из состава полезные вещества, такие как железо, калий, медь.

Фото: istockphoto.com

Для рассыпчатой структуры в соль добавляют специальные компоненты – испарители влаги, затем отбеливают и добавляют йодид калия, который оказывает негативное влияние на организм. Поэтому злоупотреблять такой солью не рекомендуется.

Соль «Экстра»

Одной из самых вредных считается соль «Экстра», разновидность поваренной. Для её получения применяется способ выпаривания и очистки содой. Также могут добавлять различные химические примеси. В конечном продукте практически не содержится полезных компонентов – остаётся чистый хлорид натрия. Такая соль не принесёт пользы, а в большом количестве даже навредит.

Чем опасна соль и что произойдёт, если полностью от неё отказаться? Нутрициолог рекомендует не делать этого.

Йодированная

Йодированная соль не менее популярна, чем поваренная. И следует отметить, разница между ними несущественна.

Йодированную обогащают иодидом калия. Продукт рекомендуют принимать при дефиците йода в организме или для его профилактики. Важно помнить, что при температурной обработке йодированная соль теряет свои полезные свойства.

Морская соль

Этот вид соли добывается преимущественно природным путём и содержит много полезных веществ, среди которых магний, калий, сульфаты. Но большую часть всё же составляют хлориды и натрий.

Фото: istockphoto.com

Содержание йода в морской соли небольшое. Поэтому при потребности пополнить его запасы лучше проконсультироваться с врачом. Он назначит определённую диету и препараты против йододефицита.

Гималайская соль или розовая соль

Эта соль становится всё популярнее, что обусловлено не только множеством полезных микроэлементов в составе (хлорид натрия, калий, кальций, магний, фтор), но и привлекательным внешним видом.

Соль широко используется не только в кулинарии, но и в косметологии. Свой приятный розовый оттенок она получила за счёт высокого содержания оксида железа. Гималайская розовая соль добывается в Пакистане, недалеко от Гималаев, откуда и пошло название.

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Чёрная соль

Такой вид соли менее популярен в России по сравнению с другими. Однако чёрная соль во многих странах и народах считается распространённой и полезной приправой.

Её добывают в местах, где присутствует сероводород. Поступает соль в продажу в практически неочищенном виде. По мнению учёных, она более безопасна и полезна для организма благодаря компонентам, которые улучшают пищеварение.

Фото: istockphoto.com

Чёрная соль способствует повышению аппетита, устраняет запоры и метеоризм. Однако не стоит путать её с четверговой солью (она имеет такой же цвет).

Четверговая соль

Соль, приготовленная особым методом в Великий четверг перед Пасхой. Четверговая соль также носит название чёрной соли. В процессе приготовления она меняет свой цвет от тёмного серого до насыщенного чёрного за счёт смешивания с ржаным хлебом и отрубями в процессе обжарки.

Широко распространена среди верующих, используется также в народных лекарственных рецептах и в косметологии.

Какую же соль выбрать?

Особой разницы для организма от регулярного употребления конкретного вида соли нет. В каждом из них преобладает хлорид натрия, и только незначительный процент приходится на полезные микроэлементы.

Фото: istockphoto.com

Но следует заметить, что в связи с тщательной обработкой поваренной соли и «Экстра» все полезные элементы исчезают из состава. Немного больше пользы и меньше вреда можно получить при употреблении гималайской (розовой) и чёрной соли, а также морской. Но не более 5 г в сутки.

Согласно проведённым экспериментам в 80-х и 90-х годах, результаты которых были опубликованы в журнале The Times, снижение количества употребляемой соли в пищу на 25% уменьшает риски сердечного приступа, инсульта и внезапной остановки сердца.

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Важно помнить, какую бы соль вы ни выбрали, следует соблюдать меру и не забывать, что она содержится во многих продуктах, к примеру, полуфабрикатах и консервах.