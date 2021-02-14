Плитка каждый день: какой шоколад можно есть без вреда для фигуры

Все любят шоколад – белый, молочный, тёмный, горький, с разнообразными добавками, орехами. Сейчас в магазинах даже самые привередливые сладкоежки найдут что-то себе по вкусу. Единственное, что может остановить любителей этой сладости на пути к покупке, – страх набрать лишние килограммы. Ведь в составе немало сахара, что не очень полезно, особенно для людей с избыточным весом. Но можно ли употреблять шоколад без вреда для фигуры? Если да, то как это сделать? Разобраться в этом вопросе поможет нутрициолог Анна Береснева.
В составе молочного шоколада содержится сухое молоко, которое может провоцировать аутоиммунное заболевание, нарушать метаболизм, усиливать различные эндокринные заболевания. Также в нём много сахаров – молочного и классического. Поэтому такой десерт не стоит есть не только людям с избыточным весом, но и всем, кто заботится о своём здоровье.
Фото: istockphoto.com
Какой шоколад стоит есть?
Без вреда для фигуры можно есть только шоколад с высоким содержанием какао. В составе какао содержатся органические и насыщенные жирные кислоты, аминокислоты, пищевые волокна, антиоксиданты, минеральный комплекс (магний, железо, фосфор, цинк), а также ряд витаминов.
Фото: istockphoto.com
Тёртое какао способствует нормальной работе щитовидной железы, действует как антидепрессант, обеспечивает хорошее кровоснабжение мозга. Также положительно сказывается на работе сердца, помогает дольше сохранить молодость организма, предупреждает и оберегает от таких опасных болезней, как рак, диабет и инфаркт.
Нутрициолог рекомендует есть только качественный шоколад, процент какао в котором 70% и выше.
Оптимальное количество, по словам нутрициолога, составляет 20-25 грамм в сутки. Но можно позволить и до 35 г, если очень хочется. Такое количество горького 70% шоколада считается полезным для здоровья. Правда, лучше есть сладкое до 16:00.