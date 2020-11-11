Чем опасна соль и что произойдёт, если полностью от неё отказаться?

Наверняка, вы хотя бы раз слышали о том, что есть много соли вредно, а лучше и вовсе от неё отказаться. Соль задерживает жидкость в организме, вызывает жажду и может нарушать водно-солевой баланс. Но нужно ли полностью отказываться от её употребления? И чем это чревато? Разбираемся вместе с нутрициологом Анной Берсеневой.

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Чем опасна соль?

С химической точки зрения соль – это хлорид натрия, а соотношение хлора и натрия составляет примерно 60% и 40% соответственно. Натрий необходим организму для нормального функционирования нервной системы, обращения и расслабления мышц и поддержания водно-солевого баланса, говорится на сайте Гарвардской школы общественного здравоохранения.

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В среднем человек должен ежедневно получать примерно 500 мг натрия. Как правило, организму нелегко справляться с избытком этого вещества, при этом основная нагрузка приходится на почки. Чрезмерное количество натрия может привести к проблемам со здоровьем: высокому давлению, сердечным заболеваниям и даже инфаркту.

Анна: Самые первые проявления [профицита соли] – повышающееся давление, отёчность и всевозможные проблемы с нарушением правильного движения лимфы.

При некоторых хронических заболеваниях – например, склонности к гипертонии – сократить потребление соли необходимо, однако полностью исключать её из рациона нутрициолог крайне не рекомендует. Недостаток так же, как и избыток, может вызвать серьёзные проблемы: минеральный и электролитный дисбаланс, нарушения движения лимфы и др. Всего, в том числе и соли, должно быть в меру.

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Что такое «скрытая» соль и в чём она содержится?

Мы потребляем соль не только в чистом виде, когда берём солонку и солим конкретное блюдо. Во многих продуктах содержится «скрытая» соль: в консервах, в том числе оливках и каперсах, в маринованных продуктах, томатной пасте, сырах, колбасных изделиях.

Фото: istockphoto.com

Соль встречается даже в кондитерских изделиях, отмечает нутрициолог, и во многих снэках: чипсах, крекерах, орешках. И это тоже необходимо учитывать.

Что произойдёт, если полностью отказаться от соли?

Блогер, атлет и веган Александр Моисеенко на протяжении двух лет совсем не употреблял соль. О личном опыте он рассказал на своём YouTube-канале. С 2018 года Александр придерживался сыроедения, пил только дистиллированную воду и полностью отказался от употребления соли. Однако недавно решил вернуть её в свой рацион.

Насторожился блогер, когда обратившись в больницу, не смог сдать анализ крови – она стала слишком густой, как выяснилось, из-за недостатка соли в организме, а конкретно – натрия. Как отмечает Александр, у каждого человека разный период «адаптации» к отказу от соли и соответствующим изменениям. Однако загустение крови может быть опасным и привести к негативным последствиям и даже проблемам со здоровьем. Например, если человек активно занимается спортом, значительно увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую систему.

Фото: istockphoto.com

Также блогер обращает внимание, что уровень натрия, то есть соли, тесно связан с уровнем калия. Если наблюдается дефицит натрия, организм начинает активно выводить калий, чтобы уравновесить содержание этих веществ. При этом увеличивается нагрузка на выделительную систему, в том числе на почки.

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В итоге, Александр решил вернуться к употреблению соли, но добавлял её в рацион осторожно, начиная с 0,5 г. Постепенно его дневная норма увеличилась до 3-5 г в день в зависимости от физической активности.