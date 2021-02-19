Для сильных и спортивных: подарки на 23 февраля, которые никого не оставят равнодушными

Каждый год в преддверии главного мужского праздника у нас, женщин, в голове возникает один и тот же вопрос: «что подарить?». И хорошо, если избранник, друг или коллега заранее намекнул на то, что ему необходимо, или вскользь упомянул в разговоре. Обычно же этот самый вопрос встаёт ребром. Сегодня решим хотя бы одну проблему и не оставим любителей спорта без подарка. Дамы, дальше всё в ваших руках.
Бутсы Adidas Predator Freak
Шипованная практически по всей поверхности модель Predator Freak.3 Laceless FG произвела среди любителей футбола настоящий фурор. Эти элементы, созданные на 3D-принтере, помогут лучше контролировать мяч.
Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»
Бутсы подходят для натурального или искусственного газона с высоким ворсом. И точно улучшат показатели в игре. Главное – правильно подобрать размер.
Поклонникам приключений и неизведанной дикой природы точно понравится такой подарок. Во-первых, качественный термос – спасение не только в походах, но на долгих зимних прогулках. Бутылка сохраняет температуру холодных напитков до 24 часов и горячих — до 12.
Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»
Во-вторых, дизайн с невероятными китами никого не оставит равнодушным.
Девайс для ухода за кожей и бородой Foreo Luna 3 Men
Волшебная щёточка создана для того, чтобы очищать и смягчать кожу лица и бороду с помощью мягких силиконовых щетинок и звуковых волн. Они удаляют 99,5% грязи, себума и мёртвой кожи – виновников загрязнения растительности на лице.
Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»
Мы прекрасно знаем, как порой бывает сложно заставить мужчину ухаживать за своей кожей. Но любовь к гаджетам сама сделает своё дело.
Это первое практическое пособие по ставкам на русском языке, которое поможет перестать тратить деньги впустую. В нём систематизирован опыт и знания ведущих мировых и российских букмекеров.
Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»
А кроме того, в книге собрана полезная информация, которая поможет новичку не растеряться при виде разнообразных исходов и коэффициентов, а более опытному игроку — разобраться во всех нюансах ставок на спорт.