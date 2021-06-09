Poparazzi: новый «Инстаграм» или временное явление?

Сегодня уже неудивительным становится появление всё новых и новых социальных сетей, набирающих быструю популярность. Именно такой и является Poparazzi, которая появилась на свет в конце мая этого года. Подробнее о приложении рассказываем ниже.

Идея Poparazzi

Все привыкли видеть в социальных сетях отредактированные постановочные фото и наигранные эмоции на видео. Но это точно не про Poparazzi. Как утверждают разработчики, приложение должно показывать реальных людей в реальной жизни, поэтому использование фильтров недоступно в сервисе.

Принципы работы приложения

Название сервиса даёт примерное понимание всей концепции приложения. По задумке разработчиков, пользователи должны фотографировать других людей, примеряя роль папарацци. Поэтому в профиле человека изображаются, в первую очередь, фотографии с его участием от других пользователей, а потом уже его собственные.

Уникальные фишки Poparazzi

Так как основная идея разработчиков – показать реальный мир без прикрас, у приложения существуют некоторые особенности. Во-первых, оно пропагандирует тренд «Антиселфи», поэтому переключиться на фронтальную камеру нельзя. Во-вторых, фотографии перед публикацией никак не получится отредактировать. Теперь все увидят морщинки, неровности или же физиологические особенности. Также в приложении не существует никаких хештегов и подписей. Реагировать на публикацию можно лишь используя эмоджи. Также Poparazzi использует фишку, с которой борются миллионы пользователей «Инстаграма», а именно просмотр количества подписчиков друг у друга. В новом приложении можно лишь наблюдать количество Pop (фотографий с твоим участием).

Новая социальная сеть Фото: unsplash.com/@color0911

Однако если ваша фотография, сделанная другим человеком, тебе не по нраву, её можно удалить, как минимум у себя. Удалится ли она у других пользователей? Вопрос пока остается открытым. Существует также возможность закрыть аккаунт. Тогда отмечать вас на фотографии смогут лишь одобренные вами пользователи.

Продвижение в TikTok

Пока приложение доступно только на сервисе iOS, но разработчики уже стараются сделать его доступным для всех пользователей. Для тестирования социальной сети они выбрали создание вирусного контента в другой популярной социальной сети, а именно в TikTok. Уже за несколько дней аккаунт Poparazzi набрал 10 тыс. пользователей. Благодаря эффективному продвижению к официальному запуску приложения уже было 500 тыс. заявок на предустановку.

Заменит ли новое приложение полюбившийся всем «Инстаграм» или нет, покажет время. Но интересно, что создается целая программа, культивирующая ценность своей оригинальности и уникальности, несмотря на всеобщие тренды и фишки.