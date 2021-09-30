Почему некоторые люди живут дольше? Учёные выяснили, в чём их особенность

Раньше средний возраст долгожителей составлял 105-109 лет, а сейчас эта цифра достигает 110-113 лет.

В чём особенность долгожителей? Чем они отличаются от людей, которые живут меньше?



Разбираемся вместе с нутрициологами.

В 2030 году ожидается настоящий демографический взрыв среди долгожителей. Исследователи говорят, что к этому времени число тех, кто доживёт до 100 лет и больше, достигнет миллиона человек по всему миру. А всё потому, что учёные всё ближе к разгадке секрета долголетия. Что они выяснили на этот раз?

Елена Доронкина сертифицированный health-коуч, специалист по питанию, основатель сервиса GetVegetable.com То, что учёные в процессе проведения исследований обнаружили у долгожителей уникальные бактерии в кишечнике, — вполне ожидаемое событие.

Что говорят учёные?

Геронтологи — те, кто исследует процессы старения — уже давно изучают факторы долголетия и каждый раз находят что-то новое. На этот раз они выявили одну особенность, благодаря которой некоторым удаётся перешагнуть столетний рубеж. Новое исследование японских и американских учёных показало, что микробы, населяющие организм долгожителей, защищают их от различных патогенов. Благодаря этому они лучше переносят возрастные заболевания.

Фото: unsplash.com/@katergaris

Авторы работы изучили бактерии из микробиома более 300 японцев в возрасте 107 лет, 85-89 лет и 21-55 лет. Выяснилось, что у долгожителей, по сравнению с другими возрастными группами, большее количество кишечных бактерий, которые преобразуют первичные желчные кислоты во вторичные. Считается, что такие продукты микробного метаболизма защищают кишечник от роста патогенных бактерий и воспаления кишечника, а вместе с тем и продлевают жизнь. Исследователи предполагают, что именно благодаря уникальному микробиому долгожители поддерживают своё здоровье в норме.

Анна Попенко кандидат биологических наук, руководитель отдела исследований микробиота холдинга «Атлас» Этот вид бактерий — далеко не самый распространённый. И если он и есть, то чаще в небольшом количестве. Вырабатываемые этими бактериями вторичные желчные кислоты токсичны для патогенной бактерии Clostridioides difficile. Но также они токсичны и для пробиотических бифидобактерий и лактобактерий. Кроме того, повышенное количество вторичных желчных кислот наблюдается в ряде исследований при различных патологиях ЖКТ, таких как рак толстой кишки, печени, желчные камни.

Всё, что происходит в кишечнике, — совместная работа хороших и плохих бактерий, поддерживающих микрофлору, отмечает специалист по питанию. Первые заботятся об иммунитете человека, борются с различными заболеваниями, влияют на работу мозга, память и продолжительность жизни. Вторые могут вызывать деменцию, ожирение, болевые синдромы и в целом ухудшают самочувствие.

Поэтому то, что учёные в процессе проведения исследований обнаружили у долгожителей уникальные бактерии в кишечнике, — вполне ожидаемое событие. В научной среде систему ЖКТ человека давно называют «вторым мозгом». Ещё до нашей эры кишечник именовали «вратами рая», а Гиппократ говорил, что «смерть человека начинается с его кишки».

Как микробиом влияет на длительность жизни человека?

В поиске ответа на этот вопрос учёные изучают «голубые зоны долголетия» — регионы, где продолжительность жизни выше всего. Суть этих исследований в том, что так или иначе людей в «голубых зонах» объединяет общая культура питания, которая и помогает формировать «микробиом долгожителя». И дело тут не в одинаковых генах, а в климате, воздухе и продуктах питания. Всё это содержит характерные для долгожителей бактерии, с помощью которых и формируется заселение кишечника. Такого же мнения придерживаются и нутрициологи.

Фото: unsplash.com/@joseantoniogall

По словам нутрициолога Лидии Квашниной, микробиом определяет качество и длительность жизни человека. Довольно подробно об этих механизмах влияния написано в книге Стивена Гандри «Парадокс долголетия. Как оставаться молодым до глубокой старости». Автор объясняет причины возникновения основных возрастных заболеваний: сердечно-сосудистых, онкологических, болезни Альцгеймера и Паркинсона и других. И все они берут начало в кишечнике, в наличии «дружественных» и «недружественных» бактерий. Писатель считает, что главная причина старения — это отсутствие сбалансированного бактериального населения в кишечнике.

Лидия Квашнина нутрициолог В своей практике мне не раз приходилось наблюдать, что без лекарств, изменив лишь рацион питания и образ жизни, люди меняют её качество. Реже болеют, улучшают внешний вид кожи и волос, становятся более активными и позитивными. Это хоть и маленькие, но всё-таки важные составляющие на пути к долгой и, что гораздо важнее, здоровой старости.

Как поддерживать здоровье кишечника?

Русский биолог, лауреат Нобелевской премии Илья Мечников ещё в прошлом веке утверждал, что преждевременное и болезненное старение человека зависит от отравления ядами некоторых микробов кишечной флоры, и всё, что препятствует кишечному гниению, должно улучшить здоровье и отдалить старость.

Елена: В действительности организму необходимо регулярно получать почти 1500 полезных веществ, среди которых бифидо- и лактобактерии, микроэлементы, витамины, аминокислоты, пищевые волокна. Поэтому для поддержания здорового кишечника старайтесь чаще употреблять зелёные овощи и салаты, орехи и сухофрукты, рыбу и морепродукты, ягоды, злаки, сельдерей, ананасы, авокадо, кисломолочные продукты, бобовые и яйца. Из напитков рекомендуется чаще заваривать зелёный чай.