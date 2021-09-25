Как тренироваться, если есть проблемы с сердцем?

Сергей Бердников кардиолог, специалист по эхокардиографии и функциональной диагностике ЕМС Можно ли заниматься спортом со слабым сердцем?

Занятия спортом набирают всё большую популярность, и многие идут в спортзал, не посоветовавшись с врачом. Это одна из самых серьёзных ошибок: даже если у вас нет травм и явных заболеваний, могут быть проблемы, при которых форсировать занятия не следует. Однако встречается и противоположная ситуация: человек знает о наличии тех или иных сложностей со здоровьем и избегает любых нагрузок. Рассказываем, можно ли заниматься спортом людям, у которых есть проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Как выбрать физическую нагрузку, чтобы не навредить здоровью?

В кардиологии практически не существует болезней, которые накладывают абсолютный запрет на занятия спортом. Активные физические нагрузки противопоказаны только при наличии таких заболеваний, как острый инфаркт, острый миокардит и опасные желудочковые аритмии. И это, пожалуй, всё. Даже после перенесённого инфаркта, при ряде аритмий, артериальной гипертонии тренироваться не только можно, но и нужно. Бег, плавание или велосипедный спорт позволяют улучшить качество жизни и минимизировать количество лекарств, которые принимает человек.

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Перед тем как начать занятия, надо прийти на приём к своему кардиологу, а лучше к спортивному кардиологу и провести ряд исследований. Они покажут, что происходит с вашим сердцем и сосудами в настоящий момент. Обязательный минимум — кардиограмма и ультразвук сердца (эхокардиография). Без них занятия спортом начинать не рекомендуется. Если у человека аритмия, то, скорее всего, ему потребуется также мониторирование ЭКГ — суточное или рассчитанное на более длительный период. Владея этой информацией, врач может точно прогнозировать необходимую физическую нагрузку, её объём и параметры.

Также хорошо посетить ортопеда или реабилитолога. Доктор поможет подобрать стельки тем, у кого есть плоскостопие или проблемы с пронацией, то есть способом постановки стопы. Это необходимо, чтобы снизить суставную нагрузку и улучшить качество ходьбы. Через несколько месяцев после начала тренировок визит к врачу можно повторить. Он посмотрит, как пациент справился с рекомендованной дистанцией ходьбы, и, возможно, увеличит нагрузку.

На какие тренировки делать акцент в таком случае?

Лучше начинать с обычной ходьбы. Очень хорошо себя зарекомендовала скандинавская — она считается прекрасной нагрузкой. Если человек проходил, к примеру, три тысячи шагов в день, то можно рекомендовать увеличить нагрузку и делать 6-7 тысяч в день. Если он ходил восемь тысяч шагов, следует перейти на 12-15 тысяч ежедневно.

Когда пациент готов от ходьбы перейти к бегу, мы рекомендуем начинать с бега трусцой в медленном темпе. Даже если хочется и получается бежать быстрее, на первых порах не стоит увеличивать скорость. Это необходимо для того, чтобы сердечно-сосудистая система адаптировалась к беговым нагрузкам, вы почувствовали свой пульс и не получили беговые травмы, которые надолго отодвинут возможность заниматься спортом.

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Бег можно заменить интервальными тренировками, такими как теннис, сквош, бадминтон или настольный теннис. Главное — делать физические усилия каждый день. Кардиоспорт и кардионагрузки не только дают человеку возможность чувствовать себя лучше, но и помогают снизить количество лекарств, а иногда и вообще отказаться от них. И прежде всего это касается артериальной гипертонии.

В качестве примера хочу привести историю одного из моих пациентов: он обратился ко мне около 10 лет назад в возрасте 45 лет. Тогда он проходил обследование в отделении кардиологии крупного федерального центра, где ему поставили диагноз «артериальная гипертония» и рекомендовали четыре препарата для снижения артериального давления. Из центра он ушёл со словами: «Ну всё, я побежал». И действительно надел кроссовки и побежал. Ежедневно занимаясь бегом и постепенно увеличивая нагрузки, он пробежал сначала 5 км, потом 10 км, дальше стал бегать полумарафоны, а затем и марафон. Активно занимаясь спортом, он не только нормализовал артериальное давление, но и постепенно вообще отказался от какой-либо лекарственной терапии.

За какими показателями здоровья нужно тщательно следить?

В тот период, когда человек принял решение и готов заниматься скандинавской ходьбой или бегом, перед началом тренировок рекомендую провести кардио-респираторный тест с газоанализом. Это очень важно по трём причинам.

Во-первых, этот тест максимально чувствителен в диагностическом плане и позволяет выявить различные патологии, в том числе скрытые.

Во-вторых, если человек страдает лишним весом, то проведение этого теста даст чёткое понимание того, в какой пульсовой зоне ему нужно заниматься, чтобы максимально эффективно снизить вес.

И третья причина заключается в том, что кардио-респираторный тест позволяет выявить порог анаэробного обмена. То есть тот предел, когда нагрузка становится чрезмерной для человека с определённой сердечной патологией. Зная этот порог, мы индивидуально подходим к границам пульса и говорим, что для пациента — целевой диапазон пульса. Его личная «зелёная зона» составляет, к примеру, 140-150 ударов в минуту. А вот для человека, который перенёс инфаркт миокарда и имеет избыточный вес, целевая зона находится в районе 110-120 единиц.

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Такой тест даёт возможность индивидуально подобрать нагрузки и сделать бег безопасным.

Будьте внимательны к своему артериальному давлению и пульсу. Если через 2-4 месяца тренировок артериальное давление стало чрезмерно снижаться, это повод пересмотреть объём терапии. Если пульс снизился сверх меры и стал 47-48 (меньше 50) ударов в минуту или, наоборот, вы чаще стали видеть неритмичный пульс, нарушение ритма, обязательно нужно обратиться к кардиологу. Доктор посмотрит на принимаемые лекарства и даст рекомендации по интенсивности и типу нагрузок, которые вы практикуете.

Что делать категорически запрещено?

И людям с сердечно-сосудистыми проблемами, и вообще всем начинающим спортсменам нельзя форсировать нагрузку. Если человек раньше сидел в офисе и передвигался мало, от машины к дому или от машины до работы, то выход на беговую тренировку для него будет представлять колоссальный риск. Он вряд ли сможет заниматься бегом долго из-за того, что быстро получит беговую травму, такую как плантарный фасциит (воспаление связок) или воспаление ахиллова сухожилия (находится рядом с пяткой).

Регулярные физические нагрузки действительно помогают лечить сердечно-сосудистые заболевания, быть в тонусе. Никакое лекарство не способно расширить ваши кровеносные сосуды на длительное время так сильно, как работа мышц. И если спорт будет присутствовать в вашей жизни, то, скорее всего, тот или иной недуг, например, артериальная гипертония, может существенно смягчиться или даже уйти.