Какие продукты не стоит есть после 50?

Следить за рационом с годами становится всё труднее. Но не спешите ударяться в подсчёт калорий.

С годами питание становится одним из ключевых аспектов для здоровой жизни. Постепенно процессы метаболизма и выработки определённых гормонов замедляются, поэтому фраза «мы то, что мы едим» обретает особую актуальность. После 50 лет важно переходить на здоровое питание и уделять приёму пищи большее внимание. Многие женщины в этом возрасте проходят через менопаузу, из-за чего сталкиваются с потерей эстрогена — гормона, который отвечает за сердечно-сосудистую систему и поддерживает важные функции организма. А правильный рацион поможет сохранить здоровье.

Диетолог Алёна Степанова поделилась полезными советами не только для людей в зрелом возрасте, но и для всех желающих следить за своим здоровьем.

Сахар, мучное и молочные продукты

В любом возрасте следует сокращать потребление пищи, которая вызывает воспалительные процессы в организме. К ней относятся сахар и сахаросодержащие продукты. Также следует ограничить объём молочных продуктов, так как в их состав входит инсулиноподобный фактор роста.

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Если злоупотреблять мучным, сахаром и углеводами, в поджелудочной вырабатывается много инсулина, который считается главной причиной опасных болезней после 50 лет. Соответственно, чем больше сахара, тем больше инсулина будет вырабатываться. Молочные продукты только усугубляют ситуацию, так как они тоже повышают его уровень.

Следует отказаться от булочек и печенья с молоком. Злую шутку с организмом также могут сыграть красители и консерванты, старайтесь сократить их количество.

Красное мясо

Ограничивать потребление красного мяса особенно стоит после 50 лет. Потому что с возрастом концентрация кислот желудочного сока снижается. Соответственно, пища переваривается хуже и сложнее усваивается, тем более мясо.

Лучше отдавать предпочтение «лёгкому» белку: рыбе, морепродуктам, бобовым.

Кофе

Постарайтесь пить меньше кофе, так как это сильно влияет на сердечно-сосудистую систему. Проверить её состояние можно, сдав анализ на гомоцистеин: он показывает кардиориски. Если его уровень повышен, кофе исключается в первую очередь.

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Кроме того, напитки с кофеином не дают усваиваться железу. То есть могут приводить к его дефициту и гипоксии (нехватке кислорода в организме). Среди симптомов отмечаются лёгкие головокружения, слабость и усталость.

Если нет противопоказаний (например, диареи, проблем с желудком), включайте в рацион больше свежих овощей. Также следует сделать упор на рыбу и морепродукты, но быть осторожными с крупами. Необходим лёгкий рацион, который организму будет несложно переваривать.

Диетолог не советует считать калории. Тут скорее важен полноценный рацион, в который входят белки, жиры, углеводы. Белки должны легко усваиваться, жиры — быть полезными. Последние лучше употреблять, например, в виде орехов, авокадо, жирной рыбы, яиц. А от трансжиров типа маргарина, рафинированного масла или фритюра стоит отказаться.