Попробовать новую тренировку или полежать на диване — времени хватит на всё.

Чем заняться в локдаун с пользой для себя? 5 видео, которые помогут не проспать выходные

В связи с эпидемиологической обстановкой многие люди ушли на неделю выходных. Чтобы провести это время с пользой, предлагаем посмотреть эти видео.

Просмотр документальных фильмов

Документальные фильмы отличаются тем, что в их основе лежит реальная история. В таких фильмах каждый найдёт что-то для себя. Они мотивируют людей покорять новые вершины или узнавать о кумирах интересные факты.

Например, документальный фильм «Братья по крови. Малкольм Икс и Мохаммед Али», рассказывающий о другой стороне жизни великого боксёра — борьбе за веру и права людей.

Медитация

Медитации – это психофизиологические практики, позволяющие сделать сознание более ясным, настроиться на хороший день или понять себя. Для правильного проведения медитации стоит сесть в удобную позу (желательно при этом выпрямить спину), закрыть глаза и сосредоточиться на своём дыхании.

Медитировать лучше сразу после пробуждения, находясь в месте, где вы сможете побыть в тишине и полностью расслабиться. Медитация поможет настроиться на лёгкий, приятный день и отпустить стресс.

Домашний фитнес

Закрытие тренажёрных залов на время локдауна не означает, что на своей фигуре нужно поставить крест. Многие упражнения можно выполнять дома и при этом не тревожить соседей.

Тренировка на всё тело займёт всего 30 минут времени, а ваша фигура скажет спасибо.

Приготовление новых блюд

Здоровое питание – не всегда так дорого и невкусно. В свободное время можно заняться поиском подходящих для вас блюд и постараться приготовить их. А также посмотреть видеоролики про правильное питание.

Например, в этом видео можно добавить в свой арсенал 10-минутные полезные завтраки — овсяную кашу, чик-пуддинг и нежнейший омлет с брынзой.

Поиск себя и своего хобби

Каждому человеку необходимо занятие для души. Сколько различных вариантов можно попробовать за неделю – пять? 10? Всё зависит только от вас. Если у вас нет хобби, подумайте, что вы хотели попробовать сделать. Возможно, рисование или йога?

Вот вам идея для старта — 15 минут йоги с Региной Тодоренко.