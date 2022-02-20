Суровая погода позволит развить навыки, которые не удастся получить в тёплое время.

Как кататься на велосипеде зимой? 6 советов тем, кто не может дотерпеть до лета

Как кататься на велосипеде зимой? Какие есть меры предосторожности? Какие навыки можно получить?



Отвечает победитель самой протяжённой из современных шоссейных велогонок.

С приходом зимы многие летние активности становятся недоступны, и принято их откладывать до тёплых времён. Это, конечно, так, но давайте не делать поспешных выводов. Жизнь больших городов развивается настолько стремительно, что за ней не успеть.

Власти мегаполисов стараются сделать так, чтобы жители могли без особых сложностей добираться до работы, мест социальной необходимости и развлечений. Для этого существует множество решений, а одним из них является велосипед.

Самое простое средство передвижения

Почему велосипед? Ответ простой — это общепозитивная атмосфера в городе, снижение трафика на дорогах и, как следствие, улучшение экологической обстановки.

К слову, на момент 2019 года Копенгаген считался самым дружелюбным городом в мире по отношению к велосипедистам. Протяжённость его велосипедных дорожек составляла 400 км. Работа дорожных светофоров сориентирована не на автомобилистов, а на велосипедистов. Сигналы включаются таким образом, чтобы создать зелёный коридор для двухколёсных. И люди там ездят на велосипедах круглый год. Что же мешает нам? Ничего.

Фото: unsplash.com/@na399

Что нужно знать перед катанием зимой?

Вы скажете: «Не, ну вы шутники. Европу видели? А зиму там? А у нас? Ну вот и всё. Головой думайте, что пишете». Да, вы совершенно правы. Но позвольте сказать, что в России не всё так плохо. Зимой можно выкатить своего железного пони из стойла и отправиться на нём в путь, но нюансы, естественно, есть. Рассказываем.

Алексей Щебелин тренер по велоспорту, 5-ти кратный Чемпион России, победитель Red Bull Trans Siberian Extreme Race Рассказывает, как кататься на велосипеде в холода.

Начать следует с того, что нужно ездить в комфортных условиях. Это может быть до -5 градусов. Если температуры ниже, то лучше найти альтернативу улице и использовать велотренажёр или посетить трек.

Главное, это научиться чувствовать велосипед и стараться не терять этот навык. Как правило, катаясь на заснеженных и скользких тропинках, вы начинаете тренировать координацию и баланс, тренируются группы мышц, которые в летний период вы задействуете меньше всего. Это позволит летом лучше управлять велосипедом и тратить меньше энергии.

Фото: unsplash.com/@dmjdenise

Сложностей в зимнем катании не так много, как может показаться. Основное — надо понимать в первую очередь, какой маршрут. Если вы попадёте на сильно заснеженную или обледенелую трассу, то просто придётся идти пешком.

Специальный велосипед или «Аист» с балкона?

Для новичка в идеале — это горный велосипед с широкими покрышками, имеющими шипы. Постепенно улучшая навыки, можно использовать покрышки без шипов или так называемые гравийные/циклокроссовые велосипеды. Шоссейные стоит исключить, так как тонкие покрышки не позволят ехать по снегу или льду.

Фото: из личного архива Алексея Щебелина

Где кататься зимой?

Парк. Это идеальное место. Во-первых, тропинки чистятся, во-вторых, они мало продуваемые и кататься на них комфортно.

В город тоже можно выезжать зимой, но в этом случае вам точно потребуются шлем, проблесковые маячки и светоотражающие элементы на одежде (прим. ред.).

Что надеть?

Одежду нужно выбирать, таким образом, чтобы, как я это называю, «не вспотеть и не замёрзнуть». Есть специализированные магазины, которые смогут подобрать всё необходимое. В любом случае это должна быть дышащая одежда, чтобы внутри не создавалось парникового эффекта. Если будут вынужденные остановки, вы не замёрзнете.

Фото: unsplash.com/@himiwaybikes

Проблемы могут возникнуть, если вы неправильно рассчитываете свои силы и возможности. Слишком длинные тренировки зимой могут привести к обморожению, обезвоживанию и истощению. Поэтому начинайте с малого, с коротких тренировок, на которых вы сможете определиться с одеждой, нагрузкой и уровнем вашего катания.