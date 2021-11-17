Почему стоит попробовать бег зимой? 3 причины от трейлраннера

Если подойти к делу серьёзно, такие тренировки принесут только пользу — и никакая простуда вам не страшна.

Александр Элконин кандидат медицинских наук, основатель и тренер бегового клуба ERA Чем полезен бег зимой? Почему стоит его попробовать?

Почти каждый, кто несколько лет регулярно бегает, не делая перерывов на холодное время года, часто слышит вопросы типа «А как же вы бегаете зимой? Холодно ведь, и скользко!» или что-то похожее.

Лет тридцать отвечаю на них, так что ответ у меня сформировался детальный и обстоятельный.

Что мешает бегать зимой, как в любое другое время года?

Небеговой погоды не бывает, бывает неудачно подобранные одежда и обувь. Вся польза беговых тренировок на улице никуда зимой не денется, и ни падение столбика термометра ниже нуля, ни выпадение снега эту пользу не убавят.

Фото: unsplash.com/@christianlue

А чтобы бег зимой был комфортным и безопасным, выбирайте кроссовки с протектором — для лучшего сцепления со снегом. И одевайтесь по-зимнему: нижний слой — термобелье, средний — флисовая кофта для тепла, верхний — непродуваемая куртка. Всё из спортивной синтетики, никакого хлопка, так как он впитывает пот и не отводит влагу. Обязательно закрывайте высокими носками и длинными штанами лодыжки: ахиллово сухожилие легко простудить и сложно вылечить. После окончания пробежки немедленно переоденьтесь в сухое и тёплое.

Почему стоит попробовать бег зимой?

Закалка

Бег зимой закаляет. Длительная регулярная физическая активность на улице помогает меньше болеть и легче переносить сезонные инфекции. Если беговые тренировки начались в тёплое время года и не прерываются осенью, слизистая оболочка дыхательных путей постепенно приспосабливается к новым условиям, к необходимости согревать проходящий на вдохе воздух. При этом сохраняется барьерная функция слизистой, то есть способность активно противостоять возбудителям инфекции, не давать им проникнуть внутрь и размножиться. Кстати, человек, бегущий на улице, меньше рискует встретиться с опасным вирусом, чем тот, кто занимается на беговой дорожке в зале.

Фото: istockphoto.com

Улучшение выносливости

Адаптация сердечно-сосудистой системы развивается при длительных регулярных тренировках — большой перерыв в занятиях сводит на нет все предыдущие усилия. Понятно, что далеко не все виды беговых нагрузок осуществимы в зимних условиях. Например, в сильные холода следует избегать очень длинных тренировок, чтобы не переохладиться и не отморозить руки-ноги-щёки-уши. Также не стоит на морозе делать серьёзные интервальные работы — при интенсивном дыхании есть риск холодового ожога дыхательных путей.

Психологическая тренировка

Это не менее важно, чем упражнения для тела. Умение настроиться и выйти на тренировку в плохую погоду — ценный навык для жизни. Очень помогает в самых разных жизненных ситуациях, когда нужно отвлечься от внешних обстоятельств и сосредоточиться на задаче.

Зимний бег — не хуже бега в любое другое время года. Это замечательное средство привести себя в душевное равновесие, выплеснуть эмоции, побыть наедине с собой. Красота зимнего леса ни с чем не сравнима, а бег по мягкому снегу, особенно когда снегопад продолжается, помогает отвлечься от повседневных проблем.

Впрочем, зимой необязательно бегать — вставайте на лыжи. Например, в Москве бурно развиваются зоны катания с подготовленными трассами, пунктами проката и возможностью обучения «с нуля». Или лучше сочетайте бег и лыжи — так даже интереснее, и одно помогает другому. Чередование беговых и лыжных тренировок позволяет поддерживать набранную за весну-лето-осень физическую форму, гармонично нагружая всё тело.