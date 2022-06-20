НБА — 75 лет. Ассоциация устроила из годовщины культурную сенсацию

17 июня «Голден Стэйт Уорриорз» стали чемпионами НБА. Сезон-2021/2022 прошёл под эгидой 75-летия Ассоциации. Она была основана 6 июня 1946 года в Нью-Йорке, а первая в истории игра состоялась 1 ноября 1946 года.

НБА очевидно является сильнейшей баскетбольной лигой в мире, но, кроме этого, показывает всем спортивным ассоциациям, как нужно продвигать спорт и спортсменов в любом уголке планеты. К юбилею в НБА начали готовиться сильно заранее, и из этого вышло потрясающее шоу. Символом юбилейной даты стал культовый логотип ассоциации в виде бриллианта.

Фото: NBA

Все мероприятия сопровождались видеоконтентом, в котором удалось собрать великих звёзд НБА — как действующих, так и завершивших карьеру — в праздничных роликах снялись Мэджик Джонсон, Карим Абдул-Джаббар, Расселл Уэстбрук и другие звёзды.

А ведущие баскетбольные бренды Nike и Jordan выпустили специальные коллекции игровой формы в честь 75-летия.

Фото: NBA

Символ в виде бриллианта определил и основное направление для партнёрских проектов — для юбилея создали настоящие произведения искусства.

Плавучие корты

Сотрудничество с французским коньячным домом Hennessy привело к глобальной программе Court Beyond Limits по строительству плавучих кортов в самых необычных и красивых местах планеты.

Фото: hennessy.com

Год назад для проекта осушили знаменитый бассейн на берегу океана в Австралии, чтобы построить там роскошную баскетбольную площадку. Позже площадку запустили в открытую воду — прямо по волнам Сиднейской бухты. Такой корт появился в Нигерии, а теперь и на Темзе.

Фото: hennessy.com

Приуроченная к финальной серии игр акция продлилась три дня, во время которых на площадке прошли несколько концертов и мастер-классов.

Хрустальные мячи от Baccarat

На плавучих кортах сотрудничество Hennessy и НБА не закончилось. К юбилею была выпущена специальная серия товаров, а также коллекционное издание.

Фото: hennessy.com

Напиток разлит в специальные графины в форме баскетбольных мячей. Уникальный графин выдут из хрусталя Baccarat и огранён вручную.

Фото: hennessy.com

Специальная серия Hennessy Paradis x NBA идёт в комплекте с деревянной шкатулкой, двумя хрустальными бокалами-шарами и ключом, которым открываются шкатулка и крышка хрустального графина.

Новые трофеи от Tiffany & Co

Перед финалами конференций НБА решила показать новые трофеи. Над их дизайном работали ювелир Виктор Саломон и ювелирный дом Tiffany & Co. В обновлённой коллекции шесть трофеев для победителей конференций, чемпиона и вице-чемпиона ассоциации, а также для самого ценного игрока финальной серии.

Трофей чемпиона НБА Трофей вице-чемпиона

Трофеи изготовлены вручную из серебра 925 пробы и 24-каратного золота.

Кроме этих трофеев Виктор Саломон создал награды для церемонии All NBA. Это символическая церемония, на которой определяются три лучшие пятёрки игроков по итогам сезона.

Фото: nba.com

Получилось 15 палантиров для главных звёзд. Пять — для первой пятёрки, пять — для второй, и столько же — для третьей.

Коллекция сумок от Louis Vuitton

В течение последних двух лет Louis Vuitton сотрудничает с НБА, выпуская эксклюзивные спортивные вещи и футляры для главного трофея чемпионов. В 2022 году увидела свет третья совместная коллекция брендов, посвящённая 75-летию, состоящая из сумок, рюкзаков и органайзеров в цветах, приуроченных к 75th anniversary.

Фото: louisvuitton.com

Бренд не остался в стороне от давней традиции и обновил футляр для нового трофея Ларри О’Брайена.

Фото: louisvuitton.com

Чемодан для размещения трофея имеет тяжёлые латунные замки и фурнитуру, нарисованную вручную букву «V» — символ победы — на складных дверях, а также логотип LV в форме баскетбольного мяча и подкладку из микрофибры.

Очки победителей от ESPN

На свой 75-й день рождения НБА сделали даже очки для победителей. Они предназначены для того, чтобы игроки могли обливаться шампанским в раздевалке.

Фото: spnpressroom.com

Это сотрудничество лиги с MOET и ESPN. В набор входят сами очки с золотым визором и бутылка шампанского. Конструкция очков состоит из зеркальной передней части с золотыми вставками, гладкой золотой отделки и чёрной внешней полосы из эластичной ткани.

Это лишь немногие примеры того, как обыграть спортивное событие и вывести его на новый уровень.