Нутрициолог назвала 5 причин отказаться от покупки огурцов

Красивые на вид плоды могут оказаться испорченными. Вот как это определить.

Ната Гончар основатель Международного института интегративной нутрициологии Как понять, что огурцы плохие и их не стоит покупать?

Огурцы наравне с помидорами, пожалуй, самые популярные овощи в центральной части России. Летом из них делают салаты, на зиму закрывают соленья. Из огурцов можно сделать даже лимонад или маску для лица. Но чтобы овощ действительно принёс пользу, нужно правильно его выбрать. Рассказываем, на что обращать внимание при покупке и как понять, что плоды испортились, даже если выглядят нормальными.

Чем полезны огурцы

Огурцы богаты клетчаткой, которая улучшает работу кишечника и питает полезные бактерии. При этом овощ на 95% состоит из воды, содержит много полезных минералов и витаминов: калий, магний, цинк, медь, марганец, железо, хлор, йод, витамины А, В1, В2, С.

Калий — важный элемент для работы организма:

нормализует сердечный ритм;

регулирует кислотно-щелочной баланс;

активизирует мышление и работу головного мозга;

понижает артериальное давление.

А вот чем могут быть опасны огурцы, читайте в статье по ссылке.

Как выбрать хорошие огурцы

Придя за покупками в магазин, обратите внимание на внешний вид и состояние овоща. Если заметили хотя бы один из перечисленных признаков, рекомендую отложить покупку.

Тёмные или светлые пятна на поверхности могут быть признаками процесса гниения. В этом случае бактерии плесени уже глубоко проникли в мякоть плода и заразили его. Употребление такого овоща может привести к тяжёлому отравлению.

Трещины на поверхности кожуры. В них скапливаются вредные микроорганизмы, которые запускают процесс плесневения.

Блестящая поверхность. Глянцевый блеск огурца — признак обработки плода воском, чтобы скрыть дефекты некачественной транспортировки продукта и сделать его более привлекательным.

Запах гнили, горечи и другие неприятные ароматы. Эти признаки сигнализируют об использовании чрезмерного количества удобрения на этапе выращивания.

Мягкость в области плодоножки и других частях плода. Это также говорит о том, что огурец начинает портиться.

Подробнее о том, как правильно выбирать огурцы, читайте в материале.