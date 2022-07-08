Упражнения, которые можно и даже нужно делать при варикозе

Варикоз – не преграда для спорта. В современных реалиях многие женщины страдают от этой болезни, боятся начать тренировки, думая, что это может навредить. Но движение помогает не только сделать тело подтянутым, но и получить пользу для вен. Существует большое количество упражнений, которые абсолютно безопасны и даже необходимы при этом заболевании.

Янелия Скрипник фитнес-тренер и блогер Эту болезнь лечит движение! Я покажу упражнения, которые рекомендованы при варикозе. Они не навредят вам и помогут сделать красивую фигуру.

Больше про пользу занятий спортом при варикозе читайте в этой статье.

Для тренировки вам понадобятся только коврик и небольшие гантели по 1,5-3 кг. Не забудьте сделать небольшую разминку перед занятием и заминку после него. Варианты упражнений для начала и завершения основного блока можно посмотреть в видео в конце статьи — или сделать несколько упражнений на ваш выбор.

Эта тренировка не подойдёт людям с проблемами с суставами и болями в коленях.

Динамические боковые выпады

Техника выполнения

Встаём прямо, ноги расставьте широко, поднимаем прямые руки и разводим их в стороны.

Делаем неглубокий выпад на одну ногу. Колени не выходят за носки. Прямые руки сводим перед собой.

Возвращаемся в исходное положение и тут же делаем боковой выпад на другую ногу.

Выполняем по 20 повторений на каждую ногу.

Фото: istockphoto.com

Боковые выпады с махами в сторону

Техника выполнения

Встаём прямо, ноги ставим чуть шире плеч, руки прямые и разведены в сторону.

Делаем неглубокий боковой выпад на правую ногу. В нижней точке руки сводим перед собой.

Поднимаемся и тут же делаем мах в бок правой ногой. Руки при этом снова разводим в стороны.

Делаем упражнение по 15 раз на каждую ногу.

Step-touch

Техника выполнения

Встаём ровно, ноги на ширине плеч, руки вытянуты вдоль туловища, в них держим по гантели.

Делаем широкий шаг вправо, приставляем левую ногу к правой.

На каждый шаг поднимаем прямые руки в стороны. Когда приставляем одну ногу к другой, руки опускаем вниз.

Делаем 20 таких шагов.

V-step

Техника выполнения

Встаём ровно, ноги ставим чуть уже ширины плеч, руки вытянуты вдоль туловища, в них держим по гантели.

Делаем широкий шаг вперёд правой ногой, левой ногой тут же делаем шаг в сторону. При шагах поднимаем прямые руки с гантелями перед собой.

Возвращаемся в исходное положение, опускаем руки вниз и повторяем всё сначала.

Делаем 15-20 повторений.

Фото: istockphoto.com

Жим вверх + подтягивание колена к локтю

Техника выполнения

Встаём прямо, ноги на ширине плеч. Держим в руках по гантели, прямые руки поднимаем над головой.

Поднимаем согнутую в колене правую ногу, подтягиваем к колену правой ноги локоть правой руки.

Возвращаемся в исходное положение, повторяем то же самое на левую сторону.

Делаем по 20 повторений на каждую сторону.

Выпады назад с круговыми вращениями руками

Техника выполнения

Встаём прямо, ноги вместе, прямые руки с гантелями поднимаем над головой.

Делаем выпад назад правой ногой, параллельно выполнив круговое вращение руками. Колено при выполнении не выходит за носок.

Возвращаемся в исходное положение и делаем то же самое на левую ногу.

Делаем 15-20 повторений на каждую ногу.

Фото: istockphoto.com

Боковые выпады с пружинкой

Техника выполнения

Ставим ноги широко, руки перед собой в замок.

Делаем неглубокий выпад на правую ногу и «пружиним» три раза на опорной ноге.

Перекатываемся на левую ногу и повторяем всё сначала.

Делаем 3-5 повторений на каждую ногу.

Ходьба с приседаниями

Техника выполнения

Встаём прямо, ноги вместе. В каждой руке держим по гантели.

Делаем шаг в сторону и тут же приседаем. Руки при приседе сгибаем в локтях и прижимаем их к корпусу.

Выпрямляемся, соединяем ноги вместе, руки опускаем вниз.

Можно делать по 2-3 шага в одну сторону, а затем в другую.

Делаем 15-20 повторений.

Фото: istockphoto.com

Махи

Техника выполнения

Ложимся на бок, опираемся на локоть, тело представляет собой ровную линию.

Делаем мах ногой вверх, носок при этом разворачиваем вниз.

Если вам слишком легко, можно положить на бедро гантель и работать с ней.

Делаем 15 повторений на каждую ногу.

Махи с отведением ноги вперёд и назад

Техника выполнения

Продолжаем лежать на боку.

Делаем мах прямой ногой вверх, затем тут же выводим прямую ногу перед собой. Возвращаем её обратно, снова делаем небольшой мах вверх и опускаем её в исходное положение.

Снова делаем мах прямой ногой вверх, затем отводим прямую ногу назад. Возвращаем её обратно, делаем небольшой мах вверх и кладём ногу в исходное положение.

Делаем 10-15 повторений в каждом направлении.

Фото: istockphoto.com

Махи с пружинкой

Техника выполнения

Лежим на боку, тело ровное.

Поднимаем прямую ногу вверх, в верхней точке делаем три «пружинящих» движения.

Возвращаем ногу на место и повторяем всё заново.

Выполняем 5-7 повторений на каждую ногу.

Махи с касанием коленом пола

Техника выполнения

Продолжаем лежать на боку, тело ровное. Прямую ногу приподнимаем вверх.

Сгибаем работающую ногу в колене и опускаем её перед собой, стараясь коснуться пола.

Возвращаемся в исходное положение. Ногу, которой мы выполняем упражнение, на пол не опускаем.

Делаем 10 повторений на каждую сторону.

Весь цикл махов можно делать сначала на одну сторону, а потом на другую, или делать упражнения по очереди на левую и правую ноги.

Ягодичный мостик на одной ноге

Техника выполнения

Ложимся на спину, согнутые ноги ставим на любую опору, например, на стул или диван. Руки лежат вдоль туловища.

Выпрямляем одну прямую ногу, поднимаем таз и тянемся вверх.

Плавно опускаемся в исходное положение и меняем ноги.

Делаем по 15 раз на каждую ногу.

Фото: istockphoto.com

Ягодичный мостик с махами

Техника выполнения

Лежим на спине, ноги стоят на опоре, руки лежат вдоль туловища.

Поднимаем таз, вытягивая прямую ногу вверх. В верхней точке опускаем прямую ногу вниз и тут же машем ей на себя.

Повторяем то же самое на другую ногу.

Делаем по 15 повторений на каждую сторону.

Ягодичный мост с подъёмами ног

Техника выполнения

Лежим на спине, ноги ставим на опору.

Выпрямляем поочерёдно вверх то левую, то правую ногу.

Выполните 10-15 раз на каждую ногу.

Скручивания

Техника выполнения

Лежим на спине, ноги стоят на опоре. Руки сцепляем за головой в замок.

Делаем скручивания, касаясь правым локтем левого колена и наоборот.

Делаем по 15 раз на каждую сторону.

Скручивания к прямой ноге

Техника выполнения

Лежим также на спине. Одна нога согнута и стоит на опоре, другую выпрямляем и вытягиваем вверх.

Прямыми руками тянемся к носку вытянутой ноги.

Сделайте 10-15 повторений на каждую ногу.

Фото: istockphoto.com

Скручивания к прямым ногам

Техника выполнения

Лежим на спине, руки сцепляем за головой в замок. Обе прямые ноги поднимаем вверх.

Отрываем лопатки от пола и делаем три пружинящих скручивания.

Возвращаемся в исходное положение.

Делаем 15 раз.

Тренировка окончена. Подробное выполнение упражнений и комментарии Янелии смотрите в видео.

Варикоз – не помеха на пути к красивой фигуре, главное — знать, как правильно тренироваться. Не забывайте про здоровое питание, и результат от тренировок вы увидите намного быстрее.