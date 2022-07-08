Упражнения, которые можно и даже нужно делать при варикозе

Варикоз – не преграда для спорта. В современных реалиях многие женщины страдают от этой болезни, боятся начать тренировки, думая, что это может навредить. Но движение помогает не только сделать тело подтянутым, но и получить пользу для вен. Существует большое количество упражнений, которые абсолютно безопасны и даже необходимы при этом заболевании.
Эту болезнь лечит движение! Я покажу упражнения, которые рекомендованы при варикозе. Они не навредят вам и помогут сделать красивую фигуру.
Больше про пользу занятий спортом при варикозе читайте в этой статье.
Для тренировки вам понадобятся только коврик и небольшие гантели по 1,5-3 кг. Не забудьте сделать небольшую разминку перед занятием и заминку после него. Варианты упражнений для начала и завершения основного блока можно посмотреть в видео в конце статьи — или сделать несколько упражнений на ваш выбор.
Эта тренировка не подойдёт людям с проблемами с суставами и болями в коленях.
Динамические боковые выпады
Техника выполнения
- Встаём прямо, ноги расставьте широко, поднимаем прямые руки и разводим их в стороны.
- Делаем неглубокий выпад на одну ногу. Колени не выходят за носки. Прямые руки сводим перед собой.
- Возвращаемся в исходное положение и тут же делаем боковой выпад на другую ногу.
Выполняем по 20 повторений на каждую ногу.
Фото: istockphoto.com
Боковые выпады с махами в сторону
Техника выполнения
- Встаём прямо, ноги ставим чуть шире плеч, руки прямые и разведены в сторону.
- Делаем неглубокий боковой выпад на правую ногу. В нижней точке руки сводим перед собой.
- Поднимаемся и тут же делаем мах в бок правой ногой. Руки при этом снова разводим в стороны.
Делаем упражнение по 15 раз на каждую ногу.
Step-touch
Техника выполнения
- Встаём ровно, ноги на ширине плеч, руки вытянуты вдоль туловища, в них держим по гантели.
- Делаем широкий шаг вправо, приставляем левую ногу к правой.
- На каждый шаг поднимаем прямые руки в стороны. Когда приставляем одну ногу к другой, руки опускаем вниз.
Делаем 20 таких шагов.
V-step
Техника выполнения
- Встаём ровно, ноги ставим чуть уже ширины плеч, руки вытянуты вдоль туловища, в них держим по гантели.
- Делаем широкий шаг вперёд правой ногой, левой ногой тут же делаем шаг в сторону. При шагах поднимаем прямые руки с гантелями перед собой.
- Возвращаемся в исходное положение, опускаем руки вниз и повторяем всё сначала.
Делаем 15-20 повторений.
Фото: istockphoto.com
Жим вверх + подтягивание колена к локтю
Техника выполнения
- Встаём прямо, ноги на ширине плеч. Держим в руках по гантели, прямые руки поднимаем над головой.
- Поднимаем согнутую в колене правую ногу, подтягиваем к колену правой ноги локоть правой руки.
- Возвращаемся в исходное положение, повторяем то же самое на левую сторону.
Делаем по 20 повторений на каждую сторону.
Выпады назад с круговыми вращениями руками
Техника выполнения
- Встаём прямо, ноги вместе, прямые руки с гантелями поднимаем над головой.
- Делаем выпад назад правой ногой, параллельно выполнив круговое вращение руками. Колено при выполнении не выходит за носок.
- Возвращаемся в исходное положение и делаем то же самое на левую ногу.
Делаем 15-20 повторений на каждую ногу.
Фото: istockphoto.com
Боковые выпады с пружинкой
Техника выполнения
- Ставим ноги широко, руки перед собой в замок.
- Делаем неглубокий выпад на правую ногу и «пружиним» три раза на опорной ноге.
- Перекатываемся на левую ногу и повторяем всё сначала.
Делаем 3-5 повторений на каждую ногу.
Ходьба с приседаниями
Техника выполнения
- Встаём прямо, ноги вместе. В каждой руке держим по гантели.
- Делаем шаг в сторону и тут же приседаем. Руки при приседе сгибаем в локтях и прижимаем их к корпусу.
- Выпрямляемся, соединяем ноги вместе, руки опускаем вниз.
- Можно делать по 2-3 шага в одну сторону, а затем в другую.
Делаем 15-20 повторений.
Фото: istockphoto.com
Махи
Техника выполнения
- Ложимся на бок, опираемся на локоть, тело представляет собой ровную линию.
- Делаем мах ногой вверх, носок при этом разворачиваем вниз.
- Если вам слишком легко, можно положить на бедро гантель и работать с ней.
Делаем 15 повторений на каждую ногу.
Махи с отведением ноги вперёд и назад
Техника выполнения
- Продолжаем лежать на боку.
- Делаем мах прямой ногой вверх, затем тут же выводим прямую ногу перед собой. Возвращаем её обратно, снова делаем небольшой мах вверх и опускаем её в исходное положение.
- Снова делаем мах прямой ногой вверх, затем отводим прямую ногу назад. Возвращаем её обратно, делаем небольшой мах вверх и кладём ногу в исходное положение.
Делаем 10-15 повторений в каждом направлении.
Фото: istockphoto.com
Махи с пружинкой
Техника выполнения
- Лежим на боку, тело ровное.
- Поднимаем прямую ногу вверх, в верхней точке делаем три «пружинящих» движения.
- Возвращаем ногу на место и повторяем всё заново.
Выполняем 5-7 повторений на каждую ногу.
Махи с касанием коленом пола
Техника выполнения
- Продолжаем лежать на боку, тело ровное. Прямую ногу приподнимаем вверх.
- Сгибаем работающую ногу в колене и опускаем её перед собой, стараясь коснуться пола.
- Возвращаемся в исходное положение. Ногу, которой мы выполняем упражнение, на пол не опускаем.
Делаем 10 повторений на каждую сторону.
Весь цикл махов можно делать сначала на одну сторону, а потом на другую, или делать упражнения по очереди на левую и правую ноги.
Ягодичный мостик на одной ноге
Техника выполнения
- Ложимся на спину, согнутые ноги ставим на любую опору, например, на стул или диван. Руки лежат вдоль туловища.
- Выпрямляем одну прямую ногу, поднимаем таз и тянемся вверх.
- Плавно опускаемся в исходное положение и меняем ноги.
Делаем по 15 раз на каждую ногу.
Фото: istockphoto.com
Ягодичный мостик с махами
Техника выполнения
- Лежим на спине, ноги стоят на опоре, руки лежат вдоль туловища.
- Поднимаем таз, вытягивая прямую ногу вверх. В верхней точке опускаем прямую ногу вниз и тут же машем ей на себя.
- Повторяем то же самое на другую ногу.
Делаем по 15 повторений на каждую сторону.
Ягодичный мост с подъёмами ног
Техника выполнения
- Лежим на спине, ноги ставим на опору.
- Выпрямляем поочерёдно вверх то левую, то правую ногу.
Выполните 10-15 раз на каждую ногу.
Скручивания
Техника выполнения
- Лежим на спине, ноги стоят на опоре. Руки сцепляем за головой в замок.
- Делаем скручивания, касаясь правым локтем левого колена и наоборот.
Делаем по 15 раз на каждую сторону.
Скручивания к прямой ноге
Техника выполнения
- Лежим также на спине. Одна нога согнута и стоит на опоре, другую выпрямляем и вытягиваем вверх.
- Прямыми руками тянемся к носку вытянутой ноги.
Сделайте 10-15 повторений на каждую ногу.
Фото: istockphoto.com
Скручивания к прямым ногам
Техника выполнения
- Лежим на спине, руки сцепляем за головой в замок. Обе прямые ноги поднимаем вверх.
- Отрываем лопатки от пола и делаем три пружинящих скручивания.
- Возвращаемся в исходное положение.
Делаем 15 раз.
Тренировка окончена. Подробное выполнение упражнений и комментарии Янелии смотрите в видео.
Варикоз – не помеха на пути к красивой фигуре, главное — знать, как правильно тренироваться. Не забывайте про здоровое питание, и результат от тренировок вы увидите намного быстрее.