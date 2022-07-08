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18 упражнений при варикозе: как правильно и безопасно тренироваться

Упражнения, которые можно и даже нужно делать при варикозе
Светлана Ибрагимова Янелия Скрипник
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Как тренироваться при варикозе
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Движение поможет облегчить симптомы.

Варикоз – не преграда для спорта. В современных реалиях многие женщины страдают от этой болезни, боятся начать тренировки, думая, что это может навредить. Но движение помогает не только сделать тело подтянутым, но и получить пользу для вен. Существует большое количество упражнений, которые абсолютно безопасны и даже необходимы при этом заболевании.

<a href="https://www.championat.com/authors/6017/1.html">Янелия Скрипник</a>
Янелия Скрипник
фитнес-тренер и блогер

Эту болезнь лечит движение! Я покажу упражнения, которые рекомендованы при варикозе. Они не навредят вам и помогут сделать красивую фигуру.

Больше про пользу занятий спортом при варикозе читайте в этой статье.

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Для тренировки вам понадобятся только коврик и небольшие гантели по 1,5-3 кг. Не забудьте сделать небольшую разминку перед занятием и заминку после него. Варианты упражнений для начала и завершения основного блока можно посмотреть в видео в конце статьи — или сделать несколько упражнений на ваш выбор.

Эта тренировка не подойдёт людям с проблемами с суставами и болями в коленях.

Динамические боковые выпады

Техника выполнения

  • Встаём прямо, ноги расставьте широко, поднимаем прямые руки и разводим их в стороны.
  • Делаем неглубокий выпад на одну ногу. Колени не выходят за носки. Прямые руки сводим перед собой.
  • Возвращаемся в исходное положение и тут же делаем боковой выпад на другую ногу.

Выполняем по 20 повторений на каждую ногу.

Фото: istockphoto.com

Боковые выпады с махами в сторону

Техника выполнения

  • Встаём прямо, ноги ставим чуть шире плеч, руки прямые и разведены в сторону.
  • Делаем неглубокий боковой выпад на правую ногу. В нижней точке руки сводим перед собой.
  • Поднимаемся и тут же делаем мах в бок правой ногой. Руки при этом снова разводим в стороны.

Делаем упражнение по 15 раз на каждую ногу.

Step-touch

Техника выполнения

  • Встаём ровно, ноги на ширине плеч, руки вытянуты вдоль туловища, в них держим по гантели.
  • Делаем широкий шаг вправо, приставляем левую ногу к правой.
  • На каждый шаг поднимаем прямые руки в стороны. Когда приставляем одну ногу к другой, руки опускаем вниз.

Делаем 20 таких шагов.

V-step

Техника выполнения

  • Встаём ровно, ноги ставим чуть уже ширины плеч, руки вытянуты вдоль туловища, в них держим по гантели.
  • Делаем широкий шаг вперёд правой ногой, левой ногой тут же делаем шаг в сторону. При шагах поднимаем прямые руки с гантелями перед собой.
  • Возвращаемся в исходное положение, опускаем руки вниз и повторяем всё сначала.

Делаем 15-20 повторений.

Фото: istockphoto.com

Жим вверх + подтягивание колена к локтю

Техника выполнения

  • Встаём прямо, ноги на ширине плеч. Держим в руках по гантели, прямые руки поднимаем над головой.
  • Поднимаем согнутую в колене правую ногу, подтягиваем к колену правой ноги локоть правой руки.
  • Возвращаемся в исходное положение, повторяем то же самое на левую сторону.

Делаем по 20 повторений на каждую сторону.

Выпады назад с круговыми вращениями руками

Техника выполнения

  • Встаём прямо, ноги вместе, прямые руки с гантелями поднимаем над головой.
  • Делаем выпад назад правой ногой, параллельно выполнив круговое вращение руками. Колено при выполнении не выходит за носок.
  • Возвращаемся в исходное положение и делаем то же самое на левую ногу.

Делаем 15-20 повторений на каждую ногу.

Фото: istockphoto.com

Боковые выпады с пружинкой

Техника выполнения

  • Ставим ноги широко, руки перед собой в замок.
  • Делаем неглубокий выпад на правую ногу и «пружиним» три раза на опорной ноге.
  • Перекатываемся на левую ногу и повторяем всё сначала.

Делаем 3-5 повторений на каждую ногу.

Ходьба с приседаниями

Техника выполнения

  • Встаём прямо, ноги вместе. В каждой руке держим по гантели.
  • Делаем шаг в сторону и тут же приседаем. Руки при приседе сгибаем в локтях и прижимаем их к корпусу.
  • Выпрямляемся, соединяем ноги вместе, руки опускаем вниз.
  • Можно делать по 2-3 шага в одну сторону, а затем в другую.

Делаем 15-20 повторений.

Фото: istockphoto.com

Махи

Техника выполнения

  • Ложимся на бок, опираемся на локоть, тело представляет собой ровную линию.
  • Делаем мах ногой вверх, носок при этом разворачиваем вниз.
  • Если вам слишком легко, можно положить на бедро гантель и работать с ней.

Делаем 15 повторений на каждую ногу.

Махи с отведением ноги вперёд и назад

Техника выполнения

  • Продолжаем лежать на боку.
  • Делаем мах прямой ногой вверх, затем тут же выводим прямую ногу перед собой. Возвращаем её обратно, снова делаем небольшой мах вверх и опускаем её в исходное положение.
  • Снова делаем мах прямой ногой вверх, затем отводим прямую ногу назад. Возвращаем её обратно, делаем небольшой мах вверх и кладём ногу в исходное положение.

Делаем 10-15 повторений в каждом направлении.

Фото: istockphoto.com

Махи с пружинкой

Техника выполнения

  • Лежим на боку, тело ровное.
  • Поднимаем прямую ногу вверх, в верхней точке делаем три «пружинящих» движения.
  • Возвращаем ногу на место и повторяем всё заново.

Выполняем 5-7 повторений на каждую ногу.

Махи с касанием коленом пола

Техника выполнения

  • Продолжаем лежать на боку, тело ровное. Прямую ногу приподнимаем вверх.
  • Сгибаем работающую ногу в колене и опускаем её перед собой, стараясь коснуться пола.
  • Возвращаемся в исходное положение. Ногу, которой мы выполняем упражнение, на пол не опускаем.

Делаем 10 повторений на каждую сторону.

Весь цикл махов можно делать сначала на одну сторону, а потом на другую, или делать упражнения по очереди на левую и правую ноги.

Ягодичный мостик на одной ноге

Техника выполнения

  • Ложимся на спину, согнутые ноги ставим на любую опору, например, на стул или диван. Руки лежат вдоль туловища.
  • Выпрямляем одну прямую ногу, поднимаем таз и тянемся вверх.
  • Плавно опускаемся в исходное положение и меняем ноги.

Делаем по 15 раз на каждую ногу.

Фото: istockphoto.com

Ягодичный мостик с махами

Техника выполнения

  • Лежим на спине, ноги стоят на опоре, руки лежат вдоль туловища.
  • Поднимаем таз, вытягивая прямую ногу вверх. В верхней точке опускаем прямую ногу вниз и тут же машем ей на себя.
  • Повторяем то же самое на другую ногу.

Делаем по 15 повторений на каждую сторону.

Ягодичный мост с подъёмами ног

Техника выполнения

  • Лежим на спине, ноги ставим на опору.
  • Выпрямляем поочерёдно вверх то левую, то правую ногу.

Выполните 10-15 раз на каждую ногу.

Скручивания

Техника выполнения

  • Лежим на спине, ноги стоят на опоре. Руки сцепляем за головой в замок.
  • Делаем скручивания, касаясь правым локтем левого колена и наоборот.

Делаем по 15 раз на каждую сторону.

Скручивания к прямой ноге

Техника выполнения

  • Лежим также на спине. Одна нога согнута и стоит на опоре, другую выпрямляем и вытягиваем вверх.
  • Прямыми руками тянемся к носку вытянутой ноги.

Сделайте 10-15 повторений на каждую ногу.

Фото: istockphoto.com

Скручивания к прямым ногам

Техника выполнения

  • Лежим на спине, руки сцепляем за головой в замок. Обе прямые ноги поднимаем вверх.
  • Отрываем лопатки от пола и делаем три пружинящих скручивания.
  • Возвращаемся в исходное положение.

Делаем 15 раз.

Тренировка окончена. Подробное выполнение упражнений и комментарии Янелии смотрите в видео.

Варикоз – не помеха на пути к красивой фигуре, главное — знать, как правильно тренироваться. Не забывайте про здоровое питание, и результат от тренировок вы увидите намного быстрее.

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