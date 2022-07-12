Как удивить свой пресс за 5 минут. Эффективная интервальная тренировка

Чтобы проработать все мышцы живота, не нужно придумывать новые упражнения.

Иногда нам кажется, что чем сложнее будет упражнение, тем быстрее появится рельефный пресс. На самом деле это не так. Простые упражнения, которые мы не раз делали, в правильной комбинации дают намного больший результат. Самое главное условие – разнообразие тренировочной программы. Нужно постоянно менять количество подходов, повторений и делать разные упражнения для мышц пресса. Ещё один важный момент – здоровое питание, с ним красивый живот вам точно будет обеспечен.

Янелия Скрипник фитнес-тренер и блогер Чтобы удивить пресс, не нужно выдумывать какие-то новые упражнения. Обычные упражнения в разных комбинациях смогут отлично проработать все мышцы живота.

Скручивания с подтягиванием колена к груди

Техника выполнения

Лягте на спину, согните ноги в коленях и поставьте на пол, руки уберите за голову в замок.

Выполните три пружинящих подъёма корпуса, от пола отрываются только лопатки.

После этого сделайте ещё три скручивания с элементами упражнения «велосипед»: при каждом подъёме подтягивайте поочерёдно то левое колено к груди, то правое.

Плечи держим всё время на весу.

Чередуйте две эти техники на протяжении всего упражнения.

Длительность упражнения – 50 секунд, перерыв между упражнениями – 12 секунд.

Фото: istockphoto.com

Скручивания к прямой ноге + складка

Техника выполнения

Лягте на спину, слегка согните колени, стопы поставьте на пол.

Выпрямите левую ногу и поднимите её вверх, правой рукой тянитесь к голеностопу.

Выполните то же самое, но с другими ногой и рукой.

После этого поднимите обе ноги вверх и потянитесь прямыми руками к ногам.

Упражнение выполняем без пауз с хорошей амплитудой.

Длительность упражнения – 50 секунд, перерыв между упражнениями – 12 секунд.

Фото: istockphoto.com

Скручивания с поднятием таза

Техника выполнения

Лягте на спину, руки уберите за голову в замок, ноги согните в коленях, стопы зафиксируйте на полу.

Выполните скручивание, отрывая от пола только лопатки, а также таз и ягодицы.

В верхней точке задержитесь на одну секунду.

Длительность упражнения – 50 секунд, перерыв между упражнениями – 12 секунд.

Фото: istockphoto.com

Планка с прыжками

Техника выполнения

Встаньте в планку на прямых руках. Корпус и ноги образуют одну прямую линию.

Поочерёдно отставьте в стороны правую и левую ноги, после чего прыжком сведите их вместе.

Затем тут же прыжком разведите ноги в стороны и поочерёдно поставьте их в центр.

Чередуйте эти элементы во время выполнения упражнения.

Упражнение выполняйте без пауз и замедлений.

Длительность упражнения – 50 секунд, перерыв между упражнениями – 12 секунд.

Фото: istockphoto.com

Свечка

Техника выполнения

Лягте на спину, ноги поднимите вверх. Руки лежат вдоль туловища на коврике.

Выполните один подъём таза и ног вверх, руки при этом — точка опоры.

Опустите таз на пол, ноги опустите до уровня, параллельного полу, и нарисуйте ногами круг, чтобы ноги сомкнулись в верхней точке.

Два раза потянитесь прямыми руками к ногам, оторвав плечи и лопатки от пола.

Повторите весь цикл заново.

Длительность упражнения – 50 секунд, перерыв между упражнениями – 12 секунд.

Тренировка окончена. Подробное выполнение упражнений смотрите в видео.

Чтобы организм получил полноценную нагрузку, выполните этот комплекс 2-3 раза.

Если вам нравится заниматься спортом и вы хотите уделять тренировкам ещё больше времени, ищите упражнения на каждый день в этой статье.