Монике Беллуччи — 57: секреты красоты знаменитой актрисы

Знаменитая итальянская актриса Моника Беллуччи, кажется, знает рецепт «эликсира молодости». В свои 57 лет она находится в отличной форме и не перестаёт удивлять поклонников пикантными образами. Сегодня мы расскажем о секретах красоты, которые помогают ей выглядеть моложе своего возраста.

Рустем Садыков врач-диетолог, гастроэнтеролог, к.м.н., клинический фармаколог, руководитель компании AlfaBiom Рассказывает, насколько эффективна бьюти-рутина актрисы.

Утренние процедуры: контрастный душ и очищение кожи

Два-три раза в неделю Моника использует скраб из оливкового масла и молотого миндаля. Актриса не прибегает к уколам красоты, а просто соблюдает систему ухода. Ни одного дня она не обходится без очищения и увлажнения кожи. А также артистка пьёт достаточное количество воды. Об этом Моника говорила в одном из своих интервью.

Также Беллуччи уделяет особое внимание уходу за кожей губ: «У меня довольно пухлые губы, и они имеют склонность к сухости, поэтому я постоянно их увлажняю. Губы очень важны. На них все смотрят, когда вы разговариваете, едите, ими вы целуете, поэтому они должны быть всегда мягкими».

Рустем: Для состояния кожи действительно очень важно достаточное количество жидкости в организме. Правильный питьевой режим, отсутствие обезвоживания – главный секрет. Никакие косметические процедуры не помогут восстановить кожные покровы, если человек недостаточно пьёт.

Чрезмерное нанесение отшелушивающих средств, мыла и геля, тоников и косметики иссушает кожу.

Здоровые и мягкие волосы — один из секретов красоты

Хороший шампунь, кондиционер и маска — простой набор для хорошего состояния волос. «Иногда я делаю маску из тёплого оливкового масла», – говорит Беллуччи.

Фото: Pascal Le Segretain/Getty Images

Моника моет голову не более двух раз в неделю, а ещё она разбавляет шампунь минеральной водой. Такой состав не вымывает природные масла с кожи. Мыльные растворы даже самого высокого качества меняют состав микробиома (микробного покрова) кожи головы, говорит врач. Чтобы этого избежать, пользоваться шампунями стоит как можно реже. О правильной технике мытья волос писали в предыдущем материале.

Лучшей маской для итальянки является любимое средство её мамы – тёплое оливковое масло. Оно отлично питает волосы, придаёт им блеск и шелковистость. В свои выходные актриса предпочитает сушку волос без фена и других инструментов.

Рустем: Фены и утюжки сушат волосы. Использование девайсов для укладки лучше сократить до минимума. Что касается маски из оливкового масла – решение интересное. Конечно, не всем типам волос подойдёт этот способ, но каждый может подобрать натуральное средство для себя, чтобы избежать применения химических растворов.

Макияж как дополнение к природной красоте

Беллуччи прекрасна и без горы макияжа, но перед выходом в свет она наносит лёгкий тональный крем, бальзам для губ и тушь. Многого ей не надо. «Макияж – одна из форм защиты. Мне кажется, что, когда на вас нет косметики, вы чувствуете себя более уязвимой. Это как щит, который есть у женщин. Он помогает оградить себя от негатива, исходящего от других людей. В то же время для меня макияж – форма выражения себя. Он позволяет делать себя и других счастливыми. Мне нравится косметика и то, что она позволяет подчеркнуть свои лучшие черты и выразить индивидуальность», — говорит актриса.

Рустем: Самый важный элемент макияжа, особенно летом – крем, защищающий кожу от солнца. В остальном косметика должна быть максимально натуральной для того, чтобы не навредить микробиому поверхностей. Также важно тщательно смывать её чистой водой, избегая применения тоников и средств для снятия макияжа.

Стройная фигура

Никаких диет, и будет вам стройная фигура — таков секрет Моники. Актриса не отказывает себе в любимых продуктах, но следит за качеством того, что попадает в её организм.

Я итальянка и просто обожаю вкусную еду. Я всеядна, но итальянская кухня – моя любовь. Мои дочки на меня в этом сильно похожи. Они, как и я, обожают пасту и пармезан.

Моника Беллуччи

Фото: Elisabetta Villa/Getty Images for Istituto Luce

Единственное время, когда Моника может ограничивать себя в любимых блюдах – период перед съёмками. «Если я готовлюсь к роли, для которой мне нужно похудеть, я немного меняю рацион. Ем больше постного мяса, рыбу, овощи. А ещё слежу за размером порций. Они у меня маленькие, поэтому я ем чаще. Таким образом я теряю вес, но правильно. После этого он не возвращается. Однако иногда мне дают роли более фигуристых женщин. Для них нужно поправиться. Честно вам признаюсь, такие радуют меня куда больше!» – призналась актриса.

О том, как не набрать лишний вес, когда вокруг много вкусной еды, читайте в нашем предыдущем материале.

Рустем: Нет того человека, кто не был бы знаком со средиземноморской диетой. Конечно же, итальянцы относятся к тем народам, которые привыкли есть качественные мучные продукты – макароны, хлеб, лепёшки, масла, морепродукты. Это абсолютная норма для коренных народов, у которых и предки питались точно так же.

В этом плане важно составлять меню индивидуально. Все мы разные и привыкли к разной пище. Если ваши родители, прародители были настоящими мясоедами (например, это характерно для северных народов), то, скорее всего, меню, состоящее из масел и зёрен, может вам не подойти, предупреждает диетолог. Равно как и наоборот. Слушайте своё тело, обратитесь к корням – и найдёте золотую середину питания. Тогда и диеты не пригодятся.