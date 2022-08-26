Как правильно замораживать ягоды и фрукты на зиму, чтобы они не потеряли полезные свойства

Ната Гончар основатель Международного института интегративной нутрициологии Как правильно заморозить фрукты и ягоды на зиму, чтобы получать витаминную поддержку в период холодов?

Заморозка ягод и фруктов — оптимальный способ обеспечить себя витаминами на всю зиму.

Холод — натуральный консервант, в отличие от сахара и долгой варки, которые уничтожают до 70% полезных веществ и витаминов во время приготовления варенья.

Замороженные ягоды и фрукты максимально сохраняют и даже приумножают количество витаминов. Например, в замороженной смородине витамина С в два раза больше, чем в свежей ягоде.

Какие ягоды и фрукты можно замораживать

Для заморозки подходят многие ягоды и фрукты:

клубника;

черника;

ежевика;

малина;

шелковица;

смородина;

облепиха;

слива;

абрикосы;

груши;

персики, виноград;

арбуз.

Отмечу, что фруктовый аромат становится глубже при сушке, а при заморозке он уменьшается, потому что мороз скрывает и «запечатывает» запах. Но когда мы начинаем заваривать плоды или прогревать, аромат эфирных масел раскрывается.

Кстати, о том, как засушивать фрукты, читайте в статье по ссылке.

А сейчас рассказываем, как их правильно замораживать.

Тщательно выбирайте ягоды

Для заморозки следует выбирать спелые, но не перезревшие плоды, без повреждений и признаков порчи. Выбирайте ягоды насыщенного цвета. Если же случилось так, что какие-то уже испортились, переберите все, выбросьте испорченные и слишком мягкие, чтобы избежать дальнейшего распространения плесени.

Правильно вымойте и подготовьте плоды

Ягоды и фрукты нужно промыть в очень холодной воде, желательно с помощью дуршлага. Затем убрать плодоножки, промокнуть сухим бумажным полотенцем и дать просохнуть естественным образом. Только после этого плоды можно раскладывать в контейнеры или zip-пакеты.

Выбирайте герметичную упаковку

Ягоды для заморозки разложите по специальным пищевым контейнерам (на них есть маркировка о допустимости замораживания и класс безопасности — № 2, 4 и 5) или по пакетам многоразового использования с застёжками. Чтобы ягоды не впитали в морозилке посторонние запахи, закрывайте ёмкости герметично.

Замораживайте небольшими порциями

Приготовьте порционные контейнеры с ягодами и фруктами: можно разложить по объёму или весу, чтобы достать нужный контейнер для приготовления компота, пирога или просто полакомиться.

Во-первых, это удобно. А во-вторых, исключает повторную заморозку, которая испортит вкус и консистенцию ягод, уничтожит часть витаминов и может спровоцировать рост бактерий и порчу продукта.

Не замораживайте повторно

Ягоды и фрукты в результате повторного замораживания могут стать причиной пищевых отравлений, так как при размораживании активно начинают размножаться микроорганизмы, которые вызывают гниение. К сожалению, низкая температура не убивает их, а лишь на некоторое время останавливает их жизнедеятельность. Если вы используете замороженные фрукты и овощи для приготовления компотов, можно без разморозки класть продукт в кипящую воду.

Выдерживайте сроки хранения

Замороженные ягоды можно хранить в морозильной камере до 12 месяцев. Но при условии, что температура в ней будет не выше -18°C. Если температура вашей морозилки — от -12°C, хранить заготовки можно не дольше четырёх месяцев.

Совет: держите ягоды в глубине морозильной камеры, потому что рядом с дверцей или ближе к краю морозилки температура часто меняется при открывании, что сокращает срок хранения продуктов.

Замораживайте быстро — размораживайте медленно

Любой продукт нужно размораживать постепенно. Можно при комнатной температуре, но лучше всего в холодильнике.

Ни в коем случае не пользуйтесь микроволновой печью для быстрой разморозки. Микроволны разрушают питательные вещества, вызывая дефицит витаминов и микроэлементов в продукте, а пластиковая посуда при нагревании в микроволновке выделяет в пищу вредные химикаты.

Замораживать ягоды и фрукты можно по-разному:

миксами и отдельно;

в виде пюре;

нарезанными кусочками или в мятом виде.

Многие замораживают, пересыпая плоды сахаром, но я не рекомендую этот способ. Если хочется подсластить ягоды, лучше добавить безопасный подсластитель в замороженную заготовку и сразу съесть.

Благодаря заморозке плоды сохраняют максимальное количество витаминов, а отсутствие сахара увеличивает пользу. Можно взбить замороженные ягоды в блендере, добавить подсластитель и съесть как фруктовый сорбет или использовать по-другому. Предел — только ваша фантазия.

А рецептами полезного фруктового мороженого делимся в статье по ссылке.