Как правильно замораживать ягоды и фрукты на зиму, чтобы они не потеряли полезные свойства

Как правильно заморозить фрукты и ягоды на зиму, чтобы получать витаминную поддержку в период холодов?
Заморозка ягод и фруктов — оптимальный способ обеспечить себя витаминами на всю зиму.
Холод — натуральный консервант, в отличие от сахара и долгой варки, которые уничтожают до 70% полезных веществ и витаминов во время приготовления варенья.
Замороженные ягоды и фрукты максимально сохраняют и даже приумножают количество витаминов. Например, в замороженной смородине витамина С в два раза больше, чем в свежей ягоде.
Какие ягоды и фрукты можно замораживать
Для заморозки подходят многие ягоды и фрукты:
- клубника;
- черника;
- ежевика;
- малина;
- шелковица;
- смородина;
- облепиха;
- слива;
- абрикосы;
- груши;
- персики, виноград;
- арбуз.
Отмечу, что фруктовый аромат становится глубже при сушке, а при заморозке он уменьшается, потому что мороз скрывает и «запечатывает» запах. Но когда мы начинаем заваривать плоды или прогревать, аромат эфирных масел раскрывается.
Кстати, о том, как засушивать фрукты, читайте в статье по ссылке.
А сейчас рассказываем, как их правильно замораживать.
Тщательно выбирайте ягоды
Для заморозки следует выбирать спелые, но не перезревшие плоды, без повреждений и признаков порчи. Выбирайте ягоды насыщенного цвета. Если же случилось так, что какие-то уже испортились, переберите все, выбросьте испорченные и слишком мягкие, чтобы избежать дальнейшего распространения плесени.
Правильно вымойте и подготовьте плоды
Ягоды и фрукты нужно промыть в очень холодной воде, желательно с помощью дуршлага. Затем убрать плодоножки, промокнуть сухим бумажным полотенцем и дать просохнуть естественным образом. Только после этого плоды можно раскладывать в контейнеры или zip-пакеты.
Выбирайте герметичную упаковку
Ягоды для заморозки разложите по специальным пищевым контейнерам (на них есть маркировка о допустимости замораживания и класс безопасности — № 2, 4 и 5) или по пакетам многоразового использования с застёжками. Чтобы ягоды не впитали в морозилке посторонние запахи, закрывайте ёмкости герметично.
Замораживайте небольшими порциями
Приготовьте порционные контейнеры с ягодами и фруктами: можно разложить по объёму или весу, чтобы достать нужный контейнер для приготовления компота, пирога или просто полакомиться.
Во-первых, это удобно. А во-вторых, исключает повторную заморозку, которая испортит вкус и консистенцию ягод, уничтожит часть витаминов и может спровоцировать рост бактерий и порчу продукта.
Не замораживайте повторно
Ягоды и фрукты в результате повторного замораживания могут стать причиной пищевых отравлений, так как при размораживании активно начинают размножаться микроорганизмы, которые вызывают гниение. К сожалению, низкая температура не убивает их, а лишь на некоторое время останавливает их жизнедеятельность. Если вы используете замороженные фрукты и овощи для приготовления компотов, можно без разморозки класть продукт в кипящую воду.
Выдерживайте сроки хранения
Замороженные ягоды можно хранить в морозильной камере до 12 месяцев. Но при условии, что температура в ней будет не выше -18°C. Если температура вашей морозилки — от -12°C, хранить заготовки можно не дольше четырёх месяцев.
Замораживайте быстро — размораживайте медленно
Любой продукт нужно размораживать постепенно. Можно при комнатной температуре, но лучше всего в холодильнике.
Ни в коем случае не пользуйтесь микроволновой печью для быстрой разморозки. Микроволны разрушают питательные вещества, вызывая дефицит витаминов и микроэлементов в продукте, а пластиковая посуда при нагревании в микроволновке выделяет в пищу вредные химикаты.
Замораживать ягоды и фрукты можно по-разному:
- миксами и отдельно;
- в виде пюре;
- нарезанными кусочками или в мятом виде.
Многие замораживают, пересыпая плоды сахаром, но я не рекомендую этот способ. Если хочется подсластить ягоды, лучше добавить безопасный подсластитель в замороженную заготовку и сразу съесть.
Благодаря заморозке плоды сохраняют максимальное количество витаминов, а отсутствие сахара увеличивает пользу. Можно взбить замороженные ягоды в блендере, добавить подсластитель и съесть как фруктовый сорбет или использовать по-другому. Предел — только ваша фантазия.
А рецептами полезного фруктового мороженого делимся в статье по ссылке.