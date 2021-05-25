Жара нипочём: 5 идей для полезного мороженого
Побаловать себя вкусным десертом можно и без вреда для фигуры.
Лето не за горами, а значит, не время злоупотреблять сладостями. Если же обойтись без них не получается и хочется побаловать себя, попробуйте приготовить ПП-мороженое дома. Низкокалорийный десерт не только поможет охладиться в жару, но и не испортит фигуру. Собрали несколько рецептов вкусного и полезного мороженого.
Бананово-ягодное мороженое
Вам понадобятся:
- бананы — 2 шт.;
- молоко — 2-6 ст. л.;
- ягоды (по желанию) — 30 г;
- какао, орехи, протеин — по желанию.
Бананы и ягоды нужно предварительно заморозить, после положить все ингредиенты в блендер и тщательно взбить. Затем вылить получившуюся смесь в форму и дать застыть. Готово!
Веганское кокосовое мороженое
Вам понадобятся:
- банан — 3 шт.;
- банка кокосового молока (19% жирности) — 450 г;
- кокосовая стружка — 50 г;
- кешью — 50 г.
Ингредиенты взбить в блендере, добавить стружку и орехи. Тщательно перемешать, разлить смесь в силиконовые формы и отправить в морозилку.
Поскольку в бананах немного сока, а кокосовые сливки довольно жирные, такой десерт не похож на лёд или щербет, как это бывает, если заморозить другие ягоды и фрукты.
Шоколадное мороженое без сахара
Вам понадобятся:
- банан — 4 шт.;
- греческий йогурт — 100 мл;
- какао-порошок — 2 ст. л.
Нарезать бананы и заморозить. Затем взбить в блендере вместе с йогуртом и какао, тщательно перемешать.
Протеиновое мороженое
Вам понадобятся:
- протеиновое печенье;
- рисовое молоко — 100 мл;
- любые ягоды (замороженные);
- банан — 1 шт.
Все ингредиенты взбить в блендере, залить в специальные формы и отправить в морозилку минимум на четыре часа. Можно обойтись и без форм, например, использовать стаканы или тарелки. Но в таком случае десерт нужно держать в морозилке 10-15 минут.
Щербет из киви
Вам понадобится:
- киви — 10 шт.;
- кокосовое молоко — 400 мл;
- кленовый сироп или мёд — 2-3 ст. л.
Хорошо помыть киви щёткой, очистить от кожуры, плоды крупно нарезать. Затем измельчить фрукт в кухонном комбайне или блендере, добавить кленовый сироп. Затем влить кокосовое молоко и тщательно перемешать всё до однородности. Выложить получившуюся смесь в формы и отправить в морозилку на 2-3 часа.
Перед подачей дать десерту немного оттаять. Можно украсить веточками мяты, сушёной малиной или кокосовой стружкой.