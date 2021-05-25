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Как приготовить ПП-мороженое дома: 5 рецептов полезного мороженого

Жара нипочём: 5 идей для полезного мороженого
Арина Забгаева Софья Ложис
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Как приготовить ПП-мороженое?
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Побаловать себя вкусным десертом можно и без вреда для фигуры.

Лето не за горами, а значит, не время злоупотреблять сладостями. Если же обойтись без них не получается и хочется побаловать себя, попробуйте приготовить ПП-мороженое дома. Низкокалорийный десерт не только поможет охладиться в жару, но и не испортит фигуру. Собрали несколько рецептов вкусного и полезного мороженого.

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Бананово-ягодное мороженое

Вам понадобятся:

  • бананы — 2 шт.;
  • молоко — 2-6 ст. л.;
  • ягоды (по желанию) — 30 г;
  • какао, орехи, протеин — по желанию.

Бананы и ягоды нужно предварительно заморозить, после положить все ингредиенты в блендер и тщательно взбить. Затем вылить получившуюся смесь в форму и дать застыть. Готово!

Веганское кокосовое мороженое

Вам понадобятся:

  • банан — 3 шт.;
  • банка кокосового молока (19% жирности) — 450 г;
  • кокосовая стружка — 50 г;
  • кешью — 50 г.

Ингредиенты взбить в блендере, добавить стружку и орехи. Тщательно перемешать, разлить смесь в силиконовые формы и отправить в морозилку.

Поскольку в бананах немного сока, а кокосовые сливки довольно жирные, такой десерт не похож на лёд или щербет, как это бывает, если заморозить другие ягоды и фрукты.

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Шоколадное мороженое без сахара

Вам понадобятся:

  • банан — 4 шт.;
  • греческий йогурт — 100 мл;
  • какао-порошок — 2 ст. л.

Нарезать бананы и заморозить. Затем взбить в блендере вместе с йогуртом и какао, тщательно перемешать.

Протеиновое мороженое

Вам понадобятся:

  • протеиновое печенье;
  • рисовое молоко — 100 мл;
  • любые ягоды (замороженные);
  • банан — 1 шт.

Все ингредиенты взбить в блендере, залить в специальные формы и отправить в морозилку минимум на четыре часа. Можно обойтись и без форм, например, использовать стаканы или тарелки. Но в таком случае десерт нужно держать в морозилке 10-15 минут.

Щербет из киви

Вам понадобится:

  • киви — 10 шт.;
  • кокосовое молоко — 400 мл;
  • кленовый сироп или мёд — 2-3 ст. л.

Хорошо помыть киви щёткой, очистить от кожуры, плоды крупно нарезать. Затем измельчить фрукт в кухонном комбайне или блендере, добавить кленовый сироп. Затем влить кокосовое молоко и тщательно перемешать всё до однородности. Выложить получившуюся смесь в формы и отправить в морозилку на 2-3 часа.

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Перед подачей дать десерту немного оттаять. Можно украсить веточками мяты, сушёной малиной или кокосовой стружкой.

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