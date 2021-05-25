Жара нипочём: 5 идей для полезного мороженого

Побаловать себя вкусным десертом можно и без вреда для фигуры.

Лето не за горами, а значит, не время злоупотреблять сладостями. Если же обойтись без них не получается и хочется побаловать себя, попробуйте приготовить ПП-мороженое дома. Низкокалорийный десерт не только поможет охладиться в жару, но и не испортит фигуру. Собрали несколько рецептов вкусного и полезного мороженого.

Бананово-ягодное мороженое

Вам понадобятся:

бананы — 2 шт.;

молоко — 2-6 ст. л.;

ягоды (по желанию) — 30 г;

какао, орехи, протеин — по желанию.

Бананы и ягоды нужно предварительно заморозить, после положить все ингредиенты в блендер и тщательно взбить. Затем вылить получившуюся смесь в форму и дать застыть. Готово!

Веганское кокосовое мороженое

Вам понадобятся:

банан — 3 шт.;

банка кокосового молока (19% жирности) — 450 г;

кокосовая стружка — 50 г;

кешью — 50 г.

Ингредиенты взбить в блендере, добавить стружку и орехи. Тщательно перемешать, разлить смесь в силиконовые формы и отправить в морозилку.

Поскольку в бананах немного сока, а кокосовые сливки довольно жирные, такой десерт не похож на лёд или щербет, как это бывает, если заморозить другие ягоды и фрукты.

Шоколадное мороженое без сахара

Вам понадобятся:

банан — 4 шт.;

греческий йогурт — 100 мл;

какао-порошок — 2 ст. л.

Нарезать бананы и заморозить. Затем взбить в блендере вместе с йогуртом и какао, тщательно перемешать.

Протеиновое мороженое

Вам понадобятся:

протеиновое печенье;

рисовое молоко — 100 мл;

любые ягоды (замороженные);

банан — 1 шт.

Все ингредиенты взбить в блендере, залить в специальные формы и отправить в морозилку минимум на четыре часа. Можно обойтись и без форм, например, использовать стаканы или тарелки. Но в таком случае десерт нужно держать в морозилке 10-15 минут.

Щербет из киви

Вам понадобится:

киви — 10 шт.;

кокосовое молоко — 400 мл;

кленовый сироп или мёд — 2-3 ст. л.

Хорошо помыть киви щёткой, очистить от кожуры, плоды крупно нарезать. Затем измельчить фрукт в кухонном комбайне или блендере, добавить кленовый сироп. Затем влить кокосовое молоко и тщательно перемешать всё до однородности. Выложить получившуюся смесь в формы и отправить в морозилку на 2-3 часа.

Перед подачей дать десерту немного оттаять. Можно украсить веточками мяты, сушёной малиной или кокосовой стружкой.