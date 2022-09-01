Лёгкая и полезная тренировка для подростков. 4 упражнения на всё тело

В подростковом возрасте всегда хочется быть лучше всех. Самым умным, самым быстрым, самым ловким и, конечно же, самым красивым. Спорт поможет в этом как нельзя лучше, а поскольку сегодня 1 сентября, мы подготовили классный и простой комплекс упражнений для юных спортсменов. Он отлично проработает мышцы всего тела, не перегружая их. Если у вас ребёнок, брат или сестра-тинейджер, присоединитесь к ним и потренируйтесь вместе. Тренировка – это всегда отличная возможность весело пообщаться и с пользой провести время.

Ольга Миневич фитнес-тренер Перед тренировкой не забудьте выполнить разминку, которая разогреет мышцы и подготовит организм к нагрузкам. Можно сделать пятиминутную суставную разминку или просто попрыгать со скакалкой.

Приседания

Техника выполнения

Поставьте ноги на ширине плеч, взгляд направьте вверх. Руки можете скрепить в замок перед собой или вытянуть вперёд.

Отведите таз назад и слегка прогнитесь в пояснице.

На вдохе согните ноги до угла 90 градусов в коленях.

На выдохе вернитесь в исходное положение, не разгибая ноги до конца.

Важно, чтобы ваши пятки были плотно прижаты к полу, а дыхание было равномерным.

Выполните четыре подхода по 20 повторений.

Фото: istockphoto.com

Отжимания

Техника выполнения

Примите упор лёжа, руки расположите на ширине плеч, ноги выпрямите и поставьте вместе. Корпус и ноги должны образовать одну прямую линию.

На вдохе медленно согните руки так, чтобы грудью вы могли коснуться пола.

На выдохе выпрямите руки и вернитесь в исходное положение.

Если вы хотите сделать упор на грудные мышцы, руки должны стоять широко друг от друга, а локти уходить в стороны во время отжиманий.

Если вам нужно прокачать руки, их нужно ставить у́же, а локти должны уходить назад вдоль тела.

Выполните четыре подхода по 10-12 повторений. Если тяжело делать классические отжимания, можно выполнять упражнение с колен.

Фото: istockphoto.com

Гиперэкстензия

Техника выполнения

Лягте на живот, ноги и руки вытяните, ладони рук могут лежать одна на другой.

На вдохе слегка прогнитесь в спине и одновременно поднимите руки и ноги вверх.

Слегка задержитесь в верхней точке, чтобы прочувствовать напряжение.

На выдохе опустите руки и ноги на пол.

Взгляд во время выполнения упражнения должен быть направлен в пол. Голову не запрокидывайте.

Выполните четыре подхода по 15 повторений.

Фото: istockphoto.com

Планка

Техника выполнения

Встаньте в упор лёжа, после чего согните руки и встаньте в планку на локтях. Ваши локти должны находиться под плечевыми суставами, чтобы не создавать излишнюю нагрузку на плечи.

Ноги должны быть прямыми и стоять на мысках примерно на ширине плеч.

Не прогибайтесь и не округляйте поясницу, чтобы мышцы получали максимальную нагрузку.

Направьте взгляд вниз, дышите ровно.

Выполните четыре подхода по 40 секунд. В дальнейшем можете увеличить длительность подходов до минуты.

Тренировка закончена. Подробное выполнение упражнений смотрите в видео на «Чемпионате».

Тренировки в подростковом возрасте – важная составляющая взросления человека. Растущему организму нужна соответствующая нагрузка: она правильно разовьёт мышцы и подготовит юного спортсмена к процессу взросления. Но важно понимать, что тело подростка ещё неокрепшее, поэтому не торопитесь тренироваться с дополнительными отягощениями.

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