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Как тренироваться подростку — 4 простых и эффективных упражнения чтобы привести себя в форму

Лёгкая и полезная тренировка для подростков. 4 упражнения на всё тело
Ольга Миневич Виктор Обморнов
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4 базовых упражнения для подростков
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Комплекс подойдёт и взрослым, не поленитесь составить компанию своему ребёнку.

В подростковом возрасте всегда хочется быть лучше всех. Самым умным, самым быстрым, самым ловким и, конечно же, самым красивым. Спорт поможет в этом как нельзя лучше, а поскольку сегодня 1 сентября, мы подготовили классный и простой комплекс упражнений для юных спортсменов. Он отлично проработает мышцы всего тела, не перегружая их. Если у вас ребёнок, брат или сестра-тинейджер, присоединитесь к ним и потренируйтесь вместе. Тренировка – это всегда отличная возможность весело пообщаться и с пользой провести время.

<a href="https://www.championat.com/authors/6107/1.html">Ольга Миневич</a>
Ольга Миневич
фитнес-тренер

Перед тренировкой не забудьте выполнить разминку, которая разогреет мышцы и подготовит организм к нагрузкам. Можно сделать пятиминутную суставную разминку или просто попрыгать со скакалкой.

Приседания

Техника выполнения

  • Поставьте ноги на ширине плеч, взгляд направьте вверх. Руки можете скрепить в замок перед собой или вытянуть вперёд.
  • Отведите таз назад и слегка прогнитесь в пояснице.
  • На вдохе согните ноги до угла 90 градусов в коленях.
  • На выдохе вернитесь в исходное положение, не разгибая ноги до конца.
  • Важно, чтобы ваши пятки были плотно прижаты к полу, а дыхание было равномерным.

Выполните четыре подхода по 20 повторений.

Фото: istockphoto.com

Отжимания

Техника выполнения

  • Примите упор лёжа, руки расположите на ширине плеч, ноги выпрямите и поставьте вместе. Корпус и ноги должны образовать одну прямую линию.
  • На вдохе медленно согните руки так, чтобы грудью вы могли коснуться пола.
  • На выдохе выпрямите руки и вернитесь в исходное положение.
  • Если вы хотите сделать упор на грудные мышцы, руки должны стоять широко друг от друга, а локти уходить в стороны во время отжиманий.
  • Если вам нужно прокачать руки, их нужно ставить у́же, а локти должны уходить назад вдоль тела.

Выполните четыре подхода по 10-12 повторений. Если тяжело делать классические отжимания, можно выполнять упражнение с колен.

Фото: istockphoto.com

Гиперэкстензия

Техника выполнения

  • Лягте на живот, ноги и руки вытяните, ладони рук могут лежать одна на другой.
  • На вдохе слегка прогнитесь в спине и одновременно поднимите руки и ноги вверх.
  • Слегка задержитесь в верхней точке, чтобы прочувствовать напряжение.
  • На выдохе опустите руки и ноги на пол.
  • Взгляд во время выполнения упражнения должен быть направлен в пол. Голову не запрокидывайте.

Выполните четыре подхода по 15 повторений.

Фото: istockphoto.com

Планка

Техника выполнения

  • Встаньте в упор лёжа, после чего согните руки и встаньте в планку на локтях. Ваши локти должны находиться под плечевыми суставами, чтобы не создавать излишнюю нагрузку на плечи.
  • Ноги должны быть прямыми и стоять на мысках примерно на ширине плеч.
  • Не прогибайтесь и не округляйте поясницу, чтобы мышцы получали максимальную нагрузку.
  • Направьте взгляд вниз, дышите ровно.

Выполните четыре подхода по 40 секунд. В дальнейшем можете увеличить длительность подходов до минуты.

Тренировка закончена. Подробное выполнение упражнений смотрите в видео на «Чемпионате».

Тренировки в подростковом возрасте – важная составляющая взросления человека. Растущему организму нужна соответствующая нагрузка: она правильно разовьёт мышцы и подготовит юного спортсмена к процессу взросления. Но важно понимать, что тело подростка ещё неокрепшее, поэтому не торопитесь тренироваться с дополнительными отягощениями.

О том, как правильно выбрать школьную форму, читайте в другом нашем материале.

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