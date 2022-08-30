Выбор детской одежды и обуви для физкультуры. Как совместить стиль, комфорт и безопасность

Эксперт рассказывает, на что обратить внимание и почему одного комплекта будет недостаточно.

В преддверии учебного года ребёнку нужно собрать не только школьную форму, но и физкультурную. От количества разноплановых моделей кроссовок и спортивных костюмов сегодня глаза разбегаются — какая лучше, комфортнее? Разбираемся с экспертом.

Давид Кумаритов PRO-эксперт Спортмастер, специалист по хайкингу Рассказывает, как выбрать одежду и обувь, которые понравятся подростку-моднику и в то же время сделают его тренировки эффективными и безопасными.

Какой должна быть одежда для физкультуры

Основные требования к физкультурной форме с точки зрения здоровья и безопасности — она должна давать школьнику полную свободу движений, иметь комфортную посадку и хорошо отводить влагу. Лучше всего им отвечает спортивная одежда из тонкой ткани, в составе которой есть синтетика — полиэстер или полиамид. Эти материалы очень лёгкие, гладкие, эластичные и быстро высыхают, если ребёнок вспотел.

Синтетики в составе должно быть больше, чем хлопка (хотя бы 85%), иначе все свойства ткани сводятся на нет. Швы на хорошей спортивной одежде должны быть плоскими, это снизит риск натираний. Найти такую одежду можно в любом спортивном магазине, там же есть и детские модели. Кстати, у одежды из синтетики есть ещё один приятный плюс, который оценят родители — она практически не мнётся.

Фото: istockphoto.com

Полноценный комплект одежды — это две футболки, две пары спортивных штанов на смену и одна толстовка на случай, если в спортивном зале или на улице будет прохладно. Что касается стиля, то спортивной форме давно уже дали карт-бланш: за последние годы она сама по себе стала полноценной основой стильного образа.

Единственный совет — покупайте базовую форму простого кроя без броских принтов и надписей. Так выше вероятность, что она не разонравится ребёнку через месяц. Кроме того, на такую одежду вы сможете нанести принт, который захочет сам ребёнок, например, его фамилию или номер в школьной команде.

Как выбрать правильную спортивную обувь

Если рассчитывать на полноценные качественные занятия (скорее всего, не только в школе, но и в спортивных секциях), ребёнку нужны три разные пары спортивной обуви. Одна — для занятий в зале и в тёплую сухую погоду на улице, вторая — для занятий в демисезон, третья — для футбола, волейбола, баскетбола и других игровых видов спорта.

Чем они отличаются? У кроссовок для легкоатлетической программы должна быть достаточно массивная подошва, которая обеспечивает хорошую амортизацию. Оптимальный выбор здесь — беговые модели. У кроссовок для занятий на улице в переменчивую весеннюю и осеннюю погоду верх выполнен из более плотного материала, желательно без сетки, а протектор должен быть более выраженным.

Фото: istockphoto.com

Кроссовки для игровых видов спорта в целом должны иметь более тонкую подошву — она обеспечивает лучший контроль движения. Если же подходить к делу серьёзно, то обувь для игр должна учитывать особенности вида спорта. Например, иметь усиленный носок для ударов по мячу, более плотно облегать ногу для большего контроля ударов, быть устойчивой на неровной местности и, конечно, хорошо амортизировать прыжки.

Существует много моделей такой обуви для разных покрытий, поэтому лучше всего подбирать её в спортивном магазине вместе с консультантом. Подробнее о правилах выбора беговой обуви читайте по ссылке ниже.

Кроме того, любая пара должна иметь дышащий и лёгкий верх. Оптимальный вариант — синтетический, с вставками из сетчатой ткани. Стелька у хороших кроссовок выполнена из упругого материала типа EVA. Она лучше, чем тканевая, будет амортизировать удары и снижать нагрузку на суставы. Желательно, чтобы она была съёмной, так вы сможете регулярно её стирать.

Что точно не стоит делать, так это пренебрегать безопасностью в угоду стилю. Не отпускайте ребёнка на физкультуру даже в самых трендовых кедах. Их плоская подошва не учитывает динамическую нагрузку, которой подвергается стопа во время спортивных активностей.

Не покупайте в качестве сменки кроссовки в непрофильных магазинах. Ведь даже если обувь относят к спортивному стилю, это не значит, что она подходит для занятий. Часто её делают из менее качественных материалов, её корпус не такой крепкий и не обеспечивает поддержку стопы. О последствиях занятий в неподходящей обуви рассказали в предыдущем материале.

Нужна обувь для спорта — вам в спортивный магазин. В остальном кроссовки, как и спортивные костюмы, уже сами по себе формируют стиль. Неважно, колор-блок, однотонная или винтажная модель — кроссовки сами по себе стали одним большим трендом. Выбирайте обувь с хорошей амортизацией, которую будет легко снимать и надевать, удобно носить и, конечно, которая понравится ребёнку.