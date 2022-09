5 новых коллабораций модных брендов со звёздами спорта, чемпионатом и даже городом

Хэмилтон – в розовом, Ибрагимович – в чёрном, а победители League of Legends – в Tiffany.

Конец лета и начало осени подарили нам много новых союзов моды и спорта. Это доказывает глобальную тенденцию на слияние двух миров, которые раньше нам казались такими далёкими. Результатом становятся не только коммерческие проекты, но и некоторые социальные.

Льюис Хэмилтон Х Valentino

Автогонщик стал героем новой кампании бренда вместе с актрисой Зендеей. «Льюис верит в то, что он делает, и демонстрирует это с непринужденностью. Я не мог придумать лучшего героя для этой кампании», — заявил креативный директор Valentino.

Фото: Valentino

Льюис не только красуется на рекламных плакатах, но и сам выбирает эту одежду для других съёмок: в луке этой же коллекции он появился на обложке модного журнала Vanity Fair.

Armani Exchange Х Муниципалитет Милана

Итальянский бренд Armani Exchange проспонсировал муниципалитет Милана, чтобы возродить и вдохнуть жизнь в пять обычных баскетбольных площадок в пригородных районах. Все площадки получили свой уникальный дизайн и новое оборудование.

«Проект демонстрирует связь Джорджио Армани с баскетболом и является частью широкого диалога бренда с городом, выражающегося в инициативах, которые положительно влияют на жизнь его жителей», говорят представители компании.

Златан Ибрагимович Х Dsquared2

Легендарный футболист Златан Ибрагимович теперь сотрудничает с Dsquared2. Суперзвезда «Милана» представил совместную с брендом коллекцию, которую легко узнать по надписи Ibra Icon, эстетике street wear и уверенной, как сам Златан, чёрно-белой гамме.

Фото: Dsquared2

В модельный ряд вошли вещи только чёрного цвета. На одной из футболок красуется фраза Only god can judge me («Только Бог мне судья») — этот же девиз вытатуирован на теле шведского нападающего. Линейка включает в себя как спортивные вещи, например, джоггеры, футболки и бейсболки, так и формальные — шерстяные пальто, блейзеры, куртки с кожаными рукавами и трикотаж из мериноса.

Zegna X «Реал»

Итальянская компания Zenga и «Реал» объявили о партнёрстве. Бренд стал официальным экипировщиком испанского клуба. Теперь одежду Zenga игроки будут надевать на официальные мероприятия в поездках.

«Каждому королю нужен свой портной» — такой слоган компании выбрали для продвижения совместного проекта. Роскошный гардероб будет представлен 30 сентября в Мадриде на мероприятии, посвящённом новому партнёрству. После презентации в избранных бутиках Zegna по всему миру будет доступна серия сделанных на заказ предметов, сочетающих в себе наследие двух брендов.

Tiffany & Co и League of Legends

Ювелирный бренд, который занимается созданием кубков и трофеев уже более 160 лет, представил награду для чемпионата мира по игре League of Legends в этом году. На создание трофея ушло более 277 часов. Награда была изготовлена в ювелирной мастерской в Камберленде (Англия).

Трофей весит около 20 кг, в высоту — более 70 см. Чаша кубка выполнена в форме пятиугольника, где основания означают роли в киберспортивной League of Legends. На подставке выгравированы все предыдущие победители.