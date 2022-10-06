Лёгкая тренировка на 15 минут, которая поможет исправить сутулость

Эти упражнения будут одинаково полезны и новичкам, и опытным спортсменам.

Красота и грация – не единственные причины, по которым упражнения на спину стоит включить в тренировочный план. Ровная осанка – это всегда про здоровье. К сожалению, нам часто не хватает времени, чтобы должным образом прорабатывать позвоночник и мышцы спины. Сегодня мы предлагаем попробовать нашу короткую тренировку для красивой осанки. При регулярном выполнении она поможет немного скорректировать положение спины и избавить вас от сутулости. Однако оговоримся, большие проблемы с позвоночником ни одна тренировка не исправит. В этих случаях потребуются консультация и наблюдение врача.

Янелия Скрипник фитнес-тренер и блогер Показывает комплекс упражнений для красивой осанки.

Вытяжение спины

Техника выполнения

Сделайте вдох и сцепите руки за спиной в замок. Правую ногу отставьте назад и поставьте на мысок. Грудь распрямите и направьте вверх, плечи максимально расправьте. Тянитесь руками вниз. Задержитесь в таком положении на несколько секунд.

Затем поставьте правую ногу на уровень с левой, левую ногу согните в колене и подтяните к груди. Руки сцепите и вытяните вперёд ладонями от себя. Задержитесь в таком положении на несколько секунд.

Повторите движение на другую ногу.

Выполните по 4-6 повторений на каждую ногу, меняя их во время подхода.

Фото: istockphoto.com

Кошка-корова

Техника выполнения

Встаньте на четвереньки, руки поставьте на уровне плеч, а колени под тазом.

На вдохе потянитесь макушкой и копчиком вверх, прогибаясь в спине, взгляд направьте вверх.

На выдохе округлите спину, слегка отталкиваясь ладонями от пола, подбородок направьте к груди.

Выполните 15 повторений.

Фото: istockphoto.com

Собака мордой вверх + собака мордой вниз

Техника выполнения

Лягте на живот, кисти рук расположите ровно под плечами. Ноги выпрямите позади себя.

Отталкиваясь ладонями от пола, распрямите руки, приподнимая верхнюю часть тела.

Прогибайтесь в спине, отводя плечи назад, макушку и взгляд направьте вверх. Задержитесь в этом положении на несколько секунд.

Поднимите таз вверх, подставляя стопы к рукам и перейдите в позу собаки мордой вниз. Старайтесь поставить пятки на пол и выпрямить колени. Максимально раскрывайте грудную клетку.

Зафиксируйтесь в этом положении на несколько секунд и вернитесь в позу собаки мордой вверх.

Выполните 8-10 повторений, чередуя позиции.

Фото: istockphoto.com

Поза кобры

Техника выполнения

Лягте на живот, ноги вытяните, ладони расположите под плечами, пальцы растяните в стороны, руки немного согните в локтях. Пальцы стоп стоят на носках.

На вдохе оторвите грудь от пола, напрягите ягодицы и вдавите пальцы ног в пол, руки остаются согнутыми, грудью тянитесь вперёд.

Сделайте два дыхательных цикла в таком положении.

Медленно опуская грудь на пол, придите в исходное положение.

Выполните 8-10 повторений.

Фото: istockphoto.com

Вытяжение из позы ребёнка

Техника выполнения

Встаньте на четвереньки, опустите таз к пяткам, а руки отставьте подальше перед собой. Взгляд направьте вниз.

Пальцами рук зацепитесь за пол, создавая натяжение в спине. Дышите свободно. Зафиксируйтесь в этом положении.

Выполняйте упражнение 30-40 секунд.

Фото: istockphoto.com

Гиперэкстензия

Техника выполнения

Лягте на живот. Руки согните в локтях и положите возле себя, прямые ноги лежат на коврике.

Со вдохом оторвите грудь и живот от пола, сведите лопатки. Ноги от пола не отрывайте, напрягите ягодицы. Задержитесь в этом положении на несколько секунд.

Сделайте выдох и опуститесь вниз, расслабляя всё тело.

Выполните 8-10 повторений.

Фото: istockphoto.com

Поза саранчи

Техника выполнения

Лягте на живот, руки вытяните вдоль тела. Прямые ноги лежат на коврике.

На вдохе оторвите корпус и ноги от пола, прогибаясь в пояснице. Руки вытянуты вдоль туловища и тоже находятся на весу. Зафиксируйтесь в этом положении на несколько секунд.

На выдохе расслабьте мышцы.

Для большей эффективности руки можно сцеплять за собой в замок в верхней точке.

Выполните 8-10 повторений.

Фото: istockphoto.com

Сведение и разведение лопаток

Техника выполнения

Сядьте на колени так, чтобы ваши ягодицы были между стоп.

Прямые руки заведите назад, сведите лопатки вместе и вытягивайте грудь вперёд и вверх.

Приподнимитесь на коленях, сведите тыльные стороны ладони вместе перед собой, округлите спину.

Выполните 5-8 повторений.

Вытяжение спины из позиции на коленях

Техника выполнения

Встаньте на колени, сцепите руки за спиной в замок. Постарайтесь максимально свести лопатки и локти вместе.

Тянитесь грудью вверх, а руками – вниз.

Затем округлите спину, вытяните руки вперёд перед собой.

Выполните 5-8 повторений.

Полумост

Техника выполнения

Лягте на спину, согните колени, стопы крепко поставьте на пол, спину и поясницу оторвите от пола. Максимально сведите лопатки, руки сцепите и расположите под тазом на полу.

Задержитесь в этом положении на 5-7 дыхательных циклов.

Выполните 2-3 повторения.

Фото: istockphoto.com

Корзинка

Техника выполнения

Лягте на живот, ноги согните в коленях.

Оторвите грудь от пола, руками захватите лодыжки.

На вдохе поднимите голову, плечи и грудную клетку на комфортную высоту. Направляя макушку вверх, вытягивайте позвоночник.

Оставайтесь в этом положении на протяжении 2-5 циклов дыхания. Следите за тем, чтобы мышцы ягодиц не сжимались.

Выйдите из позы и расслабьтесь перед следующим повторением.

Выполните 6-8 раз.

Фото: istockphoto.com

Поза щенка

Техника выполнения

Встаньте на четвереньки, отведите таз назад и поднимите его вверх. Пальцы стоп стоят на полу. Руки поставьте перед собой на локти, голову опустите между руками.

Тянитесь грудью вниз, растягивая спину. Копчиком тянитесь назад.

Перейдите в позу собаки мордой вниз и задержитесь на 2-3 цикла дыхания.

Выполните 2-3 повторения. После чего отдохните в позе ребёнка: положите таз на пятки, а лоб на пол. Руки вытяните перед собой. В теле не должно быть напряжения.

Тренировка закончена. Подробное выполнение упражнений смотрите в видео.

Если вы постоянно чувствуете напряжение в шее и плечах, предлагаем попробовать небольшой комплекс упражнений на расслабление. Ищите его в этой статье.