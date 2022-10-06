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Как избавиться от сутулости во взрослом возрасте — 12 эффективных упражнений для женщин

Лёгкая тренировка на 15 минут, которая поможет исправить сутулость
Виктор Обморнов Янелия Скрипник
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Упражнения от сутулости
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Эти упражнения будут одинаково полезны и новичкам, и опытным спортсменам.

Красота и грация – не единственные причины, по которым упражнения на спину стоит включить в тренировочный план. Ровная осанка – это всегда про здоровье. К сожалению, нам часто не хватает времени, чтобы должным образом прорабатывать позвоночник и мышцы спины. Сегодня мы предлагаем попробовать нашу короткую тренировку для красивой осанки. При регулярном выполнении она поможет немного скорректировать положение спины и избавить вас от сутулости. Однако оговоримся, большие проблемы с позвоночником ни одна тренировка не исправит. В этих случаях потребуются консультация и наблюдение врача.

<a href="https://www.championat.com/authors/6017/1.html">Янелия Скрипник</a>
Янелия Скрипник
фитнес-тренер и блогер

Показывает комплекс упражнений для красивой осанки.

Вытяжение спины

Техника выполнения

  • Сделайте вдох и сцепите руки за спиной в замок. Правую ногу отставьте назад и поставьте на мысок. Грудь распрямите и направьте вверх, плечи максимально расправьте. Тянитесь руками вниз. Задержитесь в таком положении на несколько секунд.
  • Затем поставьте правую ногу на уровень с левой, левую ногу согните в колене и подтяните к груди. Руки сцепите и вытяните вперёд ладонями от себя. Задержитесь в таком положении на несколько секунд.
  • Повторите движение на другую ногу.

Выполните по 4-6 повторений на каждую ногу, меняя их во время подхода.

Фото: istockphoto.com

Кошка-корова

Техника выполнения

  • Встаньте на четвереньки, руки поставьте на уровне плеч, а колени под тазом.
  • На вдохе потянитесь макушкой и копчиком вверх, прогибаясь в спине, взгляд направьте вверх.
  • На выдохе округлите спину, слегка отталкиваясь ладонями от пола, подбородок направьте к груди.

Выполните 15 повторений.

Фото: istockphoto.com

Собака мордой вверх + собака мордой вниз

Техника выполнения

  • Лягте на живот, кисти рук расположите ровно под плечами. Ноги выпрямите позади себя.
  • Отталкиваясь ладонями от пола, распрямите руки, приподнимая верхнюю часть тела.
  • Прогибайтесь в спине, отводя плечи назад, макушку и взгляд направьте вверх. Задержитесь в этом положении на несколько секунд.
  • Поднимите таз вверх, подставляя стопы к рукам и перейдите в позу собаки мордой вниз. Старайтесь поставить пятки на пол и выпрямить колени. Максимально раскрывайте грудную клетку.
  • Зафиксируйтесь в этом положении на несколько секунд и вернитесь в позу собаки мордой вверх.

Выполните 8-10 повторений, чередуя позиции.

Фото: istockphoto.com

Поза кобры

Техника выполнения

  • Лягте на живот, ноги вытяните, ладони расположите под плечами, пальцы растяните в стороны, руки немного согните в локтях. Пальцы стоп стоят на носках.
  • На вдохе оторвите грудь от пола, напрягите ягодицы и вдавите пальцы ног в пол, руки остаются согнутыми, грудью тянитесь вперёд.
  • Сделайте два дыхательных цикла в таком положении.
  • Медленно опуская грудь на пол, придите в исходное положение.

Выполните 8-10 повторений.

Фото: istockphoto.com

Вытяжение из позы ребёнка

Техника выполнения

  • Встаньте на четвереньки, опустите таз к пяткам, а руки отставьте подальше перед собой. Взгляд направьте вниз.
  • Пальцами рук зацепитесь за пол, создавая натяжение в спине. Дышите свободно. Зафиксируйтесь в этом положении.

Выполняйте упражнение 30-40 секунд.

Фото: istockphoto.com

Гиперэкстензия

Техника выполнения

  • Лягте на живот. Руки согните в локтях и положите возле себя, прямые ноги лежат на коврике.
  • Со вдохом оторвите грудь и живот от пола, сведите лопатки. Ноги от пола не отрывайте, напрягите ягодицы. Задержитесь в этом положении на несколько секунд.
  • Сделайте выдох и опуститесь вниз, расслабляя всё тело.

Выполните 8-10 повторений.

Фото: istockphoto.com

Поза саранчи

Техника выполнения

  • Лягте на живот, руки вытяните вдоль тела. Прямые ноги лежат на коврике.
  • На вдохе оторвите корпус и ноги от пола, прогибаясь в пояснице. Руки вытянуты вдоль туловища и тоже находятся на весу. Зафиксируйтесь в этом положении на несколько секунд.
  • На выдохе расслабьте мышцы.
  • Для большей эффективности руки можно сцеплять за собой в замок в верхней точке.

Выполните 8-10 повторений.

Фото: istockphoto.com

Сведение и разведение лопаток

Техника выполнения

  • Сядьте на колени так, чтобы ваши ягодицы были между стоп.
  • Прямые руки заведите назад, сведите лопатки вместе и вытягивайте грудь вперёд и вверх.
  • Приподнимитесь на коленях, сведите тыльные стороны ладони вместе перед собой, округлите спину.

Выполните 5-8 повторений.

Вытяжение спины из позиции на коленях

Техника выполнения

  • Встаньте на колени, сцепите руки за спиной в замок. Постарайтесь максимально свести лопатки и локти вместе.
  • Тянитесь грудью вверх, а руками – вниз.
  • Затем округлите спину, вытяните руки вперёд перед собой.

Выполните 5-8 повторений.

Полумост

Техника выполнения

  • Лягте на спину, согните колени, стопы крепко поставьте на пол, спину и поясницу оторвите от пола. Максимально сведите лопатки, руки сцепите и расположите под тазом на полу.
  • Задержитесь в этом положении на 5-7 дыхательных циклов.

Выполните 2-3 повторения.

Фото: istockphoto.com

Корзинка

Техника выполнения

  • Лягте на живот, ноги согните в коленях.
  • Оторвите грудь от пола, руками захватите лодыжки.
  • На вдохе поднимите голову, плечи и грудную клетку на комфортную высоту. Направляя макушку вверх, вытягивайте позвоночник.
  • Оставайтесь в этом положении на протяжении 2-5 циклов дыхания. Следите за тем, чтобы мышцы ягодиц не сжимались.
  • Выйдите из позы и расслабьтесь перед следующим повторением.

Выполните 6-8 раз.

Фото: istockphoto.com

Поза щенка

Техника выполнения

  • Встаньте на четвереньки, отведите таз назад и поднимите его вверх. Пальцы стоп стоят на полу. Руки поставьте перед собой на локти, голову опустите между руками.
  • Тянитесь грудью вниз, растягивая спину. Копчиком тянитесь назад.
  • Перейдите в позу собаки мордой вниз и задержитесь на 2-3 цикла дыхания.

Выполните 2-3 повторения. После чего отдохните в позе ребёнка: положите таз на пятки, а лоб на пол. Руки вытяните перед собой. В теле не должно быть напряжения.

Тренировка закончена. Подробное выполнение упражнений смотрите в видео.

Если вы постоянно чувствуете напряжение в шее и плечах, предлагаем попробовать небольшой комплекс упражнений на расслабление. Ищите его в этой статье.

6 незаменимых упражнений для расслабления плеч и шеи 6 незаменимых упражнений для расслабления плеч и шеи
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