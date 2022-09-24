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Как расслабить мышцы шеи и плеч — 6 эффективных упражнений для расслабления

6 незаменимых упражнений для расслабления плеч и шеи
Светлана Ибрагимова Валерия Молокова
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Незаменимые упражнения для шеи и плеч
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Вам понадобится всего 10 минут.

Напряжение в шейно-воротниковой зоне – очень частое явление, которое приносит нам немало дискомфорта. К проблемам с шеей и плечами чаще всего приводит постоянная работа за компьютером в неудобных и неестественных для человека позах. Неприятные ощущения поможет снять лёгкая тренировка. Уделите себе 10 минут свободного времени, чтобы почувствовать себя лучше.

<a href="https://www.championat.com/authors/5283/1.html">Валерия Молокова</a>
Валерия Молокова
инструктор по хатха-йоге

После тренировки очень важно расслабить мышцы. Занятия йогой помогут вывести молочную кислоту, разгрузить суставы, обновить клетки.

Наклон головы к яремной ямке

Техника выполнения

  • Встаньте прямо, руки поставьте на пояс.
  • Наклоните голову вниз, пытаясь дотянуться подбородком до верхней части груди. Почувствуйте растяжение задней части шеи.
  • Сцепите руки в замок и положите их на голову сверху, усиливая давление.
  • Можете слегка поворачивать подбородок вправо и влево, чтобы сместить напряжение.

Фото: istockphoto.com

Вытяжение

Техника выполнения

  • Встаньте прямо, руки можно поставить на пояс, смотрите вперёд.
  • Выдвиньте подбородок максимально вперёд, удерживая плечи на месте.
  • Затем втяните его назад.
  • Выполняйте упражнение медленно, доходя да крайних точек в каждом направлении.

Натяжение боковой мышцы шеи

Техника выполнения

  • Встаньте прямо, расправьте плечи и смотрите вперёд. Расположите левую ладонь над правым ухом.
  • Легко надавите рукой на голову, пытаясь наклонить её к противоположному плечу.
  • Напрягая мышцы шеи, сопротивляйтесь давлению и тяните правую руку вниз.
  • Повторите на другую сторону.

Фото: istockphoto.com

Упражнение для плеч и спины

Техника выполнения

  • Встаньте прямо на расстоянии двух шагов от стены лицом к ней. Ноги поставьте на ширине бёдер.
  • Из этого положения согнитесь и наклонитесь вперёд с прямой спиной до угла 90° между корпусом и ногами. Руками опирайтесь о стену.
  • Старайтесь максимально выпрямить и вытянуть позвоночник.
  • Удерживайте уголок 20–30 секунд. При желании можно повторить упражнение несколько раз.

Фото: istockphoto.com

Поза ребёнка

Техника выполнения

  • Встаньте на четвереньки, соедините стопы. Опустите таз на пятки.
  • Наклонитесь вперёд, выпрямите спину и вытяните прямые руки перед собой.
  • Коснитесь лбом пола и полностью расслабьтесь в этом положении.

Фото: istockphoto.com

Поза кобры

Техника выполнения

  • Лягте на живот. Согните локти вдоль корпуса.
  • Выпрямите руки, поднимая корпус. Тянитесь макушкой вверх, а плечами – назад и вниз, слегка прогибаясь в пояснице.
  • Задержитесь в верхней точке на 20–30 секунд, а затем расслабьтесь.

Фото: istockphoto.com

Этот комплекс поможет вам отлично расслабить шейный отдел и плечи. Помните, что лёгкие разминочные упражнения очень важны, они помогают мышцам работать правильно, снимают с них боль и напряжение. А если вы хотите уделить внимание ещё и мышцам спины, ищите полезную тренировку здесь.

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