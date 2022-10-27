И рэпер, и немецкий бренд сделали свои шаги к этому разрыву.

История сотрудничества Канье Уэста и adidas окончена. Вспоминаем, как это было

Коллаборация adidas и Канье Уэста – одна из самых долгих и влиятельных в индустрии моды и дизайна, а их кроссовки Yeezy Boost стали по-настоящему революционными. Сотрудничество, длившееся почти 10 лет, закончилось в октябре 2022 года. Почему так произошло, если союз приносил обеим сторонам миллиарды?

Начало сотрудничества: от Nike к adidas

Сотрудничество между Канье и adidas началось в 2013-м, когда появился совместный проект adidas Yeezy. Произошло это сразу после разрыва отношений рэпера и Nike.

Nike Air Yeezy 2 Фото: Nike

Было несколько причин, почему они расстались: музыкант не чувствовал себя частью команды, а также (согласно политике Nike) не мог получать роялти от продаж совместного продукта. В компании объясняли это тем, что бренд подписывает контракты только со спортсменами. Именно это стало причиной недовольства рэпера:

Мне нужны роялти. Майкл Джордан получает 5% от двух миллиардов долларов — это сто миллионов в год. А я собираю десятки тысяч человек в «Мэдисон Сквер Гарден», я профессиональный артист. Мой спорт — выступления.

Канье Уэст

Контракт был расторгнут после трёх лет сотрудничества. За это время мир увидел Nike Air Yeezy 1 и Nike Air Yeezy 2.

Nike Air Yeezy 1 Фото: Nike

Миллионные роялти

3 декабря 2013 года adidas предложил рэперу $ 10 млн и процент от продаж, а в официальном заявлении по случаю начала сотрудничества назвал Уэста «одной из самых влиятельных икон культуры в своём поколении». Главным условием бренда была работа не только над обувью, а создание суббренда одежды, обуви и аксессуаров, который полностью покроет рынок. Формат продвижения и презентации будет отличаться от стандартной работы adidas.

Первый релиз кроссовок Yeezy вышел в феврале 2015-го. По некоторым данным, девять тысяч пар по $ 350 раскупили за несколько минут. Следующие коллекции оказались ещё более успешными. Канье активно продвигал новые модели, а аdidas не частил с релизами, грамотно подогревая интерес покупателей.

Yeezy Boost 750 Фото: adidas

Так Yeezy Boost стали предметом обожания для модной молодёжи по всему миру. Если раньше люди выстаивали 10-часовые очереди и разбивали кемпинги у входа в магазин ради новой пары кроссовок от Майкла Джордана, то теперь готовы жертвовать временем и деньгами ради обуви от Канье Уэста.

Лимитированная серия Yeezy Boost 750 в девять тысяч пар была распродана за 10 минут. Летом в продажу поступили Yeezy Boost 350 – одна из самых популярных версий кроссовок, которая приобрела в мире культовый статус.

Yeezy Boost 350 v2 Фото: adidas

В 2021 году состояние Канье оценивалось в рекордные $ 6,6 млрд. Подавляющее большинство состояния Уэста связано с его бизнесом по производству одежды: согласно отчёту, опубликованному в феврале, совокупная стоимость партнёрства Уэста по производству кроссовок Yeezy с adidas и его линии одежды с Gap составляет от $ 3,2 до $ 4,7 млн.

Yeezy Slide Фото: adidas

В декабре 2019 года на свет появились Yeezy Slide, которые открыли эру шлёпанцев, составив конкуренцию клогам. Именно с этой модели и начались разногласия между брендом и рэпером.

Потеря контроля и разрыв отношений

25 октября 2022 года немецкий бренд решил полностью разорвать контракт с рэпером после нескольких громких высказываний Уэста. Судя по высказываниям, недовольство рэпера нарастало уже давно: Уэст считает, что потерял контроль над обувью Yeezy, а важные решения по стратегии развития принимаются без его участия.

Во-первых, как считает рэпер, компания намеренно отошла от технологий, что повлияло на удобство одной из моделей кроссовок. Речь идёт о Yeezy Knit Runner.

Yeezy Knit Runner Фото: adidas

«Мы сделали эту обувь, эту вязаную беговую обувь. Я сказал им: «Это должна быть обувь для марафона». И это оказались самые неудобные Yeezy за всю историю – намеренно», рассказал Канье в одном из интервью.

Во-вторых, последний Yeezy Day, который не был согласован с рэпером, перевыпуск старых версий обуви, изменения в цветах и найм новых сотрудников прошли без его участия.

В-третьих, копирование стиля и плагиат. В 2022 году adidas выпустили шлепанцы Adilette 22, которые, по мнению рэпера, являются полным плагиатом Yeezy Slide. Об этом он заявил на своей странице в социальных сетях, но потом удалил публикацию. «Эта модель воплощает всё неуважение, которое есть у власть имущих в отношении творцов», – написал Канье.

Adilette 22 Фото: adidas

Однако после всех высказываний рэпера немецкая компания продолжала говорить о прекрасных отношениях внутри союза:

Канье – наш самый важный партнёр во всём мире. У нас очень, очень хорошие отношения. Мы с ним постоянно общаемся и очень гордимся этими отношениями.

Однако уже 25 октября 2022 года немецкая компания решила полностью разорвать контракт с рэпером. Это уже не первый бренд, принявший такое решение относительно музыканта, который появился в лонгсливе с надписью «Жизни белых важны» и сделал несколько антисемитских заявлений. После этого рэпера заблокировали в крупнейших социальных сетях, с ним прекратили сотрудничество Gap и модный дом Balenciaga.

Представители adidas заявили, что не поддерживают антисемитизм и любые высказывания, разжигающие ненависть. В компании говорят, что слова Уэста нарушают их ценности. Из-за расторжения контракта с Уэстом adidas потеряет $ 246 млн.

Пришло время мне действовать одному. Это отлично. Я заработал компаниям деньги. Компании заработали деньги для меня. Мы создали идеи, которые навсегда изменят одежду. Например, круглая куртка, кроссовки из пеноматериала, шлёпанцы, которые изменили обувную промышленность. Теперь пришло время для Ye создать новую отрасль. Больше никаких компаний, стоящих между мной и аудиторией.

Канье Уэст