Что приготовить на Новый год? 3 рецепта полезных и вкусных салатов от шеф-повара
28 декабря 2022, 18:30 МСК
Удивите гостей за праздничным столом новыми кулинарными изысками.
шеф-повар, бренд-шеф Клиники иммунодиетологии ImmunoHealth
Рассказывает, какими блюдами украсить новогодний стол.
Салат из корня сельдерея
Ингредиенты:
1 корень сельдерея; 2–3 солёных огурца; 2 ст. л. каперсов; сок половины лимона; пучок петрушки; 1 ч. л. горчицы; домашний майонез.
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Приготовление: нарезать продукты соломкой, смешать майонез и горчицу, заправить получившимся соусом салат.
Фото: istockphoto.com
Комбо-салат с тунцом
Ингредиенты:
банка консервированного тунца (в стекле); листья салата (нескольких видов); разрешённые вам овощи (огурец, помидор, авокадо, морковь и другие); зёрна кукурузы; 2 ст. л. оливкового масла; 1 ст. л. сока лимона; соль, перец по вкусу.
Фото: istockphoto.com
Приготовление: порвать листья салата и выложить на дно тарелки. Добавить овощи, нарезанные мелкими кубиками, и тунца. Приправить салат солью, маслом и лимоном. Поке-салат
Ингредиенты:
стакан риса (отварить); рыба – слабосолёный лосось, гриль-тунец, отварные креветки – что больше нравится; капуста (150–200 г); морковь (1–2 шт. средние); заправка любая, гранатовый соус, горчица, оливковое масло, лимонный сок.
Фото: istockphoto.com
Можно добавить соевые бобы, красную капусту, лук, любые овощи.
Приготовление: рис выложить на дно, визуально разделить площадь утрамбованного на три-четыре части. В одну из частей выложить рыбу, в следующую – капусту и морковь, ещё в одну – бобы, красную капусту, лук. Сверху полить заправкой. Перед подачей – перемешать.
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