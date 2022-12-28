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Новогодние салаты на Новый 2023 год: пошаговые рецепты от шеф-повара

Что приготовить на Новый год? 3 рецепта полезных и вкусных салатов от шеф-повара
Бенита Стрельченко
3 рецепта красивых и вкусных салатов от шеф-повара
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Удивите гостей за праздничным столом новыми кулинарными изысками.
<a href="https://www.championat.com/authors/6081/1.html">Бенита Стрельченко</a>
Бенита Стрельченко
шеф-повар, бренд-шеф Клиники иммунодиетологии ImmunoHealth

Рассказывает, какими блюдами украсить новогодний стол.

Салат из корня сельдерея

Ингредиенты:

  • 1 корень сельдерея;
  • 2–3 солёных огурца;
  • 2 ст. л. каперсов;
  • сок половины лимона;
  • пучок петрушки;
  • 1 ч. л. горчицы;
  • домашний майонез.
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Приготовление: нарезать продукты соломкой, смешать майонез и горчицу, заправить получившимся соусом салат.

Фото: istockphoto.com

Комбо-салат с тунцом

Ингредиенты:

  • банка консервированного тунца (в стекле);
  • листья салата (нескольких видов);
  • разрешённые вам овощи (огурец, помидор, авокадо, морковь и другие);
  • зёрна кукурузы;
  • 2 ст. л. оливкового масла;
  • 1 ст. л. сока лимона;
  • соль, перец по вкусу.

Фото: istockphoto.com

Приготовление: порвать листья салата и выложить на дно тарелки. Добавить овощи, нарезанные мелкими кубиками, и тунца. Приправить салат солью, маслом и лимоном.

Поке-салат

Ингредиенты:

  • стакан риса (отварить);
  • рыба – слабосолёный лосось, гриль-тунец, отварные креветки – что больше нравится;
  • капуста (150–200 г);
  • морковь (1–2 шт. средние);
  • заправка любая, гранатовый соус, горчица, оливковое масло, лимонный сок.

Фото: istockphoto.com

Можно добавить соевые бобы, красную капусту, лук, любые овощи.

Приготовление: рис выложить на дно, визуально разделить площадь утрамбованного на три-четыре части. В одну из частей выложить рыбу, в следующую – капусту и морковь, ещё в одну – бобы, красную капусту, лук. Сверху полить заправкой. Перед подачей – перемешать.

А если вы ещё не решили, чем удивить гостей на Новый год, обратите внимание на эти небанальные альтернативы оливье.
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