Чем заменить майонез в праздничных салатах? 7 рецептов низкокалорийных заправок

На новогоднем столе обязательно будут традиционные салаты с майонезом: оливье, рыба под шубой, мимоза. Такие многокомпонентные блюда тяжело перевариваются, потому что в составе есть несочетаемые нутриенты. Например, в оливье это животный белок (мясо или колбаса) и углеводы (отварные овощи).

Ната Гончар основатель Международного института интегративной нутрициологии Майонез — главный злодей новогоднего застолья. Даже лёгкий овощной салат превращается в калорийную бомбу, если добавить в него несколько ложек жирного соуса. Предлагаю заменить майонез полезной альтернативой — домашними соусами.

Рекомендую приготовить более простые по составу салаты и закуски, заправить их сыродавленым маслом, соком лимона, приправить специями и зеленью, а магазинный майонез заменить домашними соусами.

Предлагаю шесть вариантов соуса, которые подойдут для заправки салата оливье.

Кокосовая заправка с зеленью

Ингредиенты:

кокосовый йогурт — 200 г;

сухой чеснок — щепотка;

листья свежей мяты — 15 г;

соль — 5 г;

цедра лимона — 1/2 шт.

Фото: istockphoto.com

Способ приготовления:

Смешать все ингредиенты в миске и хорошо взбить вилкой. Охладить соус в холодильнике.

Соус Морне

Ингредиенты:

кешью — 150 г;

цветная капуста — 1/4 кочана;

кокосовое молоко — 100–150 мл;

специя асафетида — щепотка;

чёрная соль — по вкусу;

копчёная паприка — 1/4 ч. л.;

дезактивированные дрожжи — 2 ст. л.

Что будет, если заменить майонез на оливковое масло, рассказали по ссылке

Способ приготовления:

Замочить орехи на ночь. Утром хорошо промыть под проточной водой. Цветную капусту отварить на пару. Капусту и орехи выложить в чашу блендера и хорошо взбить. Добавить к массе кокосовое молоко, чтобы получилась консистенция густой сметаны. Добавить в массу остальные ингредиенты и хорошо взбить. Хранить соус в холодильнике.

Кешью-соус с яблочным уксусом

Ингредиенты:

кешью — 200 г;

вода — 180 г;

яблочный уксус 9% — 40 г;

сироп топинамбура — 20 г;

оливковое масло — 16 г;

соль — 6 г;

карри — щепотка;

масала неострая — щепотка.

Фото: istockphoto.com

Способ приготовления:

Все ингредиенты сложить в миску и хорошо взбить блендером. Охладить соус в течение нескольких часов, чтобы он хорошо настоялся. Хранить соус в холодильнике.

Полезный майонез

Ингредиенты:

натуральный йогурт — 7 ст. л.;

горчица — 1 ч. л.;

оливковое масло — 3 ст. л.;

чеснок — 1 зубчик;

соль и специи — по вкусу.

Способ приготовления:

Соединить оливковое масло, соль, перец, чеснок и горчицу в миске. Всё хорошо размешать и добавить к массе натуральный йогурт. Перемешать все ингредиенты до однородной консистенции.

Домашний майонез

Ингредиенты:

оливковое масло — 200 мл;

желток сырого яйца — 2 шт.;

соль — щепотка;

чёрный перец — на кончике ножа;

яблочный уксус 9% — 1 ст. л.;

горчица хорошего качества — 1 ч. л.

Фото: istockphoto.com

Способ приготовления:

Нужное количество ингредиентов отмерить заранее. В глубокой ёмкости смешать яйцо с горчицей, взбить миксером. Аккуратной струйкой влить в массу оливковое масло, хорошо взбить. Во взбитую массу добавить горчицу, перец и уксус. Взбивать соус ещё три минуты.

Классический соус Айоли

Ингредиенты:

оливковое масло — 250 мл;

сырой яичный желток — 1 шт.;

чеснок — 4 зубчика;

соль — щепотка;

чёрный перец — на кончике ножа;

лимонный сок — 1 ст. л.;

смесь прованских трав — 2 ч. л.

Фото: istockphoto.com

Способ приготовления:

В миске взбить желток с солью и перцем. Добавить уксус и слегка перетереть массу вилкой. Добавить зелень и измельчённый чеснок. Начать взбивать соус, одной рукой медленно вливая в него оливковое масло. В итоге должна получиться нежно-молочная густая смесь. Охладить соус 15–20 минут в холодильнике.

В новогоднюю ночь на праздничном столе обязательно будет мясо — запечённая курица или утка, пряная свинина, шашлык. К мясным блюдам я рекомендую подавать томатный соус, а не магазинный кетчуп с обилием крахмала, сахара и консервантов.

Домашний соус

Ингредиенты:

томаты в собственном соку — 100 г;

оливковое масло — 2 ст. л.;

петрушка — пучок.

Способ приготовления:

Обжарить на оливковом масле томаты в собственном соку, добавив к ним соль и перец. Добавить к томатам мелко нарубленную зелень и перемешать, готовить ещё одну-две минуты. Выложить смесь в чашу для блендера и хорошо измельчить. Подавать готовый соус в соуснике.

Соус песто улучшает пищеварение. Как правильно приготовить его дома, узнаете здесь

Чтобы новогоднее застолье не стало причиной проблем с пищеварением, рекомендую не переедать, выбрать здоровую альтернативу классическим рецептам блюд, заменить майонез полезными соусами.

Соблюдение режима и полноценное питание в праздничные дни — залог крепкого здоровья и стройности.