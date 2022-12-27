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Чем заменить майонез в салатах на Новый год, чтобы было так же вкусно: 7 вариантов

Чем заменить майонез в праздничных салатах? 7 рецептов низкокалорийных заправок
Ната Гончар
Чем заменить майонез в праздничных салатах
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Предлагаем здоровые альтернативы классическим рецептам блюд.

На новогоднем столе обязательно будут традиционные салаты с майонезом: оливье, рыба под шубой, мимоза. Такие многокомпонентные блюда тяжело перевариваются, потому что в составе есть несочетаемые нутриенты. Например, в оливье это животный белок (мясо или колбаса) и углеводы (отварные овощи).

<a href="https://www.championat.com/authors/5643/1.html">Ната Гончар</a>
Ната Гончар
основатель Международного института интегративной нутрициологии

Майонез — главный злодей новогоднего застолья. Даже лёгкий овощной салат превращается в калорийную бомбу, если добавить в него несколько ложек жирного соуса. Предлагаю заменить майонез полезной альтернативой — домашними соусами.

Рекомендую приготовить более простые по составу салаты и закуски, заправить их сыродавленым маслом, соком лимона, приправить специями и зеленью, а магазинный майонез заменить домашними соусами.

Предлагаю шесть вариантов соуса, которые подойдут для заправки салата оливье.

Кокосовая заправка с зеленью

Ингредиенты:

  • кокосовый йогурт — 200 г;
  • сухой чеснок — щепотка;
  • листья свежей мяты — 15 г;
  • соль — 5 г;
  • цедра лимона — 1/2 шт.

Фото: istockphoto.com

Способ приготовления:

  1. Смешать все ингредиенты в миске и хорошо взбить вилкой.
  2. Охладить соус в холодильнике.

Соус Морне

Ингредиенты:

  • кешью — 150 г;
  • цветная капуста — 1/4 кочана;
  • кокосовое молоко — 100–150 мл;
  • специя асафетида — щепотка;
  • чёрная соль — по вкусу;
  • копчёная паприка — 1/4 ч. л.;
  • дезактивированные дрожжи — 2 ст. л.
Что будет, если заменить майонез на оливковое масло, рассказали по ссылке.

Способ приготовления:

  1. Замочить орехи на ночь. Утром хорошо промыть под проточной водой.
  2. Цветную капусту отварить на пару.
  3. Капусту и орехи выложить в чашу блендера и хорошо взбить.
  4. Добавить к массе кокосовое молоко, чтобы получилась консистенция густой сметаны.
  5. Добавить в массу остальные ингредиенты и хорошо взбить.
  6. Хранить соус в холодильнике.

Кешью-соус с яблочным уксусом

Ингредиенты:

  • кешью — 200 г;
  • вода — 180 г;
  • яблочный уксус 9% — 40 г;
  • сироп топинамбура — 20 г;
  • оливковое масло — 16 г;
  • соль — 6 г;
  • карри — щепотка;
  • масала неострая — щепотка.

Фото: istockphoto.com

Способ приготовления:

  1. Все ингредиенты сложить в миску и хорошо взбить блендером.
  2. Охладить соус в течение нескольких часов, чтобы он хорошо настоялся.
  3. Хранить соус в холодильнике.

Полезный майонез

Ингредиенты:

  • натуральный йогурт — 7 ст. л.;
  • горчица — 1 ч. л.;
  • оливковое масло — 3 ст. л.;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • соль и специи — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Соединить оливковое масло, соль, перец, чеснок и горчицу в миске.
  2. Всё хорошо размешать и добавить к массе натуральный йогурт.
  3. Перемешать все ингредиенты до однородной консистенции.

Домашний майонез

Ингредиенты:

  • оливковое масло — 200 мл;
  • желток сырого яйца — 2 шт.;
  • соль — щепотка;
  • чёрный перец — на кончике ножа;
  • яблочный уксус 9% — 1 ст. л.;
  • горчица хорошего качества — 1 ч. л.

Фото: istockphoto.com

Способ приготовления:

  1. Нужное количество ингредиентов отмерить заранее.
  2. В глубокой ёмкости смешать яйцо с горчицей, взбить миксером.
  3. Аккуратной струйкой влить в массу оливковое масло, хорошо взбить.
  4. Во взбитую массу добавить горчицу, перец и уксус.
  5. Взбивать соус ещё три минуты.

Классический соус Айоли

Ингредиенты:

  • оливковое масло — 250 мл;
  • сырой яичный желток — 1 шт.;
  • чеснок — 4 зубчика;
  • соль — щепотка;
  • чёрный перец — на кончике ножа;
  • лимонный сок — 1 ст. л.;
  • смесь прованских трав — 2 ч. л.

Фото: istockphoto.com

Способ приготовления:

  1. В миске взбить желток с солью и перцем.
  2. Добавить уксус и слегка перетереть массу вилкой.
  3. Добавить зелень и измельчённый чеснок.
  4. Начать взбивать соус, одной рукой медленно вливая в него оливковое масло. В итоге должна получиться нежно-молочная густая смесь.
  5. Охладить соус 15–20 минут в холодильнике.

В новогоднюю ночь на праздничном столе обязательно будет мясо — запечённая курица или утка, пряная свинина, шашлык. К мясным блюдам я рекомендую подавать томатный соус, а не магазинный кетчуп с обилием крахмала, сахара и консервантов.

Домашний соус

Ингредиенты:

  • томаты в собственном соку — 100 г;
  • оливковое масло — 2 ст. л.;
  • петрушка — пучок.

Способ приготовления:

  1. Обжарить на оливковом масле томаты в собственном соку, добавив к ним соль и перец.
  2. Добавить к томатам мелко нарубленную зелень и перемешать, готовить ещё одну-две минуты.
  3. Выложить смесь в чашу для блендера и хорошо измельчить.
  4. Подавать готовый соус в соуснике.
Соус песто улучшает пищеварение. Как правильно приготовить его дома, узнаете здесь.

Чтобы новогоднее застолье не стало причиной проблем с пищеварением, рекомендую не переедать, выбрать здоровую альтернативу классическим рецептам блюд, заменить майонез полезными соусами.

Соблюдение режима и полноценное питание в праздничные дни — залог крепкого здоровья и стройности.

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