Чем заменить майонез в праздничных салатах? 7 рецептов низкокалорийных заправок

На новогоднем столе обязательно будут традиционные салаты с майонезом: оливье, рыба под шубой, мимоза. Такие многокомпонентные блюда тяжело перевариваются, потому что в составе есть несочетаемые нутриенты. Например, в оливье это животный белок (мясо или колбаса) и углеводы (отварные овощи).
Майонез — главный злодей новогоднего застолья. Даже лёгкий овощной салат превращается в калорийную бомбу, если добавить в него несколько ложек жирного соуса. Предлагаю заменить майонез полезной альтернативой — домашними соусами.
Рекомендую приготовить более простые по составу салаты и закуски, заправить их сыродавленым маслом, соком лимона, приправить специями и зеленью, а магазинный майонез заменить домашними соусами.
Предлагаю шесть вариантов соуса, которые подойдут для заправки салата оливье.
Кокосовая заправка с зеленью
Ингредиенты:
- кокосовый йогурт — 200 г;
- сухой чеснок — щепотка;
- листья свежей мяты — 15 г;
- соль — 5 г;
- цедра лимона — 1/2 шт.
Фото: istockphoto.com
Способ приготовления:
- Смешать все ингредиенты в миске и хорошо взбить вилкой.
- Охладить соус в холодильнике.
Соус Морне
Ингредиенты:
- кешью — 150 г;
- цветная капуста — 1/4 кочана;
- кокосовое молоко — 100–150 мл;
- специя асафетида — щепотка;
- чёрная соль — по вкусу;
- копчёная паприка — 1/4 ч. л.;
- дезактивированные дрожжи — 2 ст. л.
Способ приготовления:
- Замочить орехи на ночь. Утром хорошо промыть под проточной водой.
- Цветную капусту отварить на пару.
- Капусту и орехи выложить в чашу блендера и хорошо взбить.
- Добавить к массе кокосовое молоко, чтобы получилась консистенция густой сметаны.
- Добавить в массу остальные ингредиенты и хорошо взбить.
- Хранить соус в холодильнике.
Кешью-соус с яблочным уксусом
Ингредиенты:
- кешью — 200 г;
- вода — 180 г;
- яблочный уксус 9% — 40 г;
- сироп топинамбура — 20 г;
- оливковое масло — 16 г;
- соль — 6 г;
- карри — щепотка;
- масала неострая — щепотка.
Фото: istockphoto.com
Способ приготовления:
- Все ингредиенты сложить в миску и хорошо взбить блендером.
- Охладить соус в течение нескольких часов, чтобы он хорошо настоялся.
- Хранить соус в холодильнике.
Полезный майонез
Ингредиенты:
- натуральный йогурт — 7 ст. л.;
- горчица — 1 ч. л.;
- оливковое масло — 3 ст. л.;
- чеснок — 1 зубчик;
- соль и специи — по вкусу.
Способ приготовления:
- Соединить оливковое масло, соль, перец, чеснок и горчицу в миске.
- Всё хорошо размешать и добавить к массе натуральный йогурт.
- Перемешать все ингредиенты до однородной консистенции.
Домашний майонез
Ингредиенты:
- оливковое масло — 200 мл;
- желток сырого яйца — 2 шт.;
- соль — щепотка;
- чёрный перец — на кончике ножа;
- яблочный уксус 9% — 1 ст. л.;
- горчица хорошего качества — 1 ч. л.
Фото: istockphoto.com
Способ приготовления:
- Нужное количество ингредиентов отмерить заранее.
- В глубокой ёмкости смешать яйцо с горчицей, взбить миксером.
- Аккуратной струйкой влить в массу оливковое масло, хорошо взбить.
- Во взбитую массу добавить горчицу, перец и уксус.
- Взбивать соус ещё три минуты.
Классический соус Айоли
Ингредиенты:
- оливковое масло — 250 мл;
- сырой яичный желток — 1 шт.;
- чеснок — 4 зубчика;
- соль — щепотка;
- чёрный перец — на кончике ножа;
- лимонный сок — 1 ст. л.;
- смесь прованских трав — 2 ч. л.
Фото: istockphoto.com
Способ приготовления:
- В миске взбить желток с солью и перцем.
- Добавить уксус и слегка перетереть массу вилкой.
- Добавить зелень и измельчённый чеснок.
- Начать взбивать соус, одной рукой медленно вливая в него оливковое масло. В итоге должна получиться нежно-молочная густая смесь.
- Охладить соус 15–20 минут в холодильнике.
В новогоднюю ночь на праздничном столе обязательно будет мясо — запечённая курица или утка, пряная свинина, шашлык. К мясным блюдам я рекомендую подавать томатный соус, а не магазинный кетчуп с обилием крахмала, сахара и консервантов.
Домашний соус
Ингредиенты:
- томаты в собственном соку — 100 г;
- оливковое масло — 2 ст. л.;
- петрушка — пучок.
Способ приготовления:
- Обжарить на оливковом масле томаты в собственном соку, добавив к ним соль и перец.
- Добавить к томатам мелко нарубленную зелень и перемешать, готовить ещё одну-две минуты.
- Выложить смесь в чашу для блендера и хорошо измельчить.
- Подавать готовый соус в соуснике.
Чтобы новогоднее застолье не стало причиной проблем с пищеварением, рекомендую не переедать, выбрать здоровую альтернативу классическим рецептам блюд, заменить майонез полезными соусами.
Соблюдение режима и полноценное питание в праздничные дни — залог крепкого здоровья и стройности.