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Что приготовить вместо оливье на Новый год: 2 достойные замены оливье на новогоднем столе

Чем заменить оливье на Новый год? 2 небанальных варианта от шеф-повара
Евгений Мясников
Чем заменить оливье на Новый год
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Для тех, кто хочет отойти от традиций и приготовить что-нибудь интересное.
<a href="https://www.championat.com/authors/6477/1.html">Евгений Мясников</a>
Евгений Мясников
шеф-повар, автор канала о еде «Кострище»

Оливье – это неотъемлемая часть новогоднего стола россиян, и заменить его вряд ли чем-то получится, а вот дополнить или разнообразить праздничное меню можно достойными холодными закусками и салатом Green Chicken.

Салат Green Chicken

Ингредиенты:

  • курица целая: 1,9 кг;
  • майонез: 200 мл;
  • хрен столовый: 190 г;
  • шпинат свежемороженый: 200 г;
  • горчица столовая: 50 г;
  • соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Шаг 1. Курицу отварить, остудить, мясо отделить от кожи и костей. Нарезать соломкой – чуть толще, чем на борщ.

Шаг 2. Шпинат разморозить в микроволновке и отжать лишнюю жидкость.

Фото: istockphoto.com

Шаг 3. Майонез, хрен, горчицу, соль и перец пробить в блендере до однородной массы.

Шаг 4. Нарезанную курицу заправить полученным соусом, тщательно перемешать и убрать в холодильник на два часа.

Важно! Курица должна хорошо пропитаться.

По ссылке рассказали, во сколько обойдётся приготовление оливье в 2022 году.

Подача

Вариант 1

Ингредиенты:

  • салат Green Chicken;
  • листья салата;
  • бородинский хлеб: около 200 г;
  • оливковое масло: 50 мл.

Шаги:

  1. Нарежьте бородинский хлеб слайсами либо брусочками, сбрызните оливковым маслом, посыпьте солью, перемешайте и засушите в духовке.
  2. Промойте и просушите листья салата.
  3. Салат скатайте в небольшие шарики.
  4. Выложите каждый шарик на отдельный лист салата.
  5. Украсьте чипсами из бородинского хлеба.

Фото: istockphoto.com

Вариант 2

  • Пробить готовый салат в блендере до однородной массы.
  • Получившийся паштет намазать на поджаренные тосты или наполнить им тарталетки.
  • Вместо тостов можно использовать чипсы Начос со вкусом на ваш выбор.

Вариант 3

  • Подать Green Chicken как готовый салат.

Намазка Fish Cheese

Ингредиенты:

  • лосось слабосолёный: 100 г;
  • творожный сыр: 100 г;
  • соль по вкусу;
  • сок лимона по вкусу.

Фото: istockphoto.com

Приготовление:

  1. Лосось нарезать мелкими кубиками.
  2. Пробить его в блендере до однородной массы вместе с сыром и солью.
  3. Добавить по вкусу сок лимона.

Подача:

Намазка подойдёт для тостов, Начос, тарталеток и профитроли.

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