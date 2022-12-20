Чем заменить оливье на Новый год? 2 небанальных варианта от шеф-повара

Оливье – это неотъемлемая часть новогоднего стола россиян, и заменить его вряд ли чем-то получится, а вот дополнить или разнообразить праздничное меню можно достойными холодными закусками и салатом Green Chicken.
Салат Green Chicken
Ингредиенты:
курица целая: 1,9 кг;
майонез: 200 мл;
хрен столовый: 190 г;
шпинат свежемороженый: 200 г;
горчица столовая: 50 г;
соль и перец по вкусу.
Приготовление:
Шаг 1. Курицу отварить, остудить, мясо отделить от кожи и костей. Нарезать соломкой – чуть толще, чем на борщ.
Шаг 2. Шпинат разморозить в микроволновке и отжать лишнюю жидкость.
Фото: istockphoto.com
Шаг 3. Майонез, хрен, горчицу, соль и перец пробить в блендере до однородной массы.
Шаг 4. Нарезанную курицу заправить полученным соусом, тщательно перемешать и убрать в холодильник на два часа.
Важно! Курица должна хорошо пропитаться.
По ссылке рассказали, во сколько обойдётся приготовление оливье в 2022 году.
Подача
Вариант 1
Ингредиенты:
салат Green Chicken;
листья салата;
бородинский хлеб: около 200 г;
оливковое масло: 50 мл.
Шаги:
Нарежьте бородинский хлеб слайсами либо брусочками, сбрызните оливковым маслом, посыпьте солью, перемешайте и засушите в духовке.
Промойте и просушите листья салата.
Салат скатайте в небольшие шарики.
Выложите каждый шарик на отдельный лист салата.
Украсьте чипсами из бородинского хлеба.
Фото: istockphoto.com
Вариант 2
Пробить готовый салат в блендере до однородной массы.
Получившийся паштет намазать на поджаренные тосты или наполнить им тарталетки.
Вместо тостов можно использовать чипсы Начос со вкусом на ваш выбор.
Вариант 3
Подать Green Chicken как готовый салат.
Намазка Fish Cheese
Ингредиенты:
лосось слабосолёный: 100 г;
творожный сыр: 100 г;
соль по вкусу;
сок лимона по вкусу.
Фото: istockphoto.com
Приготовление:
Лосось нарезать мелкими кубиками.
Пробить его в блендере до однородной массы вместе с сыром и солью.
Добавить по вкусу сок лимона.
Подача:
Намазка подойдёт для тостов, Начос, тарталеток и профитроли.
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