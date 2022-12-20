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Чем заменить оливье на Новый год? 2 небанальных варианта от шеф-повара

Евгений Мясников шеф-повар , автор канала о еде «Кострище» Оливье – это неотъемлемая часть новогоднего стола россиян, и заменить его вряд ли чем-то получится, а вот дополнить или разнообразить праздничное меню можно достойными холодными закусками и салатом Green Chicken.

Салат Green Chicken

Ингредиенты:

курица целая: 1,9 кг;

майонез: 200 мл;

хрен столовый: 190 г;

шпинат свежемороженый: 200 г;

горчица столовая: 50 г;

соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Шаг 1. Курицу отварить, остудить, мясо отделить от кожи и костей. Нарезать соломкой – чуть толще, чем на борщ.

Шаг 2. Шпинат разморозить в микроволновке и отжать лишнюю жидкость.

Фото: istockphoto.com

Шаг 3. Майонез, хрен, горчицу, соль и перец пробить в блендере до однородной массы.

Шаг 4. Нарезанную курицу заправить полученным соусом, тщательно перемешать и убрать в холодильник на два часа.

Важно! Курица должна хорошо пропитаться.

По ссылке рассказали, во сколько обойдётся приготовление оливье в 2022 году.

Подача

Вариант 1

Ингредиенты:

салат Green Chicken;

листья салата;

бородинский хлеб: около 200 г;

оливковое масло: 50 мл.

Шаги:

Нарежьте бородинский хлеб слайсами либо брусочками, сбрызните оливковым маслом, посыпьте солью, перемешайте и засушите в духовке. Промойте и просушите листья салата. Салат скатайте в небольшие шарики. Выложите каждый шарик на отдельный лист салата. Украсьте чипсами из бородинского хлеба.

Фото: istockphoto.com

Вариант 2

Пробить готовый салат в блендере до однородной массы.

Получившийся паштет намазать на поджаренные тосты или наполнить им тарталетки.

Вместо тостов можно использовать чипсы Начос со вкусом на ваш выбор.

Вариант 3

Подать Green Chicken как готовый салат.

Намазка Fish Cheese

Ингредиенты:

лосось слабосолёный: 100 г;

творожный сыр: 100 г;

соль по вкусу;

сок лимона по вкусу.

Фото: istockphoto.com

Приготовление:

Лосось нарезать мелкими кубиками. Пробить его в блендере до однородной массы вместе с сыром и солью. Добавить по вкусу сок лимона.

Подача:

Намазка подойдёт для тостов, Начос, тарталеток и профитроли.

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