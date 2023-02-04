Можно ли похудеть, делая только зарядку? Да! Спортсмен рассказал, как это сделать

Фёдор Колтун тренер по боксу, кикбоксингу, тайскому боксу, боец промоушена «Наше Дело» Сегодня я расскажу о том, насколько важна утренняя зарядка, и поделюсь несколькими упражнениями, которые помогут сбросить вес.

Научно доказано, что зарядка на голодный желудок поможет не только похудеть, но и придаст заряд энергии и бодрости на весь день.



Одних упражнений с утра для эффективного сброса веса недостаточно. Необходимо в первую очередь соблюдать правильный режим питания, составить здоровый и полезный рацион, который не позволит препятствовать похудению и жиросжиганию. А также соблюдать режим сна. Эти два фактора представляют собой 80% успеха для похудения (70% — питание, 10% — восстановление).

А теперь перейдём к упражнениям для утренней зарядки.

О том, зачем делать заминку после тренировки, рассказали по ссылке

Прыжки на скакалке

Зарядку лучше всего начинать с кардионагрузки, чтобы разогреться и разогнать кровь от сердца по всему организму. Прыгать стоит в комфортном для вас темпе 4–7 минут. Этого времени хватит для того, чтобы хорошо разогреть мышцы. Если у вас нет скакалки, можно обойтись обычными прыжками или лёгким бегом на месте.

Фото: istockphoto.com

Растяжка мышц спины лёжа

Примите положение лёжа на спине и начните плавно растягивать спину, потягивая руки вверх за голову и ноги вперёд перед собой. Затем сделайте несколько скручиваний в сторону, а потом выполните 5–10 запрокидываний прямых ног за голову, касаясь ими пола. Всё выполняйте медленно и плавно. Затем потяните поочерёдно мышцы каждой из ног, а после выполните разминку всех остальных частей вашего тела.

Фото: istockphoto.com

Приседания

Классическое упражнение для тренировки ягодичных и мышц ног. Для этого поставьте ноги на ширине плеч, напрягите мышцы живота, спину держите прямо. Приседания выполняйте в спокойном темпе так, чтобы линия ваших коленей не выходила за линию пальцев ног. Выполните 20–30 приседаний.

Фото: istockphoto.com

Отжимания

Также классическое упражнение, которое хорошо укрепляет мышцы рук и груди. Для этого примите упор лёжа, поставьте ноги и руки на ширине плеч, напрягите ягодицы, всё тело держите параллельно полу. Выполняйте 15–30 отжиманий плавно, полностью разгибая локтевой сустав. Если отжиматься в классическом варианте тяжело, можно делать упражнение с упором на колени.

Фото: istockphoto.com

Выпады

Отличное упражнение для ног, которое не требует сложного технического исполнения. Поставьте ноги на ширине плеч и выполняйте шаги вперёд поочерёдно так, чтобы угол вашего выпада был 90 градусов, а колено не выходило за кончики пальцев ног. Таких выпадов сделайте по 15–20 на каждую ногу.

Фото: istockphoto.com

Мостик

Займите положение лёжа, ноги согните в коленях и поставьте их в упор на стопы на ширине плеч, руки подтяните ближе к голове также на ширине плеч. Поднимитесь на ногах и руках наверх, разгибая коленный и локтевой суставы, вытягиваясь на носки, в таком положении старайтесь простоять 30–60 секунд. Также можете попробовать выполнять покачивания вперед-назад, стоя в этом положении.

Фото: istockphoto.com

Подтягивания колен к груди в планке

Прекрасное упражнение для мышц живота, спины и бёдер. Стоя в планке, согните руки в локтевых суставах и поставьте на предплечья. Шагайте ногами поочерёдно к локтям. Сначала шагайте левой ногой к правой руке, а потом правой ногой к левой руке, после правой ногой к правой руке и левой ногой к левой. Таких серий следует выполнить от 7 до 10.

Фото: istockphoto.com

Планка

Завершающим упражнением нашей утренней зарядки станет классическая планка. Для этого поставьте предплечья и ноги на ширине плеч. Напрягите ягодицы и выпрямите ноги в коленном суставе так, чтобы пятки смотрели в потолок, голову держите параллельно полу лицом вниз. Всё тело держите на одной линии. В таком положении стойте минуту.

Фото: istockphoto.com

В этой статье рассказали историю девушки, которая стояла месяц в планке каждый день.