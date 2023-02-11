Что приготовить девушке на 14 февраля? 2 простых рецепта, который осилит любой мужчина

Что приготовить вкусного и полезного на 100 рублей, рассказали в предыдущем материале.
Приготовление:
Два спелых авокадо очистите от кожуры и косточки, взбейте в блендере до пюре с зеленью (укроп, петрушка или кинза, 10 г). Если нет блендера – разомните вилкой, а зелень нарежьте. Добавьте сок лимона, оливковое масло и соль по вкусу.
Фото: istockphoto.com
Сырые креветки (4 шт. крупные) очистите, оставив хвостики, сварите их. Если вы купили розовые креветки, залейте кипятком на минуту, очистите, а далее высушите на сухом полотенце.
Фото: istockphoto.com
Если вы взяли рыбу, а не креветки, нарежьте небольшой кусочек продукта кубиками, сбрызните их лимонным соком. Возьмите небольшие стаканчики, выложите в них пюре авокадо, украсьте креветками или рыбой (1 ч. л.), добавьте зелень.
Лёгкий салат с тунцом
Ингредиенты:
тунец;
листья салата;
морковь;
огурец;
авокадо;
сок лимона;
оливковое масло;
соль, перец.
Приготовление:
В глубокую миску нарвите или нарежьте разные виды салата (или купите резанный в упаковке, предварительно вымойте его и высушите), натрите морковь на тёрке и отправьте её тоже в миску к салату. Нарежьте один огурец и одно авокадо, переложите к салату.
Фото: istockphoto.com
Для заправки возьмите 2 ст. л. оливкового масла, 1 ст. л. сока лимона, щепотку соли и перца чёрного, смешайте. Тунец разомните вилкой (сок тунца не сливайте), выложите в салат. Залейте заправкой и перемешайте.
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