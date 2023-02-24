Как мужчине понять женщину? 6 секретных лайфхаков от наставника по отношениям

Инструкция, чтобы понравиться на первом свидании и повысить шансы на счастливую семейную жизнь.

В фильме «Чего хотят женщины» герою Мэла Гибсона пришлось несладко. Мысли противоположного пола ураганом навалились на мужчину, который и предположить не мог, что творится внутри красивой головы. За одну минуту там проносится тысяча планов. А уже после часа голова начинает пухнуть от количества забот.

Да, если честно, мы и сами иногда страдаем от того объёма информации и переживаний, которые роятся у нас в подсознании. Мы можем во сне поругаться с мужем и не разговаривать с ним неделю после наяву. Просим не покупать подарок, а потом обижаться на отсутствие презента.

Давайте разбираться, где женщины действительно дают согласие, а где за утвердительным «Да» стоит полное отрицание.

Мила Рубинчик наставник по отношениям, трансактный аналитик Безусловно, женские и мужские натуры разные. На одно и то же событие будут реагировать неодинаково. Женщинам характерны чрезмерная эмоциональность и максимальная вовлечённость. Иногда эти чувства мешают абстрагироваться и добиваться намеченных целей. Но всё же эмпатия добавляет шарма и делает женщину чувственной. За что она и нравится окружающим.

Много противоречий стоит и за поступками. Желание быть лучшей и неординарной идёт вразрез с истинными желаниями. Думают одно, а делают и говорят другое. Поэтому в разговоре с женщиной стоит углубляться и «читать между строк».

Как мужчине понять женщину Фото: istockphoto.com

Что же движет женщиной?

1. Желание быть слабой и беззащитной

Ей важно почувствовать свою уязвимость, вовремя остановиться, расслабиться, положиться на сильное плечо. Даже если она руководитель большой корпорации или металлургического завода.

В определённый момент любая женщина испытывает потребность в жалости к себе и возможности сказать: «Я сейчас слабая».

Лайфхак для мужчин

Когда она снимет маску железной леди и смоет боевой макияж, будьте готовы стать той самой «жилеткой». Дайте ей поплакать и выговориться. Не перебивайте. Просто гладьте по голове.

Иногда женщина хочет быть слабой Фото: istockphoto.com

2. Чрезмерная эмоциональность

Часто женщины принимают решения и действуют импульсивно, подаваясь чувствам, а не из позиции логики и разума. В этом заключается их природа. Девушки нуждаются в эмоциональной подпитке. Для них важна связь на уровне чувств.

Лайфхак для мужчин

Разделяйте со своей женщиной радости и горести, вовлекайтесь ментально. Например, вручайте подарки или делайте сюрпризы. Подобные действия — это не про «идти на поводу у капризов». Так вы вы закрываете её потребность в эндорфине и положительных эмоциях. Кстати, чем подарок будет непрактичнее, тем он больше произведёт впечатление.

Не верьте, если женщина говорит, что не любит цветы. Скорее всего, тут есть желание не быть как все, выделиться на фоне остальных. Поверьте, любой девушке будет приятно получить красивый букет. Можете проверить.

Женщинам нравится, когда им дарят цветы Фото: istockphoto.com

3. Любовь к историям

Женщинам свойственно слушать и вникать в подробности рассказов. Если они могут представить картинку, то проникаются ею, чувствуют сопричастность.

Лайфхак для мужчин

Говорите красивые комплименты, делитесь планами на будущее, рисуйте перспективы о высотах в карьере. Она будет ощущать себя частью вашей жизни. Кстати, шансов, что мечты, построенные вместе, реализуются, куда больше.

4. Страсть к «плохим парням»

Не надо путать с теми, кто делает откровенно плохие поступки (преступает закон или ведёт себя по-хамски). Речь, скорее, про человека со здоровым эгоизмом. Того, кто не готов быть вовлечённым на 100 процентов в жизнь женщины, потакать ей во всём.

Лайфхак для мужчин

Не бросайте свои увлечения и хобби ради возлюбленной. Пусть у вас всегда будет свой уголок личной жизни.

У каждого мужчины должны быть любимые занятия Фото: istockphoto.com

5. Потребность быть нужной

Для женщин важно чувствовать, что в них нуждаются. Они любят заботиться о больных, давать советы и разрешать конфликты в семье. Подобные роли помогают осознать свою значимость и ценность.

Лайфхак для мужчин

Проговаривайте, как вы цените подобные качества в ней. Не бойтесь перехвалить. Акцентируйте то, что цените её заботу. Взамен вы получите двойную порцию тепла и внимания.

6. Желание быть удобной

Женщины могут лгать в ущерб себе. Например, в сексе. Часто мужчина просто не догадывается, что его партнёрша не испытывает удовлетворения. Недоговаривают женщины, чтобы казаться удобными и покладистыми.

Лайфхак для мужчин

Спросите своих половинок, настолько ли вы хороши в сексуальном плане. Не бойтесь. Вы же помните, что женщины ценят душевные разговоры и внимание. Подобное обсуждение пойдёт всем на пользу.

Теперь у вас на руках есть небольшая инструкция по эксплуатации сложного устройства под названием «женщина». Если внимательно её прочесть и умело использовать, шансы на личное счастье возрастут. Но помните — гарантия не прилагается. Да, поведение во многом типично, но…

Понять женщину — это все равно что понять, от кого произошёл человек… Точно никто не знает, но поиск истины — предприятие захватывающее.

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