Чёрные, бежевые, яркие. Кожаные или трикотажные. В рубчик и гладкие. Разбираем технику эксплуатации всех популярных вариантов.

Где купить и как носить легинсы, чтобы выглядеть круто: 15 образов с конкретными вещами

Первое, что нужно сказать по теме, — легинсы не относятся к категории острых трендов. Более того, актуальна как раз обратная тенденция — глобальное расширение форм. В моде джинсы-трубы, брюки-палаццо и клёш.

Но не говорить о легинсах нельзя. Они так полюбились женщинам, что, кажется, останутся навсегда. Секрет успеха этой вещицы понятен — удобно, универсально и формы можно показать. Так оно и есть. Важно лишь научиться совмещать эти опции, правильно выбирать саму модель и адекватное её сопровождение.

Какие легинсы купить?

Общие моменты

Легинсы и лосины – есть ли отличия? Вопрос почти философский. Они присутствуют, но всё сложно. Даже если вы разберётесь в исторических реалиях, применить знания на практике будет непросто.

Во-первых, производители редко углубляются в детали. Легинсами могут называть то, что явно больше тяготеет к лосинам, и наоборот. Во-вторых, куда важнее не термины, а сами особенности вещи. Как бы её ни назвали, всегда лучше смотреть на нюансы, соблюдение которых позволит сократить риск модного конфуза.

Образ для спорта и релакса (с тонким трикотажем) / лосины Zarina, 1299 руб. Фото: Zarina

Главное, что нужно знать: тонкий и сильно облегающий трикотаж – это выбор для дома и спорта. Чтобы вписать такие штанишки в иные модные контексты, придётся соблюдать технику безопасности. Ещё одна опасность легинсов — риск показать фигуру в невыгодном ключе.

Индира Фаттахова персональный стилист, основатель женского клуба INclub Вещь обтягивающая, поэтому главные противопоказания — не слишком ровные ноги и выраженный целлюлит. При наличии роскошных форм и отсутствии желания ещё больше их увеличить лучше выбирать исключительно однотонные решения. Никаких цветов, хищных узоров и т. п. В принципе, этого не стоит делать и стройняшкам. За пределами фитнес-клуба легинсы с принтом не будут выглядеть адекватно.

А вы знали, что на протяжении истории не только женщины, но и мужчины стремились моделировать фигуру при помощи одежды? Какие приёмы они использовали? Об этом читайте ЗДЕСЬ.

Плотность ткани

Чем трикотаж тоньше, тем сложнее вещь приживётся в образе, далёком от спорта. Также прямо пропорционально растёт риск демонстрации анатомических подробностей. Это значит, что зону паха в таких случаях закрывать придётся однозначно.

Образ для тонких трикотажных вариантов вне зала / легинсы LC Waikiki, 1119 руб. Фото: LC Waikiki

Чем толще материал, тем больше модных возможностей. Кстати, когда легинсы по плотности (и некоторым элементам кроя) начинают стремиться к брюкам, это уже новый формат — трегинсы. У некоторых производителей есть даже их клёш-версии. О легинсах напоминает лишь отсутствие ширинки.

Образ в деловом стиле (жакет всё-таки лучше застегнуть) / трегинсы O'STIN, 1199 руб. Фото: O'STIN

Если выбрать подобный формат, возможно, даже зону паха закрывать не придётся. Хотя всё же делать это рекомендуется. Редкие модели будут адекватно её демонстрировать.

Фактура и модель

Самый популярный материал — трикотаж. Он может быть гладким или в фактурным — в рубчик. По составу — хлопок и синтетика. В первом случае вещь больше для дома. Во втором — для спорта. И оба варианта напрямую не показаны для города.

Если вы хотите носить что-то подобное вне квартиры или зала, очень внимательно прочтите советы по комплектации, которые будут ниже.

Образ для холодной весны (пах прикрыт) / трегинсы под кожу O'STIN, 999 руб. Фото: O'STIN

Кожаные легинсы тоже имеют свою армию фанатов. И если в случае с трикотажем есть риск выглядеть слишком по-домашнему, то тут все шансы перегнуть с сексуальностью. Особенно если модель будет сильно облегать. Лучше, чтобы направление было другим – в сторону кожаных брюк (трегинсы).

Также есть усложнённые модели, имеющие конструктивные особенности. Сегодня в тренде легинсы со штрипкой (перемычка под пяткой).

Легинсы (лосины) — это вещь, которая так или иначе пришла к нам из спорта. На самом деле таких немало. Список ищите ЗДЕСЬ.

Цвет и принт

Конечно, самый популярный вариант – это чёрные легинсы. Считается, что они универсальны и стройнят. На самом деле это не так. Многое зависит от фактуры. Если ткань блестит, никакого похудательного эффекта ждать не стоит.

Образ для спорта (похода в зал и обратно) / легинсы adidas Originals, 8240 руб. / Lamoda Фото: Lamoda

Универсальными вариантами будут нейтральные цвета: коричневый, кофе с молоком, хаки, тёмно-синий.

Бежевые легинсы – отдельная тема для разговора. Здесь нужно чётко понимать, нужен ли вам эффект, который они производят. Телесные оттенки создают ощущение, будто вы обнажены.

Образ с разноцветной моделью — дерзко и не всем подходит / легинсы Desigual, 8999 руб. / Lamoda Фото: Lamoda

Яркий цвет – это всегда вызов. Если речь о легинсах, то опасность возрастает. Здесь очень важно правильно подобрать комплектацию. Что касается принтов, можно опробовать найти что-то правильное — стройнящую геометрию или выигрышный колор-блок. Цветы, тай-дай, акварель – всё это будет расширять.

Как носить легинсы?

Универсальные правила

Если вам удастся найти адекватную модель, выполненную из плотной ткани, дальше всё будет проще. Здесь сразу нужно запомнить два базовых правила:

верхнюю вещь выбираем свободного кроя, добавляем объём; зону паха закрываем.

Главная формула: объёмный верх закрытый пах актуальная обувь / треггинсы O'STIN, 1499 руб. Фото: O'STIN

Выбор обуви практически не ограничен. Это могут быть кроссовки и кеды, ботинки на тракторной подошве, сапоги или даже шпильки. Ориентироваться нужно на образ в целом.

Далее мы разберём возможные варианты комплектации для всех популярных моделей – от бежевых в рубчик до кожаных. Будем брать разные миксы колористических и «материальных» воплощений.

Чёрные легинсы. С чем носить?

Речь идёт о трикотажных решениях, которые можно назвать базой. Здесь реально и спортивный настрой поддержать, и двинуться в сторону офиса. Конечно, во втором сценарии придётся быть предельно осторожными. Можно использовать некоторые элементы деловой стилистики, но реально заявляться на работу в легинсах нежелательно.

Образ с тонким чёрным трикотажем — просто и со вкусом (рубашка закрывает пах) / легинсы O'STIN, 999 руб. Фото: O'STIN

Что нам даёт выбор чёрного цвета? Он базовый, поэтому позволяет более смело экспериментировать с модным сопровождением. Как в области колористики, так и в направлении форм, стилистики.

Индира Фаттахова: Я предпочитаю носить легинсы с сапогами-трубами и жакетом с мужского плеча. Он должен закрывать пах и ягодицы. Также может быть длинная рубашка свободного кроя. Кстати, так вам удастся избежать ещё одной проблемы – демонстрации неровностей кожи в зоне ягодиц.

Лосины из гладкого трикотажа Incity, 1999 руб. Фото: Incity, Zarina, Befree, Ekonika

Важно! Чёрный – это яркий цвет. Он далеко не всем идёт. Возможно, ваша адекватная его версия – это тёмно-серый, синий или коричневый. Они также впишутся практически в любой образ.

ЗДЕСЬ мы собрали лёгкие куртки на весну в трендовых цветах сезона.

Легинсы в рубчик. С чем носить?

Речь про трикотажную модель с фактурной выделкой. Запрос на их комплектацию – один из самых популярных в Google, и понятно почему. За пределами дома и зала подобным штанишкам не место, поэтому вариантов адекватного сопровождения не так много. Если очень хочется, то важно продолжать создавать расслабленный настрой.

Образ для расслабленного отдыха (обратите внимание на сочетание цветов) / легинсы в рубчик из хлопка Befree, 799 руб. Фото: Befree

Индира Фаттахова: Идеальное дополнение – свитшот (худи). Выбираем оверсайз-модель. Чем ниже будет заканчиваться вещь, тем лучше. Из обуви идеально впишутся кроссовки, кеды, клоги. Ещё один вариант – клетчатая рубашка (обычная или утеплённая) и казаки. Также можно взять косуху (с бахромой или без). В любом случае будет будет реверанс в сторону кантри-стиля.

Лосины в рубчик Incity, 1099 руб. Фото: Incity, Befree, Lime, Mascotte

Третья формула – с короткими платьями в спортивном стиле. Нужно выбирать минималистичный трикотаж (а-ля свитшот). Обувь – ботинки на тракторной подошве.

Во всех образах отличный вариант сумки – расслабленный шопер. Верхней одеждой тут могут стать разные вещи: от укороченного бомбера до просторного тренча. Смотрим по стилистике образа.

С чем носить кожаные легинсы?

Если в трикотаже есть риск выглядеть слишком по-домашнему, то тут другая проблема – повышение градуса сексуальности. Чтобы он остался в адекватных пределах, нужно соблюдать и базовые правила (объёмный верх без облегания), и специфические нюансы. Второй пункт касается желания создать по-настоящему рокерский образ. Поиграть в это можно, но осторожно! Лучше всё-таки добавить расслабленного гранжа.

Образ в стиле рок с ноткой гранжа / легинсы из экокожи I LOVE SHOPPING, 3999 руб. / Lamoda Фото: Lamoda

Бежевые легинсы. С чем носить?

Главная опасность – выглядеть частично неодетой. Если вам именно такой эффект и нужен, смело дерзайте. Чтобы как-то смягчить модный удар, учитывайте главное правило, описанное выше – объём верха и длина, закрывающая пах.

Образ с бежевыми штанишками / легинсы из экокожи O'STIN, 1299 руб. / Lamoda Фото: Lamoda

Далее можно применить формулы, рекомендованные для легинсов в рубчик. Чтобы смягчить удар ещё больше, откажитесь от оттенка, который точно попадёт в цвет кожи. Возможно, это будет что-то более серое, оливковое. Также стоит поэкспериментировать с материалом. Например, отказаться от трикотажа в пользу экокожи.

Образ, к которому сложно придраться (даже с учётом штрипки) / легинсы Mango, 3299 руб. / Lamoda Фото: Lamoda

Легинсы со штрипкой — выбор смелых!

Штанишки с перемычкой под пяткой напоминают мужское бельевое трико. В этом и кроется главная опасность. Косых взглядов не избежать.

Укрепить модную решимость поможет вера в то, что учиться воспринимать новые формы – всегда к лучшему. Когда мы мыслим нетривиально, формируются нейронные связи, а это путь к молодости. Разве не этого хотят поклонницы легинсов? Выглядеть моложе…

Образ, который станет вызовом (возможно, себе) / легинсы со штрипкой Top Top, 4999 руб. Фото: Top Top

Ломаем стереотипы и начинам быть, а не казаться. В качестве тренажёра используем модель со штрипкой. Учимся комплектовать её так, как это делают продвинутые модницы. Самый острый (во всех отношениях) вариант – с каблуками. Перемычку нужно натянуть прямо на обувь.

Худи! Вот ещё одна вещь, которая уже никогда не покинет наш гардероб. А вы знали, что её можно носить не только в спортивном контексте? Инструкции от стилиста ищите ЗДЕСЬ.