С чем его сочетать, чтобы было и удобно, и модно?

Как создать 6 крутых образов с одним худи: инструкция от стилиста с картинками

Худи — это свитшот с капюшоном. Обычно изготавливается из хлопковой ткани. Может иметь начёс. Сегодня в ходу и удлинённые, и укороченные модели. Стилистически эта вещица отсылает к спорту. Именно через него худи и попали в наши гардеробы. Началось всё с того, что спортсмены стали носить их в промежутках между тренировками. Потом худи плавно перекочевало и в повседневность. Причины понятны: тепло, удобно, непритязательно.

Индира Фаттахова персональный стилист, основатель женского клуба INclub Модное признание этой вещицы вполне заслуженно — она универсальна. При всём своём спортивном настрое может вписаться в разные образы. Но здесь есть нюансы. Важно понимать, по каким принципам создаются образы в стиле спорт-шик.

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Продолжаем учиться грамотно «сочетать несочетаемое». Худи — отличный тренажёр. Если вы сделаете ставку на нейтральную модель, то всё будет ещё проще. Чем лаконичнее вещь, тем легче её сочетать. Когда образы смелые, то эта опция — одна из самых важных.

Банальное решение

Чаще всего на зиму покупают тёплый флисовый костюм, состоящий из худи и джоггеров. Здесь мы имеем чистый спортивный стиль. Так можно гулять, ходить по магазинам, путешествовать. Когда станет теплее, костюм с начёсом просто заменится на плотный хлопок. Принципы использования останутся те же — парк, детская площадка и т. п.

Костюмы O'STIN Фото: O'STIN

Но мы можем взять из комплекта худи и запустить процесс модного творчества. Далее разберём варианты нетривиальных сочетаний. Кое-что доступно только для женщин, но есть и универсальные решения, которые мужчины также могут взять на вооружение.

Худи + юбка

Худи можно оставить навыпуск или заправить. Нужно обратить внимание на то, чтобы сохранялся баланс вертикальных пропорций и ноги не казались короткими. Возможно, стоит сделать акцент на талии. Заправленное худи его обеспечивает. Если хочется оставить навыпуск, можно использовать ремень, акцентирующий талию.

Фото: O'STIN, Lime, Sela, Ekonika

Возможные варианты юбок: плиссированная, прямая, на запах, кожаная, в пайетках, атласная, шерстяная, бархатная. Здесь действует правило – чем она ярче, тем нейтральнее должно быть худи.

Обувь может быть разной: сапоги с широким голенищем, ботильоны, кроссовки и даже туфли-лодочки.

В качестве верхней одежды выбирайте классический тренч или пальто.

Худи + джинсы

Это самое популярное и простое сочетание. Чтобы не выглядело скучно, добавляйте аксессуары. Вместо кроссовок здесь можно выбрать ботильоны или ботинки на тракторной подошве. Также хорошо будут смотреться кеды и лоферы.

Фото: O'STIN, Lime, Sela, Ekonika

В качестве верхней одежды идеально впишутся: пальто, тренч, оверсайз-косуха.

Эта формула идеальна для мужчин. Обувью здесь будут кеды и кроссовки. Модели джинсов: прямые, зауженные, широкие. Их можно подвернуть на уровне щиколотки.

Верхняя одежда: пальто, бомбер, косуха.

Худи и джинсы O'STIN Фото: O'STIN

Худи + брюки

Здесь будут хорошо смотреться актуальные широкие модели. Они могут быть укороченными. Трендовый вариант – в клетку. Также реально использовать и классику – лаконичные прямые версии.

Мужчины также могут сочетать худи и широкие брюки со стрелкой. Этот ансамбль будет выглядеть интересно, если добавить кожаные лоферы.

Фото: O'STIN, Lime, Sela, Zarina, Ekonika

Худи + костюм

Худи и брючный костюм – это смело. Чтобы риски выглядеть нелепо свести к минимуму, выбирайте лаконичную модель без принтов, контрастных шнурков и навязчивого декора. Именно такую, какую мы взяли в качестве примера.

Чтобы эксперимент удался, нужно соблюсти и технические моменты. Жакету следует быть свободным, иначе худи под ним просто не поместится. Обувь нужно выбирать нейтральную: белые кроссовки, ботинки или деловые туфли-лодочки.

Фото: O'STIN, Lime, Zarina, Ekonika

Мужчины могут создать многослойную конструкцию: худи, костюм и пальто. При этом офисная часть этого образа – пиджак с брюками – может быть чуть более «весёлой». Например, в клетку.

Здесь о технической части позаботиться тоже придётся. Всем вещам стоит быть немного оверсайз. Мода модой, а удобство – прежде всего. Важно, чтобы конструкция не сковывала движения. Лучше использовать не слишком плотное худи. Замёрзнете вы едва ли, а вот прослойка воздуха между «спортом» и «офисом» явно добавит комфорта.

Фото: O'STIN, Lime, Sela, Ekonika

Худи + платье

Платье из атласа или в пайетках – вещи пафосные. Худи – именно то модное дополнение, которое позволит им выглядеть чуть более демократично. Если всё это приправить кроссовками, получится нетривиальный образ на каждый день. Если в планах, к примеру, поход в театр, то обувь лучше взять на каблуке. Да, вы не ослышались: худи можно оставить. Разумеется, этот лук не подойдёт для Большого театра, а для современной драмы – вполне.

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