Некоторые из них вы носите в офис и даже не догадываетесь, с чего всё начиналось.

От ботфортов до бомбера: 10 модных вещей, которые попали в наши гардеробы из спорта

Натали де Шан исследователь моды, автор YouTube-канала «Мифы и путаницы в моде» Кроссовки, джоггеры и худи — сейчас таким комплектом одежды никого не удивить. Спортивная тематика прочно закрепилась в моде. Как это произошло? Разбираем конкретные вещи, перекочевавшие в наши гардеробы со стадиона, корта и т. п.

На повседневную моду много веков влияла экипировка профессий, связанных с физической активностью. Речь о военных и спортсменах. Почему? Их одежда должна быть максимально удобной, чтобы не сковывать движения, и износостойкой.

До ХХ века большее влияние оказывала военная форма. Причина — сражения были частыми, а спорт пока не стал повсеместным явлением. Например, фехтование тоже тогда было ещё частью военной науки.

В XIX веке стали формироваться правила известных нам игр. Спорт начал набирать популярность в обществе, и к концу XX века именно он диктовал модные правила.

Как за 100 лет изменилась спортивная экипировка? Фото «тогда и сейчас» можно найти ЗДЕСЬ.

Фото: istockphoto.com

Как обстоят дела в России?

В нашей стране спорт оказал сильное влияние на повседневную моду в 2010 годах. Причина – экономический подъём. Люди наконец-то стали выделять время на себя. В советские годы они проводили его в очередях за продуктами, а в 1990-х тратили на попытки хоть как-то заработать.

Повсеместно начали открываться спортивные залы. Появилось больше женщин-водителей. Так, на смену туфлям на шпильке пришли удобные кроссовки.

Даже консервативные бренды вроде Chanel в середине 2010-х демонстрировали платья со спортивной обувью. Правда, сейчас эта тенденция идёт на спад. Вероятно, к концу 2020-х в моду снова войдут неудобные шпильки.

Что нам дал спорт?

1. Сапоги-ботфорты

Одним из первых влиять на моду начал конный спорт. Благодаря ему в мужском гардеробе появились высокие сапоги-ботфорты. Они не натирали ноги, а каблук позволял удобно держаться в стремени.

Ботфорты — это и военная экипировка, и реверанс спорту Фото: Getty Images

Ботфорты Ekonika Фото: Ekonika

Стиль и комфорт позволили им прочно войти в обыденную жизнь. Были взлёты и падения. Женщины то увлекались ботфортами, то забывали про них. Сейчас эта обувь прочно закрепилась в списке трендов. Из сезона в сезон меняются разве что небольшие нюансы.

Как носить ботфорты сегодня? С вязаными платьями, удлинёнными свитерами и платьями-рубашками. Также они отлично смотрятся с мини-юбкой. Помните, что высота каблука будет влиять на длину платья. Сверху накиньте пальто.

2. Шорты-велосипедки

Влиял на гардеробы и велосипедный спорт. В 1890-х годах случился настоящий его бум. Особенно в женской моде. Сперва представительницы прекрасного пола примерили на себя специальные панталоны. Потом пошёл постепенный процесс эволюции экипировки.

Велосипедист Джек Грин, 1920 год Фото: Topical Press Agency/Getty Images

В 1980-х годах в моду вошли лайкровые шорты-велосипедки. Они стали популярны в повседневном гардеробе благодаря принцессе Диане. Леди Спенсер любила носить их с широкими свитшотами.

Принцесса Диана в велосипедках Фото: Anwar Hussein/Getty Images

В 2023 году велосипедки по-прежнему в тренде. Трендовые цвета сезона весна-лето: чёрный, серый и яркие оттенки. Носите их с широкими объёмными футболками, кроп-топами, накинув рубашку или жакет. В качестве обуви можно взять кроссовки или кеды.

Велосипедки Befree Фото: Befree

3. Широкие шорты до колен

Сегодня их обожают и активно транслируют рэперы. Носят с оверсайз-футболками и майками без рукавов. Последние, кстати, тоже пришли из баскетбола. Надо было сказать: «Внимание, спойлеры!». Да, возможностью иметь в гардеробы широкие шорты длиной до колена мы обязаны именно баскетболу.

Такими короткими были шорты для баскетбола Фото: Getty Images

Примечательно, что эта часть экипировки заметно эволюционировала. В начале 1900-х спортсмены носили коротенькие шорты. Считается, что изобретателем длинных стал легендарный Майкл Джордан. Якобы именно он попросил главу NBA изменить модель, так как прежняя была слишком неудобна при его высоком росте.

Баскетболист Стефан Марбэри, 2005 год Фото: Nick Laham/Getty Images

Шорты FILA /«Спортмастер» Фото: «Спортмастер»

Сегодня объёмные шорты до колен носят не только мужчины, но и продвинутые в модном отношении женщины. Как вариант они могут быть выполнены из плотного трикотажа.

4. Высоко обрезанные кроссовки

Кроссовки — это уже современная обувная база. Всем известно, что они пришли к нам из спорта. Но интересно, что периодически выстреливают модификации, относящиеся к каким-то конкретным видам. Например, сегодня главный тренд — баскетбольная версия. Речь про кроссовки и кеды, заходящие на щиколотку.

Кроссовки легендарного баскетболиста Джорджа Гервина Фото: Heritage Art/Getty Images

С чем их носить? Для стильного образа сочетайте с укороченными брюками, так, чтобы была видна щиколотка. Высокие кроссовки подойдут под юбку-плиссе или худи. Модники давно носят эту обувь с оверсайз-пальто. Самые смелые – со строгими брюками.

5. Футболка

Это базовая вещь как для мужского, так и для женского гардеробов. Да, раньше она была решением исключительно для спортзала или дома. Сейчас же футболки носят повсеместно. Какие варианты в тренде? Удлинённые, оверсайз, с подплечниками, надписями и декоративными вставками.

Канадский бегун Перси Уильямс, 1928 год Фото: Central Press/Getty Images

Белая футболка — база женского гардероба Фото: istockphoto.com

6. Бейсболка

По названию сразу же понятно, какому виду спорта мы обязаны этой вещицей. Последние несколько лет бейсболка — острый тренд.

Бейсболист Джо Димаджио, 1942 год Фото: Getty Images

Это незаменимая вещь для создания образа в стиле спорт-шик. Чтобы быть в тренде, носите бейсболку с классическим брючным костюмом и оверсайз-пальто (тренчем). Самые смелые могут попробовать выпустить её в лук с коктейльными платьями.

7. Бомбер

Бейсбол привнёс в нашу жизнь и ещё один сезонный тренд — куртку-бомбер. Сегодня каждый модник имеет в своём гардеробе такую. Её история очень интересна. Она связана со студенчеством, спортом и такими громкими именами, как принцесса Диана, Майкл Джексон и другие.

Так выглядит Letterman jacket Фото: istockphoto.com

Звёздных поклонников у Letterman jacket (так называется такой бомбер) было немало. Подробно его историю рассказываем ЗДЕСЬ.

Вообще, вариаций бомберов много. На какие обращать внимание сегодня? Выбирайте укороченные, кожаные, в спортивном стиле, атласные. Носить их можно с чем угодно.

8. Плиссированная юбка

Теннис подарил нам большое количество элементов гардероба. Один из самых важных — плиссированная юбка. Да, в начале XX века она выглядела несколько иначе. Длина убывала постепенно.

Юбка теннисная, 1920-е годы Фото: Keystone/Hulton Archive/Getty Images

В текущем сезоне актуальны именно коротенькие плиссировки. Как их носить? С футболкой, рубашкой или блузкой, кроп-топом, водолазкой и объёмным свитером. Самый стильный вариант лета 2023 года – костюм из плиссированной мини-юбки с укороченным жакетом. В качестве обуви можно смело выбирать кроссовки.

Юбка Lime Фото: Lime

9. Рубашка-поло (футболка)

Если женщины благодаря теннису стали носить мини-юбки, то мужчины – рубашку-поло. Сегодня это уже базовая вещь. Можно смело носить с брюками, джинсами и даже шортами. В ней можно пойти как на работу, так и на официальное мероприятие. Помните, правильно её заправлять в брюки. Исключением являются вещи из денима.

Футболка поло Фото: istockphoto.com

В женском гардеробе есть множество воплощений стилистики «поло». Всё, что снабжено типичным воротничком и планкой, относится именно сюда. Это могут быть футболки, платья, лонгсливы.

10. Козырёк

Спорт подарил нам не только кепки. Из тенниса пришли козырьки. Ещё 10 лет назад их носили исключительно на пляже, а сегодня — и в повседневной жизни. Такой головной убор уже давно не предполагает только защиту от солнца. Сегодня это трендовая вещь.

Козырёк Фото: istockphoto.com

Выбирайте козырьки из пластика, соломы или пальмового растения. При этом волосы соберите в высокий хвост. Как комплектовать? С худи, плиссированной мини-юбкой, шортами с завышенной талией, оверсайз-топом. Обувь может быть практически любой.

Сегодня спортивная одежда — это уже что-то из разряда базы. Если вы пока не купили новый трикотажный костюм на весну, ловите подборку от стилиста.