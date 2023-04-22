Погружаемся в историю и смотрим в будущее, где нас ждёт что-то неверотяное.

Эволюция кроссовок: от тапочек с шипами до технологичных шедевров по 100 тысяч рублей

Сегодня кроссовки реально купить не только в спортивных, но и обычных обувных магазинах. Причём это может быть как масс-маркет, так и люкс. Цены, соответственно, варьируют от 2 до 200 тысяч рублей. И это не предел! Как так получилось, что специализированная обувь стала повседневной базой? Разбираемся в феномене популярности кроссовок.

Екатерина Покусаева дизайнер, стилист Этот тренд любят за комфорт. Он прочно укоренился в гардеробах городских модников. Несмотря на то что я дизайнер ретровещей, мы с командой соединяем их с кроссовками и кедами. В результате получается отличная комбинация – платье в цветочек и удобная спортивная обувь! Как же такое сочетание стало возможным? Чтобы это понять, нужно глубже копнуть в историю вопроса.

С чего всё началось?

Первые прототипы кроссовок мир увидел в конце XVIII века. Тогда люди научились делать обувь из недорогого и практичного каучука. Изначально она предназначалась для бедных слоёв населения. Этот факт позволил компании U.S. Rubber Company наладить массовое производство.

Адольф Дасслер (справа) восстанавливает бутсы вратарю Хансу Тилковски Фото: PA Images/Getty Images

Затем в 1917 году компания Маркуса Конверса выпустила первую пару для игры в баскетбол. Это были знаменитые Converse.

Чуть позже инициативу перехватили братья Адольф и Рудольф Дасслеры. Они стали производить кроссовки с шипами. Это был прототип современных футбольных бутс. Но тогда их использовали и легкоатлеты. Предприимчивые немцы подарили свой товар американскому спортсмену Джесси Оуэнсу. В них спринтер и прыгун завоевал четыре золотые медали на Олимпийских играх 1936 года и установил пять рекордов. Лучше рекламы и не придумать!

Адольф Десслер Фото: Brauner/Getty Images

Компанию ждал успех. Правда, недолгий. Политические разногласия навсегда сделали родных братьев врагами. И как следствие – конкурентами. Каждый из них открыл своё производство. Сегодня их знает весь мир: это марки adidas и PUMA. Кстати, немецкие предприниматели до конца жизни так и не помирились.

Обувь соучредителя Nike Билла Бауэрмана 1960-х годов Фото: Alexi Rosenfeld/Getty Images

История основания спортивных брендов PUMA и аdidas в материале

Резкий рост популярности кроссовок начался в 1960-е годы. Тогда сооснователь компании Nike Билл Бауэрман решил приучать жителей маленьких городков к здоровому образу жизни и регулярным спортивным упражнениям. Американец только вернулся из поездки по Новой Зеландии, где спорт был распространён больше, чем у него на родине. Он сразу понял, что это может напрямую повлиять на спрос на кроссовки.

Долгое время Бауэрман работал над идеальной обувью для бега. В конце концов изобрёл знаменитые Nike Cortez. Именно в них появился главный герой фильма «Форрест Гамп».

Кроссовки Билла Бауэрмана с шипами Фото: Cindy Ord/Getty Images

Как кроссовки ушли в массы?

Здесь есть несколько причин. Первая – обувь из каучука значительно дешевле кожаной. Вторая – пропаганда ЗОЖ принесла свои плоды. Число тех, кто хотел следить за своим здоровьем, сильно возросло. Но главная причина другая – влияние кинематографа и музыкальной индустрии. О ней и поговорим.

Герои голливудских фильмов часто появлялись в кадре в кроссовках. Носить ту же обувь, что и их кумиры, хотели многие. Например, Дженнифер Грей щеголяет в белых кедах в «Грязных танцах» в роли Бэби. После выхода мелодрамы эта модель стала лидером продаж. И сегодня продолжает оставаться в топе.

Бэби в фильме «Грязные танцы» Фото: kinopoisk.ru

Жёлтые кроссовки Tai Chi LE примерила Ума Турман в работе Квентина Тарантино «Убить Билла». Nike Air MAG Марти Макфлая в фантастической ленте «Назад в будущее 2» поразили всех автоматической шнуровкой и светящимися панелями.

Представители хип-хопа, рока и реггетона не остались в стороне. Любителями спортивной обуви были Курт Кобейн, Джо Страммер и Билли Армстронг.

Как итог – в 90-е произошёл настоящий «кроссовочный бум». Обувь от adidas, Converse, Reebok, PUMA мечтали носить все.

Ума Турман в фильме фильма «Убить Билла» Фото: kinopoisk.ru

В женской моде серьёзную роль сыграла певица Рианна. Она заключила контракт с PUMA. Более того, звезда стала креативным директором бренда. Именно её влияние на девушек со всего мира изменило их отношение к этой обуви. Выбор между туфлями на каблуках и кроссовками стал легче.

Большинство женщин водят автомобили и ведут активную социальную жизнь. Удобная и комфортная обувь для большого города – необходимость. Поэтому сегодня кроссовки носят с платьями и пальто.

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Как ugly-кроссовки захватили мир

Что это такое? Речь про «уродливые» кроссовки, которые имеют массивную подошву, толстые шнурки и футуристический дизайн. Чаще всего они представлены в яркой «кричащей» расцветке. Ещё несколько лет назад трудно было вообразить, что это станет глобальным трендом. Правда, мир поделился на два лагеря. Одни их хейтят, другие от них без ума.

Комбинированные кроссовки Track BALENCIAGA, 98 450 руб. / tsum.ru Фото: tsum.ru

Triple S – самая популярная модель ugly-кроссовок. В массы её продвинул креативный директор модного дома Balenciaga Демна Гвасалия. Именно он в 2017 году сделал ставку на них и не прогадал. Уже через год это была самая востребованная обувь в мире!

Кроссовки будущего

Научный прогресс активно внедряется в создание кроссовок. Спортсмены давно используют модели с амортизацией, поддерживающей конструкцией и инновационной подошвой. Но развитие технологий не стоит на месте. Что будет со спортивной обувью в будущем?

Нас ожидают «умные» кроссовки. Прототипы уже есть у adidas и Nike. Модели имеют встроенный микропроцессор. С его помощью можно узнать биометрические данные человека (например, пульс или настроение). Есть возможность отслеживать пройденные расстояние и время, получить информацию о потраченных калориях.

Кроссовки на Lamoda, 4683 руб. Фото: Lamoda

Специалисты уже работают над функцией «встроенный навигатор». Стелька через Bluetooth сможет передать на смартфон хозяина информацию о направлении движения, подскажет, где необходимо свернуть.

Ожидается, что будет функция автоматического завязывания шнурков. Более того, с помощью мобильного приложения появится возможность отрегулировать силу их натяжения. Одним движением руки изменить дизайн? Легко! Над этим уже работают специалисты.

Кроссовки мужские Reebok Zig Kinetica 2.5 Edge, 12 799 руб. / Спортмастер Фото: Спортмастер

Большинство моделей будут печататься на 3D-принтерах. Nike в 2013 году уже применял эту технологию для создания шипов у футбольных бутс. adidas тремя годами позже изготовил кроссовки на решётчатой ​​подошве.

Дом Dior на одной из Недель мод в Париже продемонстрировал чёрные дерби на шнуровке. Они имели решётчатую ​​структуру и тиснёный логотип бренда на подошве. Кстати, печать такой обуви заняла около 12 часов.

К 2044 году всю спортивную обувь будут производить из органических материалов. Сегодня активно используют вторсырьё. Бренд adidas уже продал около миллиона пар кроссовок для бега, которые изготовили из переработанного мусора. Его собрали с поверхности океана.

Борьба за экологию сильно отразится на производстве кроссовок. Одна из главных проблем на повестке – получение энергии. Учёные совместно с дизайнерами планируют её создавать при движении человека.

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