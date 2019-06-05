Puma и аdidas: их фабрики находятся через дорогу, а основатели — родные братья

Две фабрики, которые находятся практически через дорогу друг от друга, производят на первый взгляд одно и тоже, а их владельцы – два поссорившихся брата, которые разделили производство и стали друг для друга врагами и главными конкурентами. Нет, это не сюжет рекламы всем известного шоколадного батончика, это история появления брендов Adidas и Puma.

Старт производства

В 1898 в городе Херцогенаурах, в семье Дасслеров родился третий ребёнок – Рудольф, через два года у него появился ещё один брат – Адольф. По мере своего взросления дети, сначала, помогали матери, которая работала прачкой, они помогали стирать и гладить, а также развозили чистое бельё заказчикам. Затем сыновья устроились на обувную фабрику, где работал отец. Когда началась Первая мировая война, старших братьев призвали на фронт. Адольф не подходил по возрасту, и его родители устроили учеником в местную пекарню. Рудольф был отправлен на Западный фронт, в Бельгию, где и провёл всю войну, Адольф всё-таки не смог избежать призыва, но его призвали уже в самом конце войны. Вернуться домой он смог уже в конце 1919 года, на родине он вместе с отцом занялся производством обуви, в том числе специальной обуви для инвалидов, на которую после войны был большой спрос. Страна с большим трудом восстанавливалась после окончания конфликта, у населения практически не было денег, поэтому производить качественные, а потому дорогие товары было бессмысленно. Обувь делали из списанного военного обмундирования, а подошвы из автомобильной резины.

Судьба Рудольфа сложилась по-другому, он после войны он отправился в Мюнхен, где окончил полицейские курсы и даже устроился на работу в полицию, но надолго там не задержался. Он сменил несколько компаний, где работал в сфере продаж, а в 1924 году его младший брат предложил ему основать производство обуви для спортсменов, предприятие было рискованным, но Рудольф согласился. В отличие от своего брата, который неплохо заработал на совместном с отцом производстве, денег у него не было. Поэтому в качестве своей части стартового капитала старший брат внёс пишущую машинку. В «Gebrüder Dassler» (братья Дасслер), именно так называлась новая фирма, Рудольф занимался тем же, чем и раньше – продажами, Адольф в свою очередь был сконцентрирован на производстве.

Первый успех

Обувь, которую производила фирма братьев очень быстро начала набирать популярность среди спортсменов, во многом благодаря новому изобретению Афольфа – шипам, которые по специальному заказу производили кузнецы братья Целейн. Благодаря шипам спортсмены получали большую устойчивость, а ортопедические стельки делали обувь более комфортной. В 1928 году это изобретение было запатентовано компанией братьев. Рудольф тоже не терял времени даром, благодаря его работе на первых же после появления фирмы Олимпийских играх 1928 года в Амстердаме, ряд спортсменов выступал в обуви, произведённой братьями. Во время следующей Олимпиады немецкий атлет, выступавший в обуви Дасслеров, выиграл медаль.

Развитию компании поспособствовала смена власти в Германии, правящей партией стала Национал-социалистическая рабочая партия немецкая рабочая партия. Которая уделяла очень много внимания спорту, а потому обувь, которую создавала компания братьев стала ещё более востребованной. В 1936 году в Берлине прошла Олимпиада и братья приняли ещё одно очень смелое решение: они заключили договор с темнокожим спортсменом из Америки – Джесси Оуэнсом. В стране, где были запрещены межрассовые браки, а дети темнокожих солдат Антанты, жившие в Рейнской области, подвергались принудительной стерилизации, такое сотрудничество действительно было рискованным. Но риск оказался оправданным, Джесси в новой обуви выиграл четыре золотые медали и установил мировой рекорд, это прославило братьев на весь мир. Фирма становилась всё более успешной, братья могли себе позволить нанять всё больше сотрудников, а потому они выкупили здание, которое арендовали, надстроили третий этаж, а потом построили ещё одну фабрику. Компания производила 1000 пар в день, обеспечивая обувью спортсменов, выступающих в 11 дисциплинах.

Раскол

В это же время между братьями возникли первые серьёзные разногласия, ещё в 1933 они оба стали членами правящей партии. Но история с Джесси Оуэнсом не прошла для них даром, у Адольфа появились сомнения в идеологии его страны, брат его взглядов не разделял, это и стало причиной первого конфликта. Серьёзный удар по компании нанесла Вторая мировая война, начался кризис, вторую фабрику пришлось закрыть, на её содержание банально не было денег. Оба брата снова попадают под мобилизацию, компанию конфискуют в пользу государства, чтобы производить обувь для военных. Но производство не удаётся запустить в необходимых масштабах, поэтому Адольфа отзывают из регулярной армии, он возглавляет некогда свою фабрику.

Рудольфу снова пришлось тяжелее, чтобы не попасть на фронт он имитировал куриную слепоту, но и это не помогает, его определяют в машинописное бюро в польском городе Тушин. В 1945 он дезертировал, но был арестован гестапо, его отправили в концлагерь, но и туда ему попасть было не суждено, во время транспортировки его освободили американские солдаты. Но беды Рудольфа на этом не закончились, уже после окончания войны он снова был арестован. На этот раз за сотрудничество с гестапо, оккупационные власти отправили его в лагерь для интернированных.

Арест

Во время ареста Рудольфу сообщили, что на него кто-то донёс, он заподозрил брата и затаил обиду. Узнав, что в отношении Адольфа началась процедура денацификации, он начал давать показания. По его словам, на их фабрике по инициативе Адольфа началось производство военного оборудования, а его брат лично занимался агитацией рабочих, выступая перед ними с речами. Зная о разногласиях Адольфа с партией, и о его любви к спорту, из-за которой он и открыл производство, верится с трудом, но несмотря на это он получил два года условно. Фабрику обязали производить хоккейные коньки и отправлять их в США, дела постепенно налаживались, рабочим перестали выдавать дрова и пряжу вместо зарплаты. Но отношения между братьями продолжали ухудшаться, после смерти отца в 1948 они приняли решение разделить производство. Сотрудников поставили перед выбором, и большинство приняло решение остаться с Адольфом. Они решили не производить по отдельности левые и правые кроссовки, вместо этого открыли две полноценные компании. Так в одном городе совсем рядом появилось две конкурирующие фабрики – Addas от Адольф Даслер и Ruda от Рудольф Дасслер, позднее фирмы стали называться Adidas и Puma. Младший брат остался в старом здании, а те сотрудники, которые остались верны старшему переехали в новое, которое было закрыто из-за войны.

Жизнь в разлуке

Каждая из компаний стремилась обойти другую, между братьями шла настоящая война, рабочие отказывались сидеть за одним столом с теми, кто работал на конкурирующей фабрике. Город буквально разделился на два лагеря. Компании регулярно подавали друг на друга иски, из-за слоганов, по подозрению в промышленном шпионаже. На обуви Рудольфа впервые появились сменные шипы, он начал распространять их среди футбольных клубов в местных лигах, перед чемпионатом мира по футболу — 1954 к нему пришли представители сборной, чтобы обеспечить команду бутсами, но у компании не оказалось физической возможности для этого.

В итоге «обувал» сборную Адольф, он же сидел вместе с командой на скамейке запасных во время финального матча, и именно он убедил футболистов заменить шипы, что в итоге сыграло решающую роль в той победе немецкой сборной. После этого триумфа Адольф договорился с Олимпийским комитетом, о размещении рекламы на стадионах. Оба брата активно включали в производство своих сыновей, в какой-то момент сын Рудольфа Армин и сын Адольфа Хорст заключили тайное соглашение: они договорились не уводить друг у друга спортсменов, а также не подписывать контракт с Пеле, чтобы не повышать цены на рекламу. Но когда Puma привлекла практически всех игроков сборной, у Пеле возникли вполне логичные вопросы и Армин нарушил договор, так вражда перешла и на следующие поколения Дасслеров. Бразилия в итоге выиграла чемпионат мира, а в контракте Пеле был прописан отдельный пункт, по которому перед началом одного из матчей, в центральном круге он должен был завязать шнурки, чтобы весь мир увидел, что у него на ногах.

Несмотря на то что братья несколько раз проводили тайные встречи, они так и не помирились. Вскоре у Рудольфа обнаружили рак лёгких, перед его смертью священник позвонил Адольфу и попросил приехать, Адольф отказался, но попросил передать Рудольфу, что прощает его, а компания Adidas выпустила официальный релиз: «Семья Адольфа Дасслера не хотела бы давать никаких комментариев по поводу смерти Рудольфа Дасслера». Он не появился и на похоронах брата, а через четыре года скончался сам, не восстановившись после инсульта. Братья похоронены в родном городе, на одном кладбище, на разных его концах, и теперь уже никто и никогда не узнает, что в действительности стало причиной их ссоры. А об этой истории в 2016 году был снят фильм.

Так на чьей стороне ты?