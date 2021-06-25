Носки для диабетиков и футболка с ЭКГ: что такое «умная» одежда?

Одежда для здоровья — это, по сути, «умная» одежда с электронной «начинкой». Она полезна тем, кто следит за организмом или страдает хроническими заболеваниями и нуждается в постоянном наблюдении. Встроенные электронные датчики и биосенсоры контролируют биометрические показатели владельца: пульс, давление, дыхание, температуру.

Эксперименты со смарт-одеждой начались ещё в 1968 году. Тогда мир увидел светящиеся в темноте платья и ремни со встроенным сигналом сирены. Почти 20 лет назад Philips и Levi Strauss & Co презентовали коллаборацию — куртку со встроенным MP3-плеером, стереонаушниками, мини-микрофоном, сотовым телефоном, гарнитурой и пультом управления.

Позже к производителям смарт-одежды присоединились и спортивные бренды. Они начали создавать форму для тренировок с сенсорами, которые синхронизируются с приложением на телефоне и передают данные о пульсе, давлении, физической активности, потраченных калориях. Так, в 2011 году adidas представил «умные» бутсы Adizero f50 со встроенным чипом, который измеряет пульс, скорость движения, количество шагов и их длину. Через два года немецкий бренд объединился с Google и разработал говорящие кроссовки, которые умеют давать советы, хвалить за тренировки и ругать за лень.

Несколько лет спустя появился смарт-бюстгальтер OMsignal, отслеживающий частоту сердечных сокращений, после — ремень Samsung с датчиками контроля веса, а позже — футболка Lenovo, которая предупреждает о сердечном приступе. На этом производители не остановились, и со временем «вещей-гаджетов» стало ещё больше. Вполне возможно, скоро предметы гардероба, которые помогают контролировать здоровье, станут частью повседневной жизни. А пока расскажем, что дизайнеры предлагают уже сейчас.

Носки для людей с диабетом

Пациенты с диабетом часто сталкиваются с отёками ног — ткани и кожа в этом случае становятся более уязвимыми для травм и инфекций. Производители медицинского стартапа Siren Care решили бороться с этой проблемой и разработали «умные» носки с датчиками температуры, которые предупреждают развитие опухоли у диабетиков.

Сенсоры, которые вплетены в ткань носка, передают данные в приложение Siren, которое можно установить на смартфон. В случае повышения температуры программа предупреждает пользователя о необходимости скорректировать активность или обратиться к врачу.

Носки в уходе довольно неприхотливы: их можно стирать и они не требуют зарядки. Покупать каждый раз новую пару не придётся — раз в полгода покупателю приходят новые. Правда, за это нужно платить $ 30 в месяц. Продажи стартовали прошлым летом.

Футболка с функцией ЭКГ

Компания Xiaomi разработала футболку со съёмным датчиком ЭКГ, который отслеживает сердечный ритм. Что касается технической «начинки», измерение происходит за счёт сенсорных волокон COTECH и интеллектуального чипа ADI ECG. Датчик установлен в районе груди, а вибрации оповещают пользователя о переходе в разные пульсовые зоны. Показатели работы сердечно-сосудистой системы отображаются в приложении Xiaomi Sports App, там же можно вести записи по тренировкам.

Пот и вода футболке не страшны: корпус датчика выполнен из влагостойкого материала. Новинка появилась в прошлом году и уже есть на сайте производителя. Цена умной футболки почти не отличается от обычных моделей: стоит она 4800 рублей.

Свитер Sensoree для людей с ментальными расстройствами

Два года назад компания Sensoree получила грант на запуск одежды для людей с неврологическими и психическими расстройствами. В их числе аутизм, эпилепсия, синдром дефицита внимания и гиперактивности, нарушение слуха и зрения.

По словам основательницы Sensoree Кристин Нейдлингер, разработка призвана помочь людям с различными расстройствами выражать свои чувства. Светодиодные лампы меняют цвет в зависимости от эмоций пользователя. Чувства распознаются по сенсорам, расположенным на ладонях: они реагируют на то, как сильно потеют руки.

Цену можно уточнить по запросу.

Спортивное бельё, которое следит за здоровьем

В 2018-м компания Skiin представила линейку «умного» нижнего белья со встроенными сенсорами, которые могут анализировать состояние организма. Модели из этой коллекции следят за сердцебиением, температурой тела, дыханием и рассчитывают объём жировой ткани.

Ещё одна интересная деталь — трусы и бюстгальтеры могут оценивать состояние пользователя и подстраивать под него «умный дом». Например, настраивать температуру кондиционера, если человеку жарко, или включать весёлые треки, если ему грустно.

В продажу линейка ещё не поступила, но уже известно, что коллекция будет представлена для мужчин и женщин. Спортивное бельё обойдётся примерно в $ 250-350.

Детский носок для отслеживания уровня кислорода в крови

Американская компания Owlet Baby Care разработала своеобразную альтернативу видеоняням – «умный» носок для младенцев от 0 до 18 месяцев. Встроенный датчик измеряет уровень кислорода в крови, частоту сердечных сокращений, температуру тела и качество сна. В случае изменения показателей, светодиодное кольцо устройства моментально реагирует и подаёт сигнал на смартфон родителей.

Смарт-носок выполнен из гипоаллергенного материала, и, если ребёнок решит попробовать его на вкус, это никак не навредит его здоровью. Цена вопроса — $ 299.