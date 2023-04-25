Кепки а-ля «Острые козырьки», крутые бейсболки и ещё 6 модных головных уборов весны и лета

Ловите обзор трендовых вариантов и рекомендации, которые помогут грамотно вписать их в образ.

Евгения Гудошина стилист С приходом тепла, как правило, головные уборы оттесняются на второй план. Пока нет палящего солнца и сильных осадков, эти аксессуары считаются необязательными. Но я уверена, что они явно недооценены. С помощью этой детали можно удачно подчеркнуть образ и выделиться из толпы. Главное — знать, как вписать её в выбранный стиль одежды.



Головной убор в тёплое время года — это не только защита от солнца или ветра, но и возможность продемонстрировать свой персональный стиль. Какие варианты в тренде весной-летом 2023? Выбор огромен: от классических шляп до возродившегося тренда начала 2000-х — полосок на голову.

Бейсболка Zarina, 799 руб. Фото: Zarina

Бейсболки

Традиционный вариант, идеально созданный для лета. Подходит и мужчинам, и женщинам. Самые актуальные сезонные воплощения — бейсболки в ироничном стиле, с рисунками и вышивками животных. Также популярны головные уборы с логотипами университетов, футбольных и хоккейных команд или просто инициалами. Ими легко можно дополнить любые образы: от спортивных комплектов до брючных костюмов и романтичных платьев.

Бейсболка Goorin Brothers, 3990 руб. / Lamoda Фото: Lamoda

Кепки

Этот лёгкий и удобный аксессуар продолжает быть востребованным уже несколько лет. Всё дело в универсальности — кепка может защитить голову и от осадков, и от палящего солнца.

На сезон весна-лето 2023 стоит рассмотреть версию в стиле героев сериала «Острые козырьки». В классическом варианте восьмиклинка изготавливается из шерсти и является отличным вариантом для променадов в прохладную погоду.

Кепка ALEKON, 1014 руб. / Wildberries Фото: Wildberries

Если градус за окном повышается, есть варианты из лёгкой ткани. Чем светлее будет изделие, тем больше оно подойдёт для солнечной погоды.

Такой головной убор органично впишется в образы с пиджаками и жилетами в клетку, «ёлочку» или с узором «соль/перец». Также хорошо сработает тандем с рубашкой и галстуком (узор — геометрия). В качестве обуви выбирайте брогги. Если кепка объёмная и мягкая, ею можно дополнить комплект из вельветовых брюк и «шекета» — свободной куртки-рубашки с накладными карманами. Здесь самой удачной обувью станут ботинки «дезерты».

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Фетровая «федора» женская (на раннюю весну) FIBBI, 2736 руб. / Wildberries Фото: Wildberries

Шляпы

Классические модели «федора» — с тремя складками на тулье — кажется, не выйдут из моды никогда. В наступившем весеннем сезоне они вновь в центре внимания и пользуются большой популярностью.

Традиционно их носят с костюмами, пиджаками и пальто. Но, если шляпа акцентная — яркого цвета, декорированная, художественно расписанная – ею можно дополнить и более расслабленный образ. Такой вариант будет хорошо смотреться с джинсами, винтажными футболками и объёмными косухами.

Соломенная «федора» мужская (на лето) FABRETTI, 1789 руб. / Wildberries Фото: Wildberries

Также подобные шляпы стоит носить с пальто, платьями длины миди или широкими брюками. Главное – помните про визуальный эффект: чем шире поля, тем больше они укорачивают рост. Поэтому выбирать подобный головной убор стоит, учитывая этот параметр.

Шляпы с широкими полями подойдут девушкам от 170 сантиметров, а миниатюрным особам лучше выбрать средние или короткие поля.

Ещё одна модель, которая является трендовой, да и будет в моде всегда — это шляпа pork pie. Своё название она получила из-за сходства со свиным пирогом. Тулья этой шляпы плоская, а поля короткие.

Шляпа женская WOW Miami, 4490 руб. / Lamoda Фото: Lamoda

Дерзкий дизайн данной модели полюбился когда-то музыкантам. Шляпы подобного кроя можно увидеть на исполнителях джаза, надевают их и приверженцы стиля ska. Головные уборы pork pie подходит к образам с рубашками в мелкий принт, стёганым курткам и замше. Также хорошо сочетаются с классикой. Шляпы придают спокойным образам «мальчишеский» вайб.

Берет кожаный (на прохладную весну) Ruxara, 1428 руб. / Lamoda Фото: Lamoda

Береты

Этот головной убор, как правило, предпочитают романтичные барышни. И действительно, благодаря французскому флёру береты отлично дополнят образы с короткими юбками, цветочными платьями и блузками с крупным отложным воротничком. Модный штрих — кожаный берет. Носите его прямо или кокетливо сдвигайте набок.

Панама женская летняя O'STIN, 1299 руб. Фото: O'STIN

Панамы

Популярная модель унисекс на весну-лето 2023. Сегодня их изготавливают из различных материалов: меха, кожи, хлопка и соломки. Можно подобрать на любой сезон.

Для весны и лета отлично подойдут универсальные хлопковые варианты, которые сочетаются с любым образом. Они хороши и со стилями кэжуал, и спорт-кэжуал, где преобладают футболки, джинсы, брюки карго, крупные кроссовки и кеды.

Панама Goorin Brothers, 5290 руб. / Lamoda Фото: Lamoda

Также панамы сегодня сочетают с классикой — объёмными пиджаками и брюками — как мужчины, так и женщины. Кожаные или даже лакированные панамы выглядят более эксцентрично, поэтому к ним в пару можно подобрать и другие акцентные вещи, например, объёмные худи с ярким принтом или свитер с рваным краем.

Панамы круто смотрятся с кедами. Какие их варианты сейчас в тренде и где их купить? Отвечаем ЗДЕСЬ,

Банданы

Ретростиль популярен в этом сезоне и в головных уборах. Банданы — отголосок моды 90-х, подойдут тем, кто хочет продемонстрировать осведомлённость в трендах. В основном эта мода коснулась женского гардероба.

Бандана Akses, 136 руб. / Wildberries Фото: Wildberries

Платочки, завязанные под волосами, можно носить с денимом и хлопком с цветочным принтом, утрируя образ «барышни-крестьянки». Самые модные девушки дополняют этим аксессуаром объёмные жакеты и брюки карго.

Полоска на волосы

Ещё один ретротренд, который коснулся головных уборов сезона весна-лето 2023. Широкие однотонные полоски на голову были в моде в нулевых, и сегодня наблюдается возвращение к микротренду.

Повязка на голову Buff, 1700 руб. / Lamoda Фото: Lamoda

Кроп-топ и свободные джинсы на низкой посадке — лучшая идея для стилизации этого элемента. Но помните: тренд будет коротким. Если хотите поиграть в ностальгию — действуйте сейчас, чтобы покорить окружающих своим образом.

Платки

Тренд этого летнего сезона поможет создать стильный эффектный образ кинодив. На пике шёлковые платки с яркими принтами, повязанные различными способами. Например, поверх бейсболки. Они отлично сочетаются со спортивными расслабленными образами и с длинными платьями. Удачно получится дополнить лёгкое струящееся летнее платье однотонным платком, закрывающим лоб.

Платок O'STIN, 599 руб. Фото: O'STIN

Тканевый снуд — это ещё один трендовый вариант ношения хлопковых и шёлковых платков в этом сезоне. Подойдёт в качестве комплекта для серьёзных костюмов, классических платьев, юбок.

Головные уборы помогут сделать образ интересным. На них точно стоит обратить внимание, если вы привыкли носить базовые вещи — без акцентов и фишек. В этом случае яркая бейсболка или панама — идеальное дополнение. Хочется тотальной яркости? Тогда ищите подборку крутых мужских рубашек на весну и лето ЗДЕСЬ.