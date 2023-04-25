Кепки а-ля «Острые козырьки», крутые бейсболки и ещё 6 модных головных уборов весны и лета

С приходом тепла, как правило, головные уборы оттесняются на второй план. Пока нет палящего солнца и сильных осадков, эти аксессуары считаются необязательными. Но я уверена, что они явно недооценены. С помощью этой детали можно удачно подчеркнуть образ и выделиться из толпы. Главное — знать, как вписать её в выбранный стиль одежды.
Головной убор в тёплое время года — это не только защита от солнца или ветра, но и возможность продемонстрировать свой персональный стиль. Какие варианты в тренде весной-летом 2023? Выбор огромен: от классических шляп до возродившегося тренда начала 2000-х — полосок на голову.
Бейсболка Zarina, 799 руб.
Фото: Zarina
Бейсболки
Традиционный вариант, идеально созданный для лета. Подходит и мужчинам, и женщинам. Самые актуальные сезонные воплощения — бейсболки в ироничном стиле, с рисунками и вышивками животных. Также популярны головные уборы с логотипами университетов, футбольных и хоккейных команд или просто инициалами. Ими легко можно дополнить любые образы: от спортивных комплектов до брючных костюмов и романтичных платьев.
Бейсболка Goorin Brothers, 3990 руб. / Lamoda
Фото: Lamoda
Кепки
Этот лёгкий и удобный аксессуар продолжает быть востребованным уже несколько лет. Всё дело в универсальности — кепка может защитить голову и от осадков, и от палящего солнца.
На сезон весна-лето 2023 стоит рассмотреть версию в стиле героев сериала «Острые козырьки». В классическом варианте восьмиклинка изготавливается из шерсти и является отличным вариантом для променадов в прохладную погоду.
Кепка ALEKON, 1014 руб. / Wildberries
Фото: Wildberries
Если градус за окном повышается, есть варианты из лёгкой ткани. Чем светлее будет изделие, тем больше оно подойдёт для солнечной погоды.
Такой головной убор органично впишется в образы с пиджаками и жилетами в клетку, «ёлочку» или с узором «соль/перец». Также хорошо сработает тандем с рубашкой и галстуком (узор — геометрия). В качестве обуви выбирайте брогги. Если кепка объёмная и мягкая, ею можно дополнить комплект из вельветовых брюк и «шекета» — свободной куртки-рубашки с накладными карманами. Здесь самой удачной обувью станут ботинки «дезерты».
Фетровая «федора» женская (на раннюю весну) FIBBI, 2736 руб. / Wildberries
Фото: Wildberries
Шляпы
Классические модели «федора» — с тремя складками на тулье — кажется, не выйдут из моды никогда. В наступившем весеннем сезоне они вновь в центре внимания и пользуются большой популярностью.
Традиционно их носят с костюмами, пиджаками и пальто. Но, если шляпа акцентная — яркого цвета, декорированная, художественно расписанная – ею можно дополнить и более расслабленный образ. Такой вариант будет хорошо смотреться с джинсами, винтажными футболками и объёмными косухами.
Соломенная «федора» мужская (на лето) FABRETTI, 1789 руб. / Wildberries
Фото: Wildberries
Также подобные шляпы стоит носить с пальто, платьями длины миди или широкими брюками. Главное – помните про визуальный эффект: чем шире поля, тем больше они укорачивают рост. Поэтому выбирать подобный головной убор стоит, учитывая этот параметр.
Шляпы с широкими полями подойдут девушкам от 170 сантиметров, а миниатюрным особам лучше выбрать средние или короткие поля.
Ещё одна модель, которая является трендовой, да и будет в моде всегда — это шляпа pork pie. Своё название она получила из-за сходства со свиным пирогом. Тулья этой шляпы плоская, а поля короткие.
Шляпа женская WOW Miami, 4490 руб. / Lamoda
Фото: Lamoda
Дерзкий дизайн данной модели полюбился когда-то музыкантам. Шляпы подобного кроя можно увидеть на исполнителях джаза, надевают их и приверженцы стиля ska. Головные уборы pork pie подходит к образам с рубашками в мелкий принт, стёганым курткам и замше. Также хорошо сочетаются с классикой. Шляпы придают спокойным образам «мальчишеский» вайб.
Берет кожаный (на прохладную весну) Ruxara, 1428 руб. / Lamoda
Фото: Lamoda
Береты
Этот головной убор, как правило, предпочитают романтичные барышни. И действительно, благодаря французскому флёру береты отлично дополнят образы с короткими юбками, цветочными платьями и блузками с крупным отложным воротничком. Модный штрих — кожаный берет. Носите его прямо или кокетливо сдвигайте набок.
Панама женская летняя O'STIN, 1299 руб.
Фото: O'STIN
Панамы
Популярная модель унисекс на весну-лето 2023. Сегодня их изготавливают из различных материалов: меха, кожи, хлопка и соломки. Можно подобрать на любой сезон.
Для весны и лета отлично подойдут универсальные хлопковые варианты, которые сочетаются с любым образом. Они хороши и со стилями кэжуал, и спорт-кэжуал, где преобладают футболки, джинсы, брюки карго, крупные кроссовки и кеды.
Панама Goorin Brothers, 5290 руб. / Lamoda
Фото: Lamoda
Также панамы сегодня сочетают с классикой — объёмными пиджаками и брюками — как мужчины, так и женщины. Кожаные или даже лакированные панамы выглядят более эксцентрично, поэтому к ним в пару можно подобрать и другие акцентные вещи, например, объёмные худи с ярким принтом или свитер с рваным краем.
Банданы
Ретростиль популярен в этом сезоне и в головных уборах. Банданы — отголосок моды 90-х, подойдут тем, кто хочет продемонстрировать осведомлённость в трендах. В основном эта мода коснулась женского гардероба.
Бандана Akses, 136 руб. / Wildberries
Фото: Wildberries
Платочки, завязанные под волосами, можно носить с денимом и хлопком с цветочным принтом, утрируя образ «барышни-крестьянки». Самые модные девушки дополняют этим аксессуаром объёмные жакеты и брюки карго.
Полоска на волосы
Ещё один ретротренд, который коснулся головных уборов сезона весна-лето 2023. Широкие однотонные полоски на голову были в моде в нулевых, и сегодня наблюдается возвращение к микротренду.
Повязка на голову Buff, 1700 руб. / Lamoda
Фото: Lamoda
Кроп-топ и свободные джинсы на низкой посадке — лучшая идея для стилизации этого элемента. Но помните: тренд будет коротким. Если хотите поиграть в ностальгию — действуйте сейчас, чтобы покорить окружающих своим образом.
Платки
Тренд этого летнего сезона поможет создать стильный эффектный образ кинодив. На пике шёлковые платки с яркими принтами, повязанные различными способами. Например, поверх бейсболки. Они отлично сочетаются со спортивными расслабленными образами и с длинными платьями. Удачно получится дополнить лёгкое струящееся летнее платье однотонным платком, закрывающим лоб.
Платок O'STIN, 599 руб.
Фото: O'STIN
Тканевый снуд — это ещё один трендовый вариант ношения хлопковых и шёлковых платков в этом сезоне. Подойдёт в качестве комплекта для серьёзных костюмов, классических платьев, юбок.