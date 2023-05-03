Для деловых и спортивных: 5 трендовых мужских стрижек

Александр Наумко звёздный парикмахер, стилист, лауреат многочисленных профессиональных премий Сегодня мужская мода претерпевает большие изменения. В обиход вошли толерантность и проявление себя. Есть основной пласт популярных стрижек и причёсок, остающихся неизменными из года в год, но также появляются новые тренды, завоёвывающие свою аудиторию. Главное – выбрать то, что подходит именно вам. Не бойтесь пробовать и экспериментировать.

«Цезарь»

Известный древнеримский полководец любил зачёсывать волосы с затылка на лоб. Его цель была – скрыть залысины. Так образовывалась чёлка, которая и стала ассоциироваться с этим государственным деятелем.

Фото: istockphoto.com

Что сегодня? Это тоже прямая короткая чёлка, но с отчётливой линией кромки. При этом коротко выбриваются виски и затылок, а удлинение делается ото лба к макушке. В результате получается чёткий силуэт.

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Кому подойдёт: стрижка такого типа хорошо смотрится на густых прямых волосах. Особенно идёт молодым людям с выраженными скулами. Смело выбирайте её, если у вас лицо овальной формы, а вот обладателям пухлых щёк стоит отказаться от этого варианта.

«Принстон»

Тренд из прошлого актуален и сегодня. Откуда такое название? Эту стрижку делали студенты Принстонского университета, где в XX веке обучались наследники богатых и знаменитых семей. Молодые люди носили дорогую одежду и были частыми клиентами местных барбершопов.

Фото: istockphoto.com

Техника очень проста: волосы подстригают в диапазоне 3–5 сантиметров, а затылок и область за ушами – коротко. Главное – сделать правильный переход между длиной. Он должен быть плавным.

Кому подойдёт: отличный вариант для обладателей прямых волос любой структуры: густой, жёсткой, мягкой, тонкой. Однако не будет смотреться на кудрявых.

«Андеркат»

Данная стрижка уже давно в моде и не собирается уходить. Если ваша цель – всегда выглядеть стильно, это то, что вам необходимо. Такой вариант жалуют актёры Голливуда и известные футболисты.

«Undercut» переводится как «срезанный низ». В этом и заключается суть – яркий переход от коротко выбритых боковых и височных зон к линии длинных волос ото лба до затылка. Важно отметить, что надо быть готовым ежедневно тратить время на укладку, а также иметь возможность систематически посещать парикмахера для поддержания стрижки.

Фото: istockphoto.com

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Кому подойдёт: обладателям прямых, гладких и жёстких прядей. Отличный вариант для тёмных волос, потому что на них отчётливо виден контраст. Смотрится хорошо на тех, у кого круглая или квадратная форма лица. Почему? Визуально вытягивается профиль.

«Гранж»

Эпатажный стиль музыкантов никогда не выходит из моды. Эта стрижка в первую очередь ассоциируется с солистом группы «Нирвана» Куртом Кобейном. Отличительная особенность – нарочито неопрятный образ. Такой эффект создаётся за счёт рваных прядей и филировки. Причёску обязательно нужно подчёркивать укладкой.

Фото: istockphoto.com

Кому подойдёт: стоит попробовать не только молодым людям, но и мужчинам в возрасте. Если вы обладаете квадратной формой лица и заострёнными скулами, то это идеальный вариант стрижки для вас!

Бокс и полубокс

Название идёт от одноимённого вида спорта. Короткие стрижки отлично подходят для профессиональных атлетов. Сегодня такие причёски выбирают не только спортсмены. Они актуальны и для делового стиля. Их преимущество – не нужен сложный уход. Нет необходимости каждый день делать укладку. Однако барбершоп всё равно нужно посещать регулярно.

В обоих случаях коротко выстригают затылок и виски. Верхние волосы должны остаться длинными. Ещё одно сходство – переход от одной длины к другой делается на затылке.

Фото: istockphoto.com

В боксе максимальная длина прядей не должна превышать четырёх сантиметров. В полубоксе – могут доходить до семи сантиметров. Также в этом варианте есть чёлка.

Кому подойдёт: бокс отлично смотрится на мужчинах разного возраста. Полубокс не стоит выбирать тем, у кого волнистые волосы, так как причёска не будет выглядеть аккуратно. От этого варианта также надо отказаться обладателям формы лица «треугольник».

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