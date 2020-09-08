Волосок к волоску: 5 удобных причёсок для занятий спортом

Надоело постоянно поправлять выбивающиеся из хвоста пряди? Усмирить волосы на время тренировок можно и другими способами.

Последнее, на что хочется обращать внимание во время тренировки—это лезущие в лицо волосы. Обычно, девушки ограничиваются тем, что собирают волосы в хвост, который зачастую нужно постоянно поправлять. Но мы составили подборку из 5 простых причесок, которые не займут много времени и позволят выглядеть стильно.

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Два колоска или тугие голландские косы

Такая прическа поможет уложить даже самые непослушные и густые волосы.

Фото: istockphoto.com

Расчешите волосы и разделите их на две части, сделав центральный пробор. Затем отделите три пряди и начните плести обычную косу. Заводите пряди друг под друга, подхватывая новые прядки. Старайтесь плести туго, чтобы косы не растрепались при активных упражнениях. Когда закончите колосок на голове, можно или доплести косу до конца, или завязать на конце хвост.

Боковые боксёрские косы

Стильная и удобная прическа, которая подойдет не только для любительниц бокса.

Фото: istockphoto.com

Расчешите волосы и, сделав проборы, разделите их на несколько частей, закрепив резинками. Возьмите одну из частей и разделите на три прядки. Начинайте плести обычный колосок, постепенно добавляя новые прядки с каждой стороны и сохраняя пробор. Таким же образом заплетите остальные косы.

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Тугой узелок

Одна из самых простых и удобных причесок для тренировок.

Фото: istockphoto.com

Расчешите волосы, сделайте высокий, тугой хвост и завяжите резинкой. Затем обмотайте свободную часть хвоста вокруг резинки. После чего закрепите пучок с помощью другой резинки или невидимок.

Два пучка

Один пучок хорошо, а два – лучше.

Фото: istockphoto.com

Расчешите волосы и сделайте пробор, разделив их на две равные части. Сформируйте два высоких хвоста, закрепив их резинками. Обмотайте свободные части волос вокруг основания и закрепите с помощью резинок или невидимок.

Хвост с косичками

Вариант известного конского хвоста, который будет держаться дольше.

Фото: istockphoto.com

Расчешите волосы и разделите их на несколько частей проборами. Заплетите боксёрские косички до половины длины и закрепите их. Соберите косички и оставшиеся волосы в хвост и туго закрепите резинкой.

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Разумеется, в причёске для занятий спортом главное – удобство. Однако даже в спортзале не обязательно ограничиваться классическим хвостом.